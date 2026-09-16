/ঘাসফুল কার? বৃহস্পতিবার ফের দুই শিবিরকেই দিল্লিতে তলব কমিশনের

রাজীব চক্রবর্তী: ঘাসফুল তুমি কার? সমস্যা সমাধানে নির্বাচন কমিশনের তত্পরতা তুঙ্গে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার ফের দিল্লিতে তলব করা হল কালীঘাট তৃণমূল ও ঋতব্রত শিবিরকে। কখন? বিকেল ৩টেয় ডাকা হয়েছে ঋতব্রতদের। ঠিক এক ঘণ্টা পর কালীঘাট তৃণমূলের সঙ্গেও বৈঠক করবে কমিশন।
তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় নাম, ‘জোড়াফুল’ প্রতীক এবং সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের টানাপড়েন এখন নির্বাচন কমিশনের সামনে। দুই পক্ষই নিজেদের দাবির সমর্থনে নথি জমা দিয়েছে। নির্বাচন কমিশন দুই পক্ষের বক্তব্য ও নথি খতিয়ে দেখছে। মমতা শিবিরের দাবি, অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমান চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৩ জুন নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া দলের সাংগঠনিক তালিকাতেও মমতার নাম চেয়ারপার্সন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল। সেই তালিকায় সুব্রত বক্সীকে ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জাতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দেখানো হয়। নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটেও অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচনের সময়সীমা ২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০২৭ হিসেবে নথিভুক্ত রয়েছে।
বিতর্কের বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ২০ জুনের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য মমতা শিবির ছেড়ে ঋতব্রত শিবিরে যাওয়ার পর নির্বাচন কমিশনে দাবি করেছেন, তিনি তৃণমূলের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ২০ জুনের বৈঠকের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এই কারণ দেখিয়েই ওই বৈঠকের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ঋতব্রত শিবির। অন্যদিকে মমতা শিবিরের দাবি সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁদের বক্তব্য, ১৯ জুনই কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের বৈঠকের কথা জানানো হয়েছিল। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকেও রাত ১০টা ১১ মিনিটে WhatsApp-এ বার্তা পাঠানো হয়েছিল এবং তিনি সেই বার্তার জবাবও দিয়েছিলেন বলে মমতা শিবিরের দাবি। এই যোগাযোগের নথি কমিশনে জমা দেওয়ার কথা জানিয়েছে মমতা শিবির।
২০২২ সালের সাংগঠনিক নির্বাচনও আলোচনায়
মমতা শিবিরের আরও বক্তব্য, দলের সংবিধান এবং সাংগঠনিক নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত চেয়ারপার্সনের তথ্য ২০১১, ২০১৬ এবং ২০২২ সালে নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল। তাদের দাবি, পরবর্তী সাংগঠনিক নির্বাচন ২০২৭ সালে হওয়ার কথা। সেই যুক্তিতে বর্তমান চেয়ারপার্সন হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামই বহাল রয়েছে বলে তারা দাবি করছে। তবে ঋতব্রত শিবিরের বক্তব্য ভিন্ন। তাদের জমা দেওয়া নথিতে দাবি করা হয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেয়ারপার্সন হিসেবে মেয়াদ ২০২৫ সালেই শেষ হয়েছে। এই দাবির ভিত্তিতেই সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তারা নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেছে।
২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন নিয়েও প্রশ্ন
মমতা শিবির এই দাবির পাল্টা প্রশ্ন তুলেছে—যদি মমতার চেয়ারপার্সনের মেয়াদ ২০২৫ সালেই শেষ হয়ে থাকে, তাহলে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় তাঁর নেতৃত্বে তৃণমূল কীভাবে দলের প্রতীক, দলীয় তহবিল এবং সাংগঠনিক পরিচয় ব্যবহার করল? এটি অবশ্য মমতা শিবিরের উত্থাপিত প্রশ্ন; এর চূড়ান্ত আইনি বা সাংগঠনিক নিষ্পত্তি এখনও হয়নি।
এখন নজর নির্বাচন কমিশনের দিকে
ঋতব্রত শিবির জুন মাসে নির্বাচন কমিশনের কাছে নিজেদের সাংগঠনিক কমিটি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি জানিয়েছিল। কমিশন পরবর্তীতে দুই পক্ষের কাছ থেকেই সাংগঠনিক নির্বাচন, অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী এবং অন্যান্য তথ্য চেয়েছে। বর্তমানে দুই পক্ষের মূল দাবি—কোন শিবিরই বা ‘আসল’ তৃণমূল কংগ্রেস এবং কার হাতে থাকবে দলের স্বীকৃত নাম ও ‘জোড়াফুল’ প্রতীক। নির্বাচন কমিশন দুই পক্ষের জমা দেওয়া নথি, সাংগঠনিক সমর্থন এবং সংশ্লিষ্ট বিধি খতিয়ে দেখেই সিদ্ধান্ত নেবে। তাই ২০ জুনের বৈঠকে আমন্ত্রণ, চেয়ারপার্সনের মেয়াদ এবং সাংগঠনিক নির্বাচনের নথি—এই তিনটি বিষয় এখন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
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