SIR in Bengal: বেনজির! SIR নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মারাত্মক অভিযোগ কমিশনের, 'BLO-দের ভয় দেখাচ্ছেন রাজনৈতিক নেতারা'...

SIR in Bengal: বেনজির! SIR নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মারাত্মক অভিযোগ কমিশনের, 'BLO-দের ভয় দেখাচ্ছেন রাজনৈতিক নেতারা'...
SIR in Bengal: 'প্রশাসনের কাজে হস্তক্ষেপ ও ভয় দেখানোর জন্য পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে ওঠেছে'।
রাজীব চক্রবর্তী: 'BLO-দের ভয় দেখাচ্ছে রাজনৈতিক নেতারা'। SIR নিয়ে এবার সুপ্রিম কোর্টের দরজায় নির্বাচন কমিশন। শীর্ষ আদালত জমা পড়ল হলফনামা।
SIR নিয়ে উত্তপ্ত বঙ্গ রাজনীতি। শাসক-বিরোধী তরজা তুঙ্গে। এদিন সুপ্রিম কোর্টে মামলার শুনানিতে কমিশনের আইনজীবী বলেন, লাগাতার রাজনৈতিক চাপে কাজ করতে হচ্ছে BLO-দের। পরিস্থিতি এমনই যে, গত কয়েক মাসে মৃত্যু হয়েছে ২৩ BLO-র। কমিশনের দাবি, প্রশাসনের কাজে হস্তক্ষেপ ও ভয় দেখানোর জন্য পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে ওঠেছে।
এদিকের কমিশনের অভিযোগ মানতে নারাজ রাজ্য়ের শাসক। তাঁদের পালটা দাবি, ২-৩ বছরের কাদ মাত্র দু'মাসেই সেরে ফেলতে চাইছে কমিশন। ফলে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন BLO-রা। বহুক্ষেতেই আত্মহত্য়া, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। সবই অতিরিক্ত কাজের চাপের ফল। কমিশনের দায় এড়ানো উচিত নয় বলেই মত সরকারি মহলের।
এদিন সংবিধান দিবস উপলক্ষ্য়ে সাহেব আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনিও বলেন, 'বিএলওদের উপর অমানুষিক চাপ দেওয়া হচ্ছে। তার জেরেই একাধিক অকালমৃত্যু। আমাদের কাছে তার প্রমাণ রয়েছে'। এখন সুপ্রিম কোর্ট কী অবস্থান নেয়, সেটাই দেখার।
