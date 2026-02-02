Earthquake Kashmir to kanyakumari: ভয়ংকর! ভূমিকম্পে দুলল কাশ্মীর থেকে আন্দামান! উত্তর থেকে দক্ষিণে এমন বিস্তীর্ণ ভাবে আগে কখনও..

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Earthquake Hits Kashmir to kanyakumari: ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জম্মু-কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। প্রাথমিক তথ্য অনুসারে, সোমবার ভোর ৫.৩৫ মিনিটে অনুভূত হয় এই কম্পন। এদিকে ভূমিকম্প হয় আন্দামানেও।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 2, 2026, 02:42 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো জম্মু-কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল (Earthquake Hits Kashmir)। ভূমিকম্পে কাঁপল আন্দামানও। জার্মান রিসার্চ সেন্টার ফর জিও সায়েন্সেসর প্রাথমিক তথ্য অনুসারে, সোমবার ভোর ৫.৩৫ মিনিটে কাশ্মীরে অনুভূত হয় কম্পন। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে (Andaman Nicobar Island) আরেকটি ভূমিকম্প অনুভূত হয় এর আগে। 

কাশ্মীর থেকে নিকোবর

দু'টি ভূমিকম্পের সময়েই অধিকাংশ মানুষ ছিলেন গভীর ঘুমে। তবুও কম্পন অনুভূত হতেই আতঙ্কে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন তাঁরা। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৪.৮। অন্য দিকে, কাছাকাছি সময়ে মৃদু ভূমিকম্প হয়েছে ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আন্দামানেও।

পুলওয়ামা-শ্রীনগর-শোপিয়ান

ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা সংস্থা ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি-এর সূত্রে জানা গিয়েছে, জম্মু-কাশ্মীরে ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল রাজ্যের বুদগাম জেলা। মাটির ১০ কিমি নীচে, ৩৩.৯° উত্তর এবং ৭৪.৭৬° পূর্ব অক্ষাংশে ছিল এর উৎসস্থল বা এপিসেন্টার। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল থেকে মাত্র ৪ কিলোমিটার দক্ষিণে চরার-ই-শরিফ, ১৩ কিলোমিটার পূর্বে পুলওয়ামা এবং ২১ কিলোমিটার দূরে রাজধানী শ্রীনগর। এই সমস্ত অঞ্চল-সহ শোপিয়ান ও আশেপাশের অঞ্চলেও কম্পন অনুভূত হয়। এই ভূমিকম্পের ফলে এখনও কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর মেলেনি।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

এদিকে কেঁপে ওঠে ভারতের দক্ষিণ। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি অনুসারে, সোমবার সকালে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও আরেকটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভোর ৩.৩১ মিনিটে কম্পনটি অনুভূত হয়, যার মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৪.৬। এর কেন্দ্রস্থল বা এপিসেন্টার ছিল নিকোবর অঞ্চলের ১০ কিলোমিটার গভীরে। এই ভূমিকম্পের জেরেও হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির কোনো তথ্য এখন পর্যন্ত আসেনি।

