E20 পেট্রোলে ক্ষোভ! CJP-র পর মাঠে 'ই২০ জনতা পার্টি', নীতিন গডকড়ির পদত্যাগের দাবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের সরকারের ই২০ (২০% ইথানল মিশ্রিত) পেট্রোল নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন দিন দিন তীব্র হয়ে উঠছে। 'ককোরোচ জনতা পার্টি' -র দেখা পথ ধরে এবার ময়দানে নেমেছে এক নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম— 'ই২০ জনতা পার্টি'। ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল বাতিলের দাবি না তুলে, সাধারণ মানুষের পছন্দের স্বাধীনতার দাবিতে সরব হয়েছে এই সংগঠন। একই সঙ্গে ভারতের সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গডকড়ির পদত্যাগের দাবিও তুলেছে তারা।
কী দাবি 'ই২০ জনতা পার্টি'র?
সাধারণ গ্রাহকদের ওপর কেবল ই২০ পেট্রোল চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। তারা চাইলে যাতে সম্পূর্ণ ইথানল-মুক্ত পেট্রোল কিনতে পারেন, সেই বিকল্প রাখতে হবে। পেট্রোল পাম্পগুলোতে স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে যে কোন পেট্রোলে কত শতাংশ ইথানল মিশে আছে। ইথানল মিশ্রণের ফলে গাড়ির মাইলেজ, ইঞ্জিন, নির্গমন ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচে কী প্রভাব পড়ছে— তার একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত প্রতিবেদন সরকারের পক্ষ থেকে জনসমক্ষে পেশ করতে হবে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় ও পরিবহন মালিকদের সমর্থন
রবিবার খোলার পর মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ এই সংগঠনের অনুগামী সংখ্যা হাজার হাজার ছাড়িয়ে যায়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এক্স-এ ৪৬ হাজারের বেশি এবং ইনস্টাগ্রামে ১ লক্ষ ৫১ হাজারের বেশি মানুষ এদের সমর্থন জানিয়েছেন। শুধু সাধারণ ব্যবহারকারীই নন, গাড়ি ও পরিবহন মালিক সংগঠনগুলোও এদের পাশে দাঁড়িয়েছে। 'দিল্লি ট্যাক্সি অ্যান্ড ট্যুরিস্ট ট্রান্সপোর্টার্স অ্যান্ড ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন' অভিযোগ করেছে যে ই২০ পেট্রোলের কারণে, গাড়ির মাইলেজ অনেক কমে গিয়েছে। ইঞ্জিনের স্থায়িত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, বিশেষ করে পুরনো গাড়িতে। গাড়ির সার্ভিসিং ও দেখভালের খরচ আগের চেয়ে অনেকটাই বেড়েছে। এই বিরোধিতায় আগামী ৪ আগস্ট সংসদ ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছে দিল্লি ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশন।
খাঁটি পেট্রোলের চড়া দাম
ভারতে বর্তমানে সম্পূর্ণ ইথানল-মুক্ত পেট্রোলের সরবরাহ অত্যন্ত সীমিত। শুধুমাত্র কিছু নির্দিষ্ট পেট্রোল পাম্পে ১০০-অকটেন প্রিমিয়াম পেট্রোল পাওয়া যায়, যা সম্পূর্ণ ইথানল-মুক্ত। কিন্তু দিল্লির বাজারে যেখানে সাধারণ ই২০ পেট্রোলের দাম প্রতি লিটারে ১০২.১২ টাকা, সেখানে ইথানল-মুক্ত খাঁটি পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি প্রায় ১৬৯ টাকা।
সরকারের বক্তব্য
অন্যদিকে সরকার এখনই এই নীতি থেকে পিছিয়ে আসার ইঙ্গিত দেয়নি। পেট্রোলিয়াম প্রতিমন্ত্রী সুরেশ গোপী সম্প্রতি সংসদে জানিয়েছেন যে, ইথানল মিশ্রিত পেট্রোলের কারণে গাড়ির ক্ষতি হওয়ার মতো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ সরকারের কাছে পৌঁছায়নি। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় ও আগামী ৪ আগস্টের সংসদ অভিযানের কারণে জ্বালানি নীতি নিয়ে মোদী সরকার যে বড়সড় রাজনৈতিক চাপের মুখে পড়তে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য।
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