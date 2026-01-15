English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • ED vs IPAC in Supreme Court: মমতা যা করেছেন এটা শুধু চুরি নয়, ডাকাতি! সিবিআই তদন্ত চাই...সুপ্রিম কের্টে ইডি...

ED vs IPAC in Supreme Court: মমতা যা করেছেন এটা শুধু চুরি নয়, ডাকাতি! সিবিআই তদন্ত চাই...সুপ্রিম কের্টে ইডি...

ED raids IPAC office verdict: ৬:৩০ তে তল্লাশি শুরু। ১১:৩০ তে ইমেইল করা হয়। এটা কী করে করা হতে পারে? ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে ইডি। মুখ্যমন্ত্রী জেড প্লাস নিরাপত্তা পান। তাকে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি গেলে তো আধিকারিকরা যাবেনই।

নবনীতা সরকার | Updated By: Jan 15, 2026, 01:16 PM IST
ED vs IPAC in Supreme Court: মমতা যা করেছেন এটা শুধু চুরি নয়, ডাকাতি! সিবিআই তদন্ত চাই...সুপ্রিম কের্টে ইডি...

রাজীব চক্রবর্তী ও অর্ণবাংশু নিয়োগী: সুপ্রিম কোর্টে চলছে হাইভোল্টেজ ED vs IPAC মামলার শুনানি। কপিল সিব্বল, অভিষেক মনু সিংভি সহ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলেই রয়েছেন তৃণমূলের হয়ে সওয়াল করার জন্য। 

Add Zee News as a Preferred Source

ইডির পক্ষে সলিসিটর জেনারেল (SG) আই-প্যাক (ED raids in I-PAC) তল্লাশির সময় এক শকিং প্যাটার্নে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের অভিযোগ করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, যখন সংবিধিবদ্ধ সংস্থাগুলো তাদের দায়িত্ব পালন করছিল, তখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ইউনিফর্ম পরা পুলিস অফিসারদের নিয়ে সেখানে ঢুকে পড়েন এবং অভিযানে বাধা সৃষ্টি করেন।

সলিসিটর জেনারেল আরও দাবি করেন যে, উপস্থিত পুলিস অফিসাররা এমনকি তল্লাশিস্থলেই ধরনায় বসেছিলেন।

LIVE:

অর্থ তছরুপ হয়েছে গোয়া নির্বাচনে
ইডি যদি পার্টি অফিস যেত তাহলে মানা যেত! আপনাদের পার্টি বিষয় নিয়ে আমাদের কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই। - SG

তুষার মেহতা -
যারা এই মামলায় সওয়াল করছেন, তাঁরা বিস্তারিত তথ্য দিয়ে প্রেস কনফারেন্স করবেন না। এটা উচিত নয়

সিব্বল - এই কোর্ট এবং এই মামলা সবটাই দেশের সম্পত্তি। সবার জানা উচিত

সিংভি -

বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া ইডি সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে আসতে পারে না। এটা দেখা উচিত।
 রাজ্য এবং ডিজিপি হয়ে সিনভি 

৬:৩০ তে তল্লাশি শুরু।
১১:৩০ তে ইমেইল করা হয়। এটা কী করে করা হতে পারে? ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে ইডি। মুখ্যমন্ত্রী জেড প্লাস নিরাপত্তা পান। তাকে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি গেলে তো আধিকারিকরা যাবেনই।-

এএসজি, এসভি রাজু -

সিবিআই তদন্তের প্রয়োজন আছে।
এটা শুধু চুরি নয়, ডাকাতি
সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ছিল।
চার পাঁচজন ছিলেন। পুলিস ছিল। তাদের হাতে অস্ত্র ছিল। এটার জন্যে সিবিআই তদন্ত প্রিয়জন - এসভি রাজু।

এটা আবেদন গ্রহন যোগ্য নয়। সুপ্রিম কোর্টে সরকারি আসার ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিস্থিতি আছে
 আমার ক্লায়েন্ট অভিযোগ দায়ের করার পর ইডির আধিকারিকরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগ করেছেন।

সিংভি পঞ্চনামায় যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলো নোট করা হয়েছে উচিত - 
রেলেভেন্ট
শান্তিপূর্ণ তল্লাশি চলছিল
হয় পঞ্চনামা ভুল নয়তো আদালতে আবেদন ভুল
একটি ক্যাজুয়াল ইমেইলের মাধ্যমে থানাকে জানানো হয়।

৬:৩০ তে তল্লাশি শুরু
 ১১:৩০ তে ইমেইল
 করা হয়
 এটা কী করে করা হতে পারে
 ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে ইডি
 মুখ্যমন্ত্রী জেড প্লাস নিরাপত্তা পান। তাকে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 
তিনি গেলে তো আধিকারিকরা যাবেনই।
এএসজি, এসভি রাজু -

সিবিআই তদন্তের প্রয়োজন আছে।
এটা শুধু চুরি নয়, ডাকাতি
সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ছিল।
চার পাঁচজন ছিলেন। পুলিস ছিল। তাদের হাতে অস্ত্র ছিল। এটার জন্যে সিবিআই তদন্ত প্রিয়জন - এসভি রাজু।
অতীতের ললিতা কুমারী মামলার উল্লেখ
আইন অনুযায়ী, শাস্তিযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে এফআইআর নথিবদ্ধ করা বাধ্যতামূলক।
এটা আদালত গ্রাহ্য অপরাধ । তাই FIR দায়ের হয়েছে। এটা পুলিসকে দিয়ে তদন্ত সম্ভব নয়। মুখ্যমন্ত্রী, ডিজি যেখানে ছিলেন। সিপি ছিলেন। সেখানে পুলিসর কাছে অভিযোগ করার মানে নেই। - এস ভি রাজু
স্থানীয় পুলিসকে কেন তদন্ত করতে দেওয়া উচিত নয় ? 
যেখানে এই অপরাধ হয়েছে, সেখানে পুলিস মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী এবং শীর্ষ স্থানীয় পুলিস আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। তাই এই মামলার তদন্ত স্থানীয় পুলিস নয়, সিবিআইয়ের হাতে দেওয়া উচিত।

(বিস্তারিত আসছে....)

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
ED raid in IPACED in SC on IPAC issueMamata Banerjeecaveat filed in Supreme Court IndiaPrateek JainCBI Investigation in IPAC issue
পরবর্তী
খবর

Iran Shuts airspace: 'আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে'! IndiGo, Air India, SpiceJet দিল আল্টিমেটাম! শিয়রে এবার ভয়াবহ বিপর্যয়

.

পরবর্তী খবর

West Bengal Assembly Election 2026: 'অভিষেককে মাথায় বসাতে প্ল্যান করেই ইডি অফিসে হামলা....