ED IPAC Case: 'শকিং! দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিক আদালত!' ডিজি রাজীব কুমারের অপসারণ চেয়ে 'সুপ্রিম' দরবার ইডির, অতীত টেনে কড়া সওয়াল...

ED IPAC Case: 'শকিং! দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিক আদালত!' ডিজি রাজীব কুমারের অপসারণ চেয়ে 'সুপ্রিম' দরবার ইডির, অতীত টেনে কড়া সওয়াল...
ED Demands DG Rajiv Kumar Removal: এই ধরণের ঘটনা চলতে থাকলে খারাপ প্রভাব পড়বে... রাজীব কুমার-সহ বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ পুলিস অফিসারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে ইডির আবেদনে।
রাজীব চক্রবর্তী: রাজ্যের ডিজির পদ থেকে রাজীব কুমারকে অপসারণের দাবি। অপসারণের দাবি ইডির। রাজ্য পুলিসের ডিজির পদ থেকে রাজীব কুমারকে অপসারণের আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে নতুন আবেদন ইডির। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং ডিওপিটিকে এই মর্মে নির্দেশ দিক সুপ্রিম কোর্ট। আবেদনে উল্লেখ ইডির।
সূত্রের খবর ইডির আবেদনে আরও উল্লেখ, অতীতেও সিবিআই তদন্তে অসহযোগিতা করেছেন রাজীব কুমার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ধরনায় বসতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। তখন তিনি কলকাতার পুলিস কমিশনার ছিলেন। রাজীব কুমার-সহ বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ পুলিস অফিসারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে ইডির আবেদনে। রাজীব কুমারের সঙ্গে তাঁদেরও সাসপেন্ড অথবা অপসারণের আর্জি জানানো হয়েছে। সেই তালিকায় রয়েছে ডিসি সাউথেরও নাম। তাঁরও সাসপেনশন চেয়েছে ইডি। সঙ্গে বিভাগীয় তদন্ত। নতুন আবেদনে এমনই আরজি জানিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট।
ওদিকে আজ সুপ্রিম কোর্টে চলছে ইডি-আইপ্যাক মামলার শুনানি। সেখানে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা রাজ্য পুলিসের ডিজির পদ থেকে রাজীব কুমারের অপসারণ চেয়ে সওয়াল করেন। যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়ে তিনি বলেন, অতীতেও মুখ্যমন্ত্রী তদন্তস্থলে পৌঁছেছেন। ডিজিও ইউনিফর্ম পরে ধরনায় বসেছেন। খুব শকিং ঘটনা। যা আগেও হয়েছে। রাজ্যের পুলিস পোশাক পড়ে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ধরনা দিচ্ছে!
তিনি আরও বলেন, তদন্তকারীরা স্থানীয় পুলিসকে জানিয়ে নিয়ম মেনে অভিযান চালিয়েছিল। তারপরেও যা ঘটেছে সেটা চুরি। এই ধরণের ঘটনা চলতে থাকলে খারাপ প্রভাব পড়বে। আধিকারিকদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিক শীর্ষ আদালত। ইডির আবেদনেও পুলিস অফিসারদের সাসপেন্ড করার আর্জি বলে উল্লেখ করেন সলিসিটর জেনারেল। প্রসঙ্গত, আইপ্যাক অফিসে ইডির তল্লাশি ঘিরে বিতর্কের পরই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি রাজ্যের ডিজিপি রাজীব কুমারকে অপসারণ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। ইডির অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডিজিপি রাজীব কুমার তদন্তে বাধা দিয়েছেন।
৮ জানুয়ারি, ইডি ২,৭৪২ কোটি টাকার কয়লা চুরি কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত একটি মানি লন্ডারিং মামলায় আইপ্যাক অফিস ও তার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে যায়। ইডির অভিযোগ, তল্লাশির চলাকালীন-ই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ডিজিপি রাজীব কুমার, কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মাকে নিয়ে সেখানে পৌঁছ যান। ডিজিপি রাজীব কুমার ইডি কর্মকর্তাদের কাজ করা থেকে বিরত রাখেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও তদন্তে বাধা সৃষ্টির অভিযোগ ইডির। বলাই বাহুল্য যে এই ঘটনাকে ঘিরে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক উত্তাপ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
