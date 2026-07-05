/লোকাল ট্রেনে এবার টয়লেট-মোবাইল চার্জের ব্যবস্থা-সিসিটিভি, ডিসেম্বরেই চালু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিডিটাল: লোকাল ট্রেন অথচ যেতে হচ্ছে অনেকটা পথ। এমন ট্রেনের যাত্রীদের জন্য বড় খবর। এবার লোকাল ট্রেনে থাকছে টয়লেট। ফলে এক ধাক্কায় যাত্রীদের দুঃশ্চিন্তা অনেকটাই কমতে চলেছে। এমনই নতুন লোকাল ট্রেন চালাবে পূর্ব মধ্য রেলওয়ে।
ডিসেম্বরে পাটনা ডিভিশনে এরকমই দুই জোড়া ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা করেছে পূর্ব মধ্য রেল। ফলে এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো লোকাল ট্রেনের যাত্রীরাও পেতে চলেছেন ওই মহার্ঘ্য সুবিধা। টয়লেট ছাড়াও ওইসব লোকাল ট্রেনে থাকছে আরও কিছু সুবিধে।
লোকাল ট্রেনের প্রতিটি কোচে টয়লেট
আমরা সাধারণত যেসব লোকল ট্রেনে উঠি সেখানে টয়লেটের বালাই নেই। এতে প্রবল অসুবিধেয় পড়েন যাত্রীরা। যেমন কলকাতা থেকে কেউ যদি বহরমপুর যান তাহলে লোকল ট্রেনে টয়লেট প্রয়োজন। না থাকলে বিরাট সমস্যা। ডিসেম্বরে পূর্ব মধ্য়রেল যেসব কোচ আনছে সেখানে প্রতিটি বগিতে থাকছে পরিষ্কার ও আধুনিক কমোড, ওয়াশবেসিন।
মোবাইল চার্জের ব্যবস্থা, সিসিটিভি
যাত্রীদের সুবিধার জন্য প্রতিটি কোচে থাকছে মোবাইল ফোন চার্জ দেওয়ার ব্যবস্থা। ফলে মোবাইলের ব্যাটারি নিয়ে কোনও দুঃশ্চিন্তা নেই।
অন্যদিকে, লেডিজ কম্পার্টমেন্টে মহিলাদের সুরক্ষায় মহিলা বগিতে থাকছে সিসিটিভি। রেলের কন্ট্রোল রুম থেকে সরাসরি ওই ফুটেজের উপরে নজরদারি করা যাবে। এতে ট্রেনের কামরায় ডাকাতি বা নারী নিগ্রহের ঘটনা কমবে বলেই মনে করা হচ্ছে।
ঝাঁকুনি প্রতিরোধী প্রযুক্তি
নতুন ট্রেনগুলি হবে অনেক বেশি আরামদায়ক। কারণ এইসব ট্রেনের বগিগুলিতে অনেক বেশি ঝাঁকুনিরোধক করে তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে ট্রেন ছাড়ার সময় বা থামার সময় কোনও ঝাঁকুনিই প্রায় অনুভব করবেন না যাত্রীরা। শব্দ আটকানোর জন্য বিশেষ প্রযুক্তির সাউন্ড-ইনসুলেশন বসানো হয়েছে। ফলে ট্রেনের লাইনের শব্দও অনেক কমে যাবে। ট্রেনের ইন্টিরিয়রও বদল করা হচ্ছে। সিট হচ্ছে আরও আরামদায়ক।
ডিসেম্বরে ২ জোড়া ট্রেন
ডিসেম্বরের মধ্যে পাটনা ডিভিশনে এমন দুই জোড়া প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালু করা হচ্ছে। এর ফলে পাটনা এবং তার আশেপাশের জেলাগুলোতে লক্ষ লক্ষ নিত্যযাত্রীর প্রতিদিনের যাত্রা আগের থেকে আরও নিরাপদ, সহজ এবং আরামদায়ক হয়ে উঠবে।
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