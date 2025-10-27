SIR in Bengal: বাংলা-সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে আজই SIR এর ঘোষণা! বিকেলে সাংবাদিক বৈঠকে কমিশন

SIR in Bengal: বাংলা-সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে আজই SIR এর ঘোষণা! বিকেলে সাংবাদিক বৈঠকে কমিশন
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোমবার বিকেলে বাংলা-সহ দেশের একাধিক রাজ্যে Special Intensive Revision বা SIR এর ঘোষণা হয়ে যেতে পারে। আজ বিকেল চারটে নাগাদ সাংবাদিক বৈঠক করবে নির্বাচন কমিশন। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও তামিলনাড়ু, কেরালা, অসম, পুদুচেরিতেও SIR হতে পারে।
কমিশন সূত্রে খবর, আজ এসআইআর ঘোষণার পর আগামিকাল থেকে কাজ শুরু হয়ে যেতে পারে। দেশে প্রথম বিহারে এসআইআর হয়েছে। এবার অন্যান্য রাজ্যে। ফলে আজ কমিশন কী ঘোষণা করে তার দিকেই তাকিয়ে গোটা দেশ।
বিহারে ইতিমধ্যেই ভোটার তালিকার সংশোধনের লক্ষ্য এসআইআর হয়ে গিয়েছে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর সেখানে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা বের হয়েছে সেখান রয়েছেন ৭.৪২ কোটি ভোটার। বিহারে এবার ২ দফায় ভোট নেওয়া হচ্ছে আগামী ৬ ও ১১ নভেম্বর। ভোট গণনা করা হবে ১৪ নভেম্বর।
জানা যাচ্ছে যেসব রাজ্যে বিধানসভা বাদ দিয়ে অন্য কোনও ভোট হচ্ছে সেখানে এসআইআর পিছিয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই বেশকিছু রাজ্যে অনলাইনে পুরনো ভোটার লিস্ট দিয়ে দিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যাতে পারে দিল্লির কথা। সেখানে অনলাইনে দিয়ে দেওয়া হয়েছে ২০০৮ সালের ভোটার লিস্ট, উত্তরাখণ্ডের মতো রাজ্যে পাওয়া যাচ্ছে ২০০৬ সালের ভোটার লিস্ট। তবে দেশের অধিকাংশ রাজ্যে ২০০২ ও ২০০৪ সালে ভোটার তালিকায় সংশোধন করেছিল। ওইসব ভোটার লিস্টকে এবার এসআইআর-এ গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানা যাচ্ছে।
এসআইআর নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, এসআইআর গোটা দেশেই হবে। ভোটের আগে বাংলা-সহ ৫ রাজ্যে এসআইআর হবে। এখন নির্বাচন কমিশন এসআইআর এর ঘোষণা করবে কিনা তা কমিশনের বিষয়। এসআইআর এর উপরে নির্ভর করে বিজেপি জিতবে না। নিজের ক্ষমতার উপরে জিতবে বিজেপি। দল জিতিক হারুক গোটা দেশের জন্য় জরুরি হল এসআইআর। বাংলার মানুষের জন্য জরুরি, বাংলার সনাতন হিন্দুদের জন্য জরুরি।
অন্যদিকে, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী গতকাল বলেন, আগামিকাল বিকেল ৪টে ১৫ মিনিটে নির্বাচন কমিশনের প্রেস কন্ফারেন্স। ওঁরা কী বলবেন জানি না। মনে হয় এসআইআর এর গোষণাই হবে। আপনারা সবাই প্রস্তুত তো! বাড়ি বাড়ি বিএলওরা য়াবে। ভয় পাবেন না।
এসআইআর(SIR) এর জন্য লাগবে কোন কোন নথি-
# কেন্দ্রীয় সরকার/রাজ্য সরকার/রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্মী/পেনশন প্রাপকের পেনশন পেমেন্ট অর্ডার ৷
# 01.07.1987-এই তারিখের আগের সরকার/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ/ব্যাঙ্ক/ডাকঘর/ভারতীয় জীবন বিমা নিগম/রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা দ্বারা প্রদত্ত যে কোনও পরিচয়পত্র/শংসাপত্র/নথি ৷
# উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রদত্ত জন্মের শংসাপত্র বা বার্থ সার্টিফিকেট ৷
# পাসপোর্ট ৷
# কোনও স্বীকৃত পর্ষদ/বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেট/শিক্ষাগত যোগ্যতার শংসাপত্র ৷
# রাজ্যের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রদত্ত স্থায়ী বাসস্থানের শংসাপত্র ৷
# বনভূমি অধিকার শংসাপত্র ৷
# উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়/তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি বা অন্য কোনও জাতিগত শংসাপত্র ৷
# জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (NRC) (যাদের হয়েছে) ৷
# রাজ্য/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত পরিবার পঞ্জি (ফ্যামিলি রেজিস্টার) ৷
# জমি/বাড়ির সরকারি শংসাপত্র বা জমি/বাড়ির দলিল ৷
