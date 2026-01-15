ED VS IPAC in Supreme Court: দলীয় কার্যক্রমকে ঢাল করে অভিযুক্তদের আড়াল করা যায় না! I-PAC মামলায় বিস্ফোরক সুপ্রিম নোটিস...

ED VS IPAC in Supreme Court: দলীয় কার্যক্রমকে ঢাল করে অভিযুক্তদের আড়াল করা যায় না! I-PAC মামলায় বিস্ফোরক সুপ্রিম নোটিস...
Ipac ED Raid Case Supreme Court Hearing: কপিল সিব্বল ও অভিষেক সিংভি বলেছেন - ইডির আবেদন গ্রহনযোগ্য নয়। ইডি আসলে তদন্তের নামে নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক তথ্যে হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছিল। কলকাতা হাইকোর্টে শুনানির সময়েও তৃণমূল কংগ্রেস তাদের সদস্যদের আদালতে পৌছতে নির্দেশ দেয়। সে কথা আদালতের কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করা হয়েছে
রাজীব চক্রবর্তী ও অর্ণবাংশু নিয়োগী: রাজ্য রাজনীতিতে গত কয়েকদিন ধরে চলা সল্টলেকের আইপ্যাক অফিসে ইডি হামলায় এবার নাটকীয় মোড়। আইনি যুদ্ধে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাল। ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্যাক (I-PAC)-এর দফতর এবং তার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED)-এর তল্লাশিকে কেন্দ্র করে যে নজিরবিহীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তার জল শেষ পর্যন্ত গড়াল দেশের সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত। শনিবার সুপ্রিম কোর্টে (ED in Supreme Court) ক্যাভিয়েট (Caveat) দাখিল করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার (WB Govt)।
সুপ্রিম কোর্টে চলছে হাইভোল্টেজ ED vs IPAC মামলার শুনানি। কপিল সিব্বল, অভিষেক মনু সিংভি সহ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলেই রয়েছেন তৃণমূলের হয়ে সওয়াল করার জন্য।
ইডির পক্ষে সলিসিটর জেনারেল (SG) আই-প্যাক (ED raids in I-PAC) তল্লাশির সময় এক শকিং প্যাটার্নে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের অভিযোগ করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, যখন সংবিধিবদ্ধ সংস্থাগুলো তাদের দায়িত্ব পালন করছিল, তখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ইউনিফর্ম পরা পুলিস অফিসারদের নিয়ে সেখানে ঢুকে পড়েন এবং অভিযানে বাধা সৃষ্টি করেন।
সলিসিটর জেনারেল আরও দাবি করেন যে, উপস্থিত পুলিস অফিসাররা এমনকি তল্লাশিস্থলেই ধরনায় বসেছিলেন।
অভিযোগ অনুযায়ী, যখন ইডি কর্মকর্তারা অপরাধমূলক তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহের জন্য সেখানে যান এবং স্থানীয় পুলিসকে বিষয়টি জানান, তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাতে হস্তক্ষেপ করেন এবং ইডি কর্মকর্তার মোবাইল ফোনসহ বিভিন্ন সামগ্রী সরিয়ে নেন।
সলিসিটর জেনারেলের যুক্তি অনুযায়ী, এটি চুরির সমান। তিনি আরও যোগ করেন যে, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই প্রকাশ্যে সেই সামগ্রীগুলি সরিয়ে নেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন।
আমাদের মতে - দেশের আইন অনুযায়ী যে কোনো সংস্থা তদন্ত করতে পারে। যাতে অভিযুক্তরা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ক্ষমতা ব্যবহার করে বাড়তি সুরক্ষা না পেতে পারে।
বেঞ্চ
আমাদের প্রাথমিক ভাবনা - ইডি প্রথম আবেদন খুবই সিরিয়াস ইস্যু। এবং সেটার মধ্যে রাজ্যের হস্তক্ষেপ।
যদি দেশে আইন থাকে তাহলে প্রতটা অর্গান নিজস্ব কাজ করতে পারে তার জন্যে নোটিস ইস্যু করতে হয় অভিযুক্তরা।
সিব্বল বলেছেন - প্রতীক জৈনের বাড়িতে অজ্ঞাত পরিচয় কয়েকজন ঢুকে পড়েছে, জেনে পুলিশ পৌঁছেছিল।
তৃণমূলের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি জেড প্লাস নিরাপত্তা পান, তিনি সেখানে পৌঁছন।
পঞ্চনামায় উল্লেখ করা হয়েছে কোনো কিছু বাজেয়াপ্ত করা হয়নি
কোর্ট -
ইডির মতে - এর ফলে তদন্ত বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে
কোর্ট -
এএসজি একের পর এক ঘটনার উল্লেখ করেছেন।
সব পক্ষের বক্তব্য রেকর্ড করা হচ্ছে। আইপিএস মনোজ ভার্মা সবার আগে সেখানে পৌঁছন।
মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তারপর সেখানে পৌঁছন।
ইডি বিরুদ্ধে দায়ের করা FIR ওপর পুলিশ তদন্ত স্থগিত রাখার নির্দেশ পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত।
