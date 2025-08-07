Supreme Court on ED: ED অপরাধীর মতো কাজ করতে পারে না! আমরা কেন্দ্রীয় এই সংস্থার ইমেজ নিয়ে উদ্বিগ্ন: সুপ্রিম কোর্ট

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Aug 7, 2025
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সুপ্রিম কোর্ট প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA) সংক্রান্ত একটি রায়ের পুনর্বিবেচনা করার সময় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED)-এর কাজ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সর্বোচ্চ আদালত একটি মামলার শুনানিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED)-এর কার্যকারিতা নিয়ে কড়া মন্তব্য করেছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ইডি-কে অবশ্যই আইনের গণ্ডির মধ্যে থেকে কাজ করতে হবে।

আদালতের মূল বক্তব্য:

'ঠগের মতো আচরণ করা যাবে না': সুপ্রিম কোর্ট ইডি-কে স্পষ্টভাবে বলেছে যে, তারা কোনোভাবেই ঠগ বা দুর্বৃত্তের মতো আচরণ করতে পারে না। তাদের একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে দায়িত্বশীল থাকতে হবে।

আইনের সীমার মধ্যে কাজ:

আদালত জোর দিয়ে বলেছে যে, ইডি-কে অবশ্যই আইনের চারটি কোণের মধ্যে থেকে কাজ করতে হবে। তাদের ক্ষমতা থাকলেও তার অপব্যবহার করা যাবে না।

স্বচ্ছতা বজায় রাখার নির্দেশ:

বিচারপতিরা ইডি-কে তাদের কার্যকলাপে আরও বেশি স্বচ্ছতা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে সংস্থার ভাবমূর্তি এবং গ্রহণযোগ্যতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

আদালতের মূল পর্যবেক্ষণ:

'ইডি কোনও ঠগ বা দুর্বৃত্তের মতো আচরণ করতে পারে না': সুপ্রিম কোর্ট ইডি-কে সতর্ক করে বলেছে যে, একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে তাদের কাজ করার একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে এবং তারা কোনওভাবেই আইন লঙ্ঘন করতে পারে না।

সংস্থার ভাবমূর্তি নিয়ে উদ্বেগ:

আদালত ইডি-র ভাবমূর্তি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে যে, তারা চায় না এই সংস্থার ভাবমূর্তি নষ্ট হোক। তারা জোর দিয়ে বলেছে যে, ইডি-কে এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে সাধারণ মানুষ এবং বিচার ব্যবস্থার কাছে এর সম্মান বজায় থাকে।

বিচারের পুনর্বিবেচনা:

আদালত PMLA-এর কিছু বিধান, যেমন- জামিনের শর্ত এবং ইডি-র হাতে গ্রেফতারের ক্ষমতার মতো বিষয়গুলি পুনর্বিবেচনা করবে বলে জানিয়েছে।

