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ঘাসফুল কার? বৃহস্পতিবার ফের দুই শিবিরকেই দিল্লিতে তলব কমিশনের

TMC party symbol Dispute: বিকেল ৩টেয় ডাকা হয়েছে ঋতব্রতদের। ঠিক এক ঘণ্টা পর বিকেল চারটে কালীঘাট তৃণমূলের সঙ্গেও বৈঠক করবে কমিশন।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 16, 2026, 11:18 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 11:18 PM IST
ঘাসফুল কার? বৃহস্পতিবার ফের দুই শিবিরকেই দিল্লিতে তলব কমিশনের
Image Credit: বৃহস্পতিবার ফের দুই শিবিরকেই দিল্লিতে তলব কমিশনের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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