Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /E85 Fuel in India: বাজারে জ্বালানি বিপ্লব! পেট্রলের চড়া দামে আর হা হুতাশ নয়, ২০ টাকা সস্তা ফুয়েল এবার আপনারই জন্য

E85 Fuel in India: বাজারে জ্বালানি বিপ্লব! পেট্রলের চড়া দামে আর হা হুতাশ নয়, ২০ টাকা সস্তা ফুয়েল এবার আপনারই জন্য

E85 Fuel launched in India: ভারতের জ্বালানি বাজারে এক বড় পরিবর্তন। গত শুক্রবার দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হলো সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের জ্বালানি, যার নাম 'E85'। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে নতুন দিল্লির একটি ইন্ডিয়ান অয়েল পেট্রোল পাম্পে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী এই নতুন জ্বালানির উদ্বোধন করেন।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 06, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:35 PM IST
E85 Fuel in India: বাজারে জ্বালানি বিপ্লব! পেট্রলের চড়া দামে আর হা হুতাশ নয়, ২০ টাকা সস্তা ফুয়েল এবার আপনারই জন্য

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
পাঁচ প্রাসাদ-৭ বউ, পাঁচশো কোটির মালিক তৃণমূল কাউন্সিলর! তুলকালাম পুরসভা
Protest against TMC2 min ago
2
Babul Supriyo16 min ago
3
Krishnanagar hostel case25 min ago
4
Team India News30 min ago
5
West Bengal condom controversy33 min ago