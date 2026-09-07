/নাদিমুল হকের অফিসে ED হানা, কলকাতা-দিল্লিতে একযোগে তল্লাশি

বিক্রম দাস, রাজীব চক্রবর্তী, অয়ন ঘোাষাল: কলকাতার পার্ক সার্কাসে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ নাদিমুল হকের সঙ্গে যুক্ত উর্দু সংবাদপত্র ‘আখবার-এ-মশরিক’-এর অফিসে ED-র অভিযান। সোমবার সকাল থেকে সেখানে তল্লাশি চালাচ্ছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। একইসঙ্গে কলকাতা, দিল্লি ও রাঁচি-সহ একাধিক জায়গায় অভিযান চালানো হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। পার্ক সার্কাসের ১২ নম্বর দরগা রোডে ‘আখবার-এ-মশরিক’-এর অফিস এবং নাদিমুল হকের সঙ্গে যুক্ত বাসভবন রয়েছে। সেখানেই সোমবার সকালে ED-র তদন্তকারী দল পৌঁছয়। অফিসের সামনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে।
নাদিমুল হক দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ। ২০১২ সালের এপ্রিল থেকে তিনি রাজ্যসভায় তৃণমূলের প্রতিনিধিত্ব করছেন। তাঁর সঙ্গে উর্দু সংবাদপত্র ‘আখবার-এ-মশরিক’-এরও যোগ রয়েছে। এদিন শুধু কলকাতার ঠিকানাতেই নয়, দিল্লি ও রাঁচি-সহ একাধিক জায়গায় ED-র অভিযান চলছে বলে জানা গিয়েছে। সাংসদ হিসেবে পাওয়া ৬১, সাউথ অ্যাভিনিউয়ের বাসভবনটি দলীয় কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা হয় বলে জানা গিয়েছে। সেখানেও ED-র তদন্তকারী দল পৌঁছেছে বলে খবর।
কী অভিযোগ?
ED-র এই অভিযানের নেপথ্যে রয়েছে ‘আখবার-এ-মশরিক’-এর আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত অভিযোগ। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত কিছু ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বিপুল পরিমাণ আর্থিক লেনদেন নিয়ে তদন্ত করছে ED। অভিযোগ, সংবাদপত্রের অফিসের নামে থাকা অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে এমন কিছু লেনদেন করা হয়েছে, যার সঙ্গে অফিসের স্বাভাবিক আর্থিক কাজকর্মের সামঞ্জস্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এছাড়াও বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট, জমা টাকা এবং লেনদেনের হিসাব সংক্রান্ত অসঙ্গতিও তদন্তের আওতায় রয়েছে বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। ২০২৬ সালে ‘আখবার-এ-মশরিক’-কে ঘিরে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ED-র ECIR করার পরেই এই তল্লাশি অভিযান বলে দাবি করা হচ্ছে। তবে ECIR-এর সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু বা অভিযোগের সমস্ত তথ্য এখনও প্রকাশ্যে আসেনি।
সাম্প্রদায়িক উস্কানির অভিযোগ
নাদিমুল হকের সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় লেখায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি বা উস্কানি দেওয়ার অভিযোগও সামনে এসেছে। তবে এই অভিযোগের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট সম্পাদকীয় লেখা বা কোন বক্তব্যকে ভিত্তি করে অভিযোগ করা হয়েছে, তা এখনও স্পষ্টভাবে প্রকাশ্যে আসেনি। তাই এই অভিযোগকে আপাতত তদন্তের অংশ হিসেবেই দেখা হচ্ছে। কোনও লেখা বা বক্তব্য আইনভঙ্গ করেছে কি না, তা তদন্ত ও পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়াতেই স্পষ্ট হবে।
তদন্তে কী খতিয়ে দেখা হচ্ছে?
প্রাথমিকভাবে ED-র নজরে রয়েছে—সংবাদপত্রের বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, বিপুল অঙ্কের আর্থিক লেনদেন, অফিসের নামে হওয়া লেনদেনের প্রকৃতি, আয়-ব্যয়ের নথি ও হিসাব, বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে জমা ও টাকা স্থানান্তরের তথ্য, অভিযোগের সঙ্গে যুক্ত নথি ও আর্থিক রেকর্ড। তবে তল্লাশি মানেই অভিযোগ প্রমাণিত নয়। ED কী কী নথি বা তথ্য উদ্ধার করেছে এবং তদন্তের পরবর্তী ধাপে কী উঠে আসে, সেটাই এখন গুরুত্বপূর্ণ।
রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু
এদিকে, নাদিমুল হকের ঠিকানায় ED-র অভিযান ঘিরে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও তৈরি হয়েছে। আপনার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সোমবার দুপুরে ৬১, সাউথ অ্যাভিনিউয়ে তৃণমূলের তরফে সাংবাদিক বৈঠক করার কথা প্রাক্তন সাংসদ সাকেত গোখলের। ফলে ED-র অভিযান যেমন তদন্তের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই এই অভিযানকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও বাড়তে পারে।
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