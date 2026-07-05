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লোকাল ট্রেনে এবার টয়লেট-মোবাইল চার্জের ব্যবস্থা-সিসিটিভি, ডিসেম্বরেই চালু

Toilets Mobile Charger in Local Train: লেডিজ কম্পার্টমেন্টে মহিলাদের সুরক্ষায় মহিলা বগিতে থাকছে সিসিটিভি। রেলের কন্ট্রোল রুম থেকে সরাসরি ওই ফুটেজের উপরে নজরদারি করা যাবে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 05, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 01:55 PM IST
লোকাল ট্রেনে এবার টয়লেট-মোবাইল চার্জের ব্যবস্থা-সিসিটিভি, ডিসেম্বরেই চালু
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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