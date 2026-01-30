Economic Survey Report: বাজেটের আগেই বিরাট খবর ভারতের অর্থনীতির! সার্ভে বলছে, ভারত এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী...

Economic Survey Report: বাজেটের আগেই বিরাট খবর ভারতের অর্থনীতির! সার্ভে বলছে, ভারত এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী...
Pre-Budget Economic Survey 2026: বহুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে, ভারত ক্রমশ এক শক্তিশালী অর্থনীতি হয়ে উঠছে বিশ্বে। যত দিন যাচ্ছে, তত এটা আরও স্পষ্ট হচ্ছে। গতকাল ২৯ জানুয়ারি সংসদে পেশ হল ইকনমিক সার্ভে। আগামী অর্থবর্ষে কোন দিকে এগোবে ভারত, তার আভাস দেওয়া হয়েছে এতে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারত কি এবার ধনী দেশের বর্গে? এই বছরের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী (Pre-Budget Economic Survey 2026), বিশ্ব অর্থনীতির নানা কিসিমের অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও ভারতের অর্থনীতি (India's Economy) শুধু স্থিতিশীলই নয়, রয়েছে চোখে পড়ার মতো গতিশীলও। কী ভাবে এটা সম্ভব হচ্ছে? আগামী ১ ফেব্রুয়ারি বাজেট পেশ। তার আগে ২৯ জানুয়ারি সংসদে পেশ করা হল ইকোনমিক সার্ভে রিপোর্ট। এতে দেশের অর্থনীতির হাল-হকিকত তুলে ধরা হয়েছে। একইসঙ্গে এই সমীক্ষায় রয়েছে আগামী অর্থবর্ষে দেশ কোন দিকে এগোবে, তার ইঙ্গিতও।
প্রি-বাজেট সমীক্ষায়
অর্থনৈতিক সমীক্ষায় ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়ে বলা হয়েছে, প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার বা জিডিপি (GDP) বৃদ্ধি ৭.৪ শতাংশ হতে পারে। চলতি অর্থবর্ষেও ভারত বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি হিসেবে নিজের অবস্থান বজায় রেখেছে। আগামী অর্থবর্ষে প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধি সম্ভাবনা রয়েছে ৬.৮ শতাংশ থেকে ৭.২ শতাংশ। বৃদ্ধির সম্ভাবনা ধরা হয়েছে প্রায় ৭ শতাংশ, যা উৎপাদনশীলতা, বিনিয়োগ ও কাঠামোসংক্রান্ত সংস্কারেরই ফলাফল।
রাজস্ব, মুদ্রাস্ফীতি, আর্থিক স্থিতিশীলতা
কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, ২০২৫ অর্থবর্ষে কেন্দ্রের রাজস্ব আয় জিডিপি (GDP)-র ৯.২ শতাংশে পৌঁছেছে। নন-কর্পোরেট কর আদায় ও সরাসরি করের বৃদ্ধির ফলে এই অগ্রগতি হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতিও কমেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন ছিল ৩৫৭৭.৩ লাখ মেট্রিক টন। আগের বছরের তুলনায় ২৫৪.৩ লাখ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পেয়েছে। ধান, গম, ভুট্টা ও অন্যান্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
বিনিয়োগের বাজার
জানা গিয়েছে, এ বছরে দেশবাসী বিনিয়োগের দিকে ঝুঁকেছে। গত সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ১২ কোটির বেশি ইউনিক ইনভেস্টর তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে আবার প্রায় ২৫ শতাংশ মহিলা বিনিয়োগকারী। দেশের কৃষকদের এখন পর্যন্ত ৪.০৯ লক্ষ কোটি টাকার বেশি দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ চাহিদা ও কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়ে উঠেছে তাঁদের জন্য নির্ধারিত প্রকল্প।
এবং ব্যাঙ্কিং
২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রস নন পারফর্মিং অ্যাসেট (NPA) কমে দাড়িয়েছে ২.২ শতাংশে, যা বহু দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন। আর্থিক সংস্কারের প্রভাব স্পষ্ট এই ফলাফলে। কেন্দ্রীয় বিভিন্ন আর্থিক প্রকল্পে দারুণ সাড়া পাওয়া গিয়েছে। যেমন প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা ২০২৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ৫৫.০২ কোটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। এর মধ্যে ৩৬.৬৩ কোটি অ্যাকাউন্ট গ্রামীণ ও শহরতলি এলাকায়।
