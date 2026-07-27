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E20 পেট্রোলে ক্ষোভ! CJP-র পর মাঠে 'ই২০ জনতা পার্টি', নীতিন গডকড়ির পদত্যাগের দাবি

E20 Janta Party: সরকারের ই২০ ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে নবগঠিত 'ই২০ জনতা পার্টি'। পুরো পেট্রোল বাতিলের বদলে গ্রাহকদের সম্পূর্ণ খাঁটি পেট্রোল কেনার বিকল্প ও স্বচ্ছতার দাবি জানিয়েছে তারা। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকড়ির পদত্যাগের দাবি তুলে আগামী ৪ আগস্ট দিল্লি ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যৌথভাবে সংসদ অভিযানের ডাক দিয়েছে সংগঠনটি।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 27, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 12:16 PM IST
E20 পেট্রোলে ক্ষোভ! CJP-র পর মাঠে 'ই২০ জনতা পার্টি', নীতিন গডকড়ির পদত্যাগের দাবি
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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