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নাদিমুল হকের অফিসে ED হানা, কলকাতা-দিল্লিতে একযোগে তল্লাশি

তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ নাদিমুল হকের সঙ্গে যুক্ত উর্দু সংবাদপত্র ‘আখবার-এ-মশরিক’-এর কলকাতার পার্ক সার্কাসের অফিসে ED-র অভিযান। কলকাতা, দিল্লি ও রাঁচি-সহ একাধিক জায়গায় তল্লাশি চলছে বলে খবর। সংবাদপত্রের আর্থিক লেনদেনে অসঙ্গতির অভিযোগের ভিত্তিতেই এই তদন্ত বলে জানা গিয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 07, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 10:17 AM IST
নাদিমুল হকের অফিসে ED হানা, কলকাতা-দিল্লিতে একযোগে তল্লাশি
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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নাদিমুল হকের অফিসে ED হানা, কলকাতা-দিল্লিতে একযোগে তল্লাশি
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