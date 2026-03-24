  • ED VS IPAC Case in Supreme Court: আদালত কি এখনই ধরে নিচ্ছে যে মুখ্যমন্ত্রী অপরাধী? প্রশ্ন সিব্বলের, মুখ্যমন্ত্রী তদন্তে হস্তক্ষেপ করলে ইডি কোথায় যাবে?- তীব্র বাকবিতণ্ডায় উত্তাল সুপ্রিম কোর্ট

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 24, 2026, 02:37 PM IST
সুপ্রিম কোর্টে আইপ্যাক মামলার শুনানি

রাজীব চক্রবর্তী ও অর্ণবাংশু নিয়োগী:  আই-প্যাক (I-PAC) অফিসে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED)-এর তল্লাশিকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিস ও মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে দায়ের হওয়া মামলায় সুপ্রিম কোর্টে টানটান শুনানি। বিচারপতি পি কে মিশ্র এবং বিচারপতি এন ভি অঞ্জারিয়ার ডিভিশন বেঞ্চে চলা এই শুনানিতে একদিকে যেমন ইডির তদন্তকারী আধিকারিকদের মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন উঠেছে, অন্যদিকে রাজ্যের পক্ষ থেকে বর্ষীয়ান আইনজীবী কপিল সিব্বল কেন্দ্রের এক্তিয়ার এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২-এর অপব্যবহার নিয়ে জোরালো সওয়াল করেছেন।

ইডির আধিকারিকদের কি মৌলিক অধিকার নেই? 

শুনানির শুরুতেই বিচারপতি পি কে মিশ্র ইডির আধিকারিকদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা ও অধিকারের বিষয়টি সামনে আনেন। রাজ্যের পক্ষ থেকে যখন বারবার বলা হচ্ছিল যে ইডি একটি সরকারি সংস্থা এবং সংস্থার কোনও মৌলিক অধিকার থাকে না, তখন বিচারপতি পালটা প্রশ্ন করেন— যারা তদন্ত করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হয়েছেন বা আক্রান্ত হয়েছেন, সেই আধিকারিকদের কি কোনও মৌলিক অধিকার নেই?

বিচারপতি মিশ্র স্পষ্টভাবে বলেন, 'আপনারা শুধু ইডি নিয়ে কথা বলছেন, কিন্তু সেই আধিকারিকদের কথা ভুলে যাচ্ছেন যারা এই ঘটনায় মামলার আবেদন করেছেন। তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হলে কি প্রতিকার চাইতে পারেন না?' আদালতের এই পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটি একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার কাজের অধিকার বনাম আধিকারিকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও আইনি সুরক্ষাকে সমান্তরালভাবে বিচার করছে।

সিব্বলের পাল্টা যুক্তি: 'প্যান্ডোরার বাক্স খুলে দেবে'

মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে কপিল সিব্বল বলেন যে, কোনও সরকারি কর্মচারী যদি দায়িত্ব পালনে বাধার সম্মুখীন হন, তবে তার প্রতিকার ফৌজদারি আইনেই রয়েছে। এর জন্য সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২ (মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকার) অনুযায়ী রিট পিটিশন দায়ের করা যায় না। সিব্বলের মতে, 'তদন্ত করার কোনও মৌলিক অধিকার নেই। এটি একটি বিধিবদ্ধ (Statutory) অধিকার মাত্র। একে মৌলিক অধিকারের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে তা এক বিপজ্জনক নজির তৈরি করবে বা ‘প্যান্ডোরার বাক্স’ খুলে দেবে।'

সিব্বল আরও দাবি করেন যে, ইডি আসলে কেন্দ্রীয় রাজস্ব দফতরের অধীনে থাকা একটি ডিরেক্টরেট মাত্র। যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি অনুচ্ছেদ ৩২-এর অধীনে মামলা করতে পারে না (তাদের অনুচ্ছেদ ১৩১-এর অধীনে আসতে হয়), তাই ইচ্ছাকৃতভাবে ইডি-কে সামনে রেখে এই মামলা করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বনাম কেন্দ্রীয় সংস্থা

শুনানির অন্যতম বিতর্কিত অংশ ছিল ইডির তদন্তে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের অভিযোগ। বিচারপতি মিশ্র প্রশ্ন তোলেন, “যদি কোনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ইডির তদন্তে বাধা দেন বা হস্তক্ষেপ করেন, তবে ইডি কোথায় যাবে? তারা কি সেই সরকারের কাছেই প্রতিকার চাইবে যার প্রধান অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বয়ং?

এর জবাবে সিব্বল অত্যন্ত কড়া ভাষায় আদালতকে প্রশ্ন করেন, 'আদালত কি এখনই ধরে নিচ্ছে যে মুখ্যমন্ত্রী অপরাধী?' বিচারপতি মিশ্র দ্রুত স্পষ্ট করেন যে, আদালত কিছুই ধরে নিচ্ছে না, কিন্তু ইডি যে তথ্যের ভিত্তিতে অভিযোগ এনেছে, তার সত্যতা যাচাইয়ের জন্যই তদন্ত প্রয়োজন। ইডি এই কারণেই নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে সিবিআই (CBI) তদন্তের দাবি জানাচ্ছে।

ফেডারেল কাঠামো ও আইনের শাসন

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই মামলাকে ভারতের ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর জন্য ক্ষতিকর বলে অভিহিত করা হয়েছে। সিব্বলের যুক্তি ছিল, কোনও অপরাধ যদি রাজ্যের সীমানার মধ্যে ঘটে, তবে তদন্তের প্রাথমিক দায়িত্ব সেই রাজ্যের পুলিসেরই। তদন্তে গাফিলতি প্রমাণিত হওয়ার আগেই কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোর এভাবে সরাসরি হস্তক্ষেপ রাজ্যের সাংবিধানিক ক্ষমতাকে খর্ব করে।

অন্যদিকে, বিচারপতি এন ভি অঞ্জারিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি পর্যবেক্ষণ দেন। তিনি বলেন, 'মৌলিক অধিকার সবসময় কেবল ব্যক্তিকেন্দ্রিক হতে হবে এমন নয়। আইনের শাসন (Rule of Law) নিজেই একটি মৌলিক নীতি। যদি সেই নীতি লঙ্ঘিত হয়, তবে আদালত সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারে।'

শুনানির শেষে এটি স্পষ্ট যে, আই-প্যাক মামলাটি কেবল একটি তল্লাশি বা বাধার ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটি এখন বৃহত্তর সাংবিধানিক লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। 

কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক প্রধানের এক্তিয়ারের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই এখন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান চ্যালেঞ্জ। পরবর্তী শুনানিতে ইডির আইনজীবী এস ভি রাজু ঘটনার দিনের বিস্তারিত তথ্য পেশ করবেন বলে জানা গেছে, যা এই মামলার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

