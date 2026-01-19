Earthquake in Leh-Ladakh: দিল্লির পরে দুলল লে-লাদাখ! তীব্র মাত্রার ভূমিকম্প স্বর্গরাজ্যে কি নামিয়ে আনল নরক?

Earthquake in Leh-Ladakh: দিল্লির পরে দুলল লে-লাদাখ! তীব্র মাত্রার ভূমিকম্প স্বর্গরাজ্যে কি নামিয়ে আনল নরক?
Earthquake Hits Near Leh in Ladakh: একদিন আগে আফগানিস্তান। আর আজ, দিল্লির পরে লে-লাদাখ। আজ, সোমবার ভারতীয় সময় সকাল ১১:৫১ মিনিটে লাদাখের লে অঞ্চলের কাছে ৫.৭ মাত্রার এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লির পরে এবার লাদাখ। আজ ভূমিকম্পে কাঁপল লাদাখের লে-র কাছে (Earthquake Hits Near Leh in Ladakh)-র অঞ্চল। ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত (Magnitude 5.7 quake) হেনেছে সেখানে।
৫.৭ মাত্রার
আজ, সোমবার ভারতীয় সময় সকাল ১১:৫১ মিনিটে লাদাখের লে অঞ্চলের কাছে ৫.৭ মাত্রার এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (NCS)-র তথ্য অনুযায়ী, এই ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল উত্তর অক্ষাংশ ৩৬.৭১ ডিগ্রি এবং পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ৭৪.৩২ ডিগ্রি। ভূমিকম্পটির উৎস ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৭১ কিলোমিটার গভীরে।
১৭১ কিমি গভীরে
লে এবং লাদাখ অঞ্চলটি ভূমিকম্প প্রবণ হিমালয় বেল্টের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এখানে মাঝেমধ্যেই এমন ভূস্তরীয় আলোড়ন দেখা যায়। ভূমিকম্পের এপিসেন্টার যদি বেশি গভীরে হয় তবে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা সব সময়ই কম থাকে। এবারেও তাই ঘটেছে। লে-লাদাখের এই ভূমিকম্পের গভীরতা বেশি হওয়ায় (১৭১ কিমি) ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা তুলনামূলক অনেকটাই কম থাকবে বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে। তরঙ্গ গভীরে উৎপন্ন হলে সেই তরঙ্গ ভূপৃষ্ঠে পৌঁছতে পৌঁছতে শক্তি কমে যায়।
আপডেট
এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, এই ভূমিকম্পে কোনো প্রাণহানি বা বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি ঘটেনি। তবে স্থানীয় প্রশাসন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে বলে শোনা গিয়েছে। সম্ভাব্য আফটারশক (পরবর্তী কম্পন) সম্পর্কে সতর্ক থাকার পরামর্শও দিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।
ভূ-স্তরীয় অতি-সক্রিয়তা
প্রসঙ্গত, মাত্র একদিন আগেই আফগানিস্তানে ৪.১ মাত্রার একটি ভূমিকম্প হয়েছিল, যা এই পুরো অঞ্চলে সাম্প্রতিক বাড়তি ভূ-স্তরীয় অতি-সক্রিয়তার ইঙ্গিত দিচ্ছে। যেটা মোটেই ভালো নয়।
