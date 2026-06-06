/E85 Fuel in India: বাজারে জ্বালানি বিপ্লব! পেট্রলের চড়া দামে আর হা হুতাশ নয়, ২০ টাকা সস্তা ফুয়েল এবার আপনারই জন্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের আগুনে পুড়ছে গোটা বিশ্ব। জ্বালানি সংকটে হাহাকার। গত মাসে দেশে দফায় দফায় বেড়েছে পেট্রল-ডিজেলের দাম। কলকাতা তো সবার আগে। ১১৩.৫১ টাকা পেট্রল ও ডিজেলের দাম ৯৯.৮২। নাভিশ্বাস পরিস্থিতি মধ্যবিত্তের। এই আবহেই স্বস্তির খবর, বাজারে এল নতুন জ্বালানি। যার নাম 'E85'। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে দিল্লির একটি ইন্ডিয়ান অয়েল পেট্রোল পাম্পে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী এই নতুন জ্বালানির উদ্বোধন করেন।
আপাতত দেশের ৪৮টি সরকারি পেট্রল পাম্পে এই জ্বালানি পাওয়া যাবে। মজার বিষয় হল, এই জ্বালানি চালু করার ঠিক একদিন আগে, অর্থাৎ ৪ জুন ভারতে প্রথম এই জ্বালানিতে চলার উপযোগী একটি 'ফ্লেক্স-ফিউল' (Flex-Fuel) গাড়ি বাজারে ছাড়া হয়েছিল। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'ইথানল দিয়ে তৈরি এই E85 জ্বালানির কারণে আমাদের শক্তির উৎস এখন আমাদের নিজেদের চাষের জমি হয়ে উঠছে। যে চাষি ভাইরা এতদিন আমাদের জন্য খাবার ফলাতেন, তারা এখন দেশের জন্য জ্বালানিও তৈরি করছেন। এটি শুধু জ্বালানির বদল নয়, আমাদের চিন্তাভাবনারও বদল। সাধারণ পেট্রলের চেয়ে লিটারে ২০ টাকা সস্তা এই E85 জ্বালানি কিন্তু সাধারণ গাড়ির জন্য নয়, এটি শুধু ফ্লেক্স-ফিউল গাড়িতেই ব্যবহার করা যাবে।'
তবে মন্ত্রী আরও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই নতুন জ্বালানি আসার কারণে পুরনো বা সাধারণ পেট্রল গাড়ি চালানো বন্ধ হয়ে যাবে না।
E85 জ্বালানি আসলে কী?
এই জ্বালানিতে ৮০% থেকে ৮৫% ইথানল (যা মূলত আখ বা শস্য থেকে তৈরি এক ধরণের অ্যালকোহল) এবং ১৪%-১৯% পেট্রল মেশানো থাকে।
কারা এটি ব্যবহার করতে পারবেন?
সাধারণ গাড়ি বা বাইকে এই জ্বালানি ব্যবহার করা যাবে না। এটি শুধু বিশেষ ধরনের 'ফ্লেক্স-ফিউল' গাড়ির জন্যই তৈরি। এই গাড়িগুলো ২০% থেকে শুরু করে ১০০% ইথানল মিশ্রিত জ্বালানিতেও অনায়াসে চলতে পারে। সরকার আশা করছে, এই জ্বালানি জনপ্রিয় হলে ২০৩০-৩১ সালের মধ্যে ভারতের মোট জ্বালানিতে ইথানলের ব্যবহারের হার প্রায় ২৬ শতাংশে পৌঁছে যাবে।
এই জ্বালানি কোথায় পাওয়া যাবে এবং এর দাম কত?
আপাতত দেশের ৪৮টি পাম্পে এটি পাওয়া যাচ্ছে। তবে সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে যে, ২০২৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ৫০০টি পাম্পে এবং ২০২৭ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রায় ৫,০০০টি পাম্পে এই জ্বালানি পৌঁছে দেওয়া হবে।
যেহেতু ইথানল আমাদের নিজেদের দেশেই তৈরি হয়, তাই এর খরচ কম। সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা ভেবে সরকার এই E85 জ্বালানির দাম সাধারণ পেট্রলের চেয়ে লিটার প্রতি প্রায় ২০ টাকা কম রেখেছে।
ভারতের এই পদক্ষেপের লাভ কী?
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, ২০১৪ সালেও ভারতে পেট্রলের সঙ্গে মাত্র ১.৫৩% ইথানল মেশাত। যা আজ বাড়িয়ে ২০% করা সম্ভব হয়েছে। ভারত তার ঠিক করা সময়ের ৫ বছর আগেই এই লক্ষ্য পূরণ করে ফেলেছে।
নিজেদের দেশে ইথানল তৈরি করার ফলে ভারতের অনেক বড় লাভ হয়েছে। এর কারণে বিদেশ থেকে তেল কেনার পেছনে দেশের ১.৮৪ লাখ কোটি টাকারও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়েছে এবং বিদেশ থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি প্রায় ৩০২ লাখ মেট্রিক টন কমানো গিয়েছে।
তবে ভারতের রাস্তায় এখন যে সমস্ত গাড়ি চলে, সেগুলোর বেশিরভাগই এই জ্বালানি সহ্য করতে পারবে না। ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে ভারতে এমন গাড়ি তৈরি হচ্ছে যা ২০% ইথানল মিশ্রিত পেট্রোলে চলতে পারে। কিন্তু সেই গাড়িতে যদি ৮৫% ইথানল থাকা এই কড়া জ্বালানি ভরা হয়, তবে গাড়ির ইঞ্জিন খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে।
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