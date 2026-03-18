  • ED VS IPAC Case verdict in Supreme Court: সুপ্রিম কোর্টে হাইভোল্টেজ আইপ্যাক মামলায় তীব্র তোপের মুখে রাজ্য: ইডির কাজে কেন বিরোধিতা মুখ্যমন্ত্রীর? সুপ্রিম কোর্টের তীক্ষ্ণ প্রশ্ন

ED VS IPAC Case verdict in Supreme Court: সুপ্রিম কোর্টে হাইভোল্টেজ আইপ্যাক মামলায় তীব্র তোপের মুখে রাজ্য: ইডির কাজে কেন বিরোধিতা মুখ্যমন্ত্রীর? সুপ্রিম কোর্টের তীক্ষ্ণ প্রশ্ন

ED vs IPAC: কেউ সময় নিয়েছে বলে আপনাকেও সময় নিতে হবে এটা কোনও যুক্তি হতে পারে না। মামলা হবে কি না সেটা নিয়ে যুদ্ধ চলতে পারে না। - বিচারপতি মিশ্র

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 18, 2026, 01:32 PM IST
ED VS IPAC Case verdict in Supreme Court: সুপ্রিম কোর্টে হাইভোল্টেজ আইপ্যাক মামলায় তীব্র তোপের মুখে রাজ্য: ইডির কাজে কেন বিরোধিতা মুখ্যমন্ত্রীর? সুপ্রিম কোর্টের তীক্ষ্ণ প্রশ্ন
সুপ্রিম কোর্টে আইপ্যাক মামলার শুনানি

রাজীব চক্রবর্তী ও অর্ণবাংশু নিয়োগী: বর্তমানে ভোটমুখী বাংলায় কেন্দ্র ও রাজ্যের সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে আই-প্যাক মামলা। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) এবং রাজ্য সরকারের মধ্যকার এই আইনি লড়াই এখন সুপ্রিম কোর্টের দোরগোড়ায়।

মামলার মূল অভিযোগ ও প্রেক্ষাপট

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ: কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, আই-প্যাক কার্যালয়ে তল্লাশি চলাকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছেন। এই মর্মে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর (FIR) দায়ের করার অনুমতি চেয়েছে ইডি।

পুলিস কর্তাদের ভূমিকা: এই মামলায় রাজ্যের তৎকালীন ডিজিপি রাজীব কুমার এবং কলকাতার পুলিস কমিশনার মনোজ কুমার বর্মার নামও জড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্থার কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে তাঁদেরও এই মামলায় পক্ষভুক্ত করা হয়েছে।

তদন্তের দাবি: সিবিআই তদন্তের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিতর্কের মাঝেই সুপ্রিম কোর্টে এই গুরুত্বপূর্ণ শুনানি শুরু হয়েছে।

আদালতের সওয়াল-জবাব
আজকের শুনানিতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দাবি পেশ করা হয়েছে:

সাংবিধানিক বেঞ্চের দাবি: রাজ্য সরকারের আইনজীবীদের মতে, এটি কেবল একটি সাধারণ ফৌজদারি মামলা নয়। এখানে ইডি বনাম রাজ্য, অর্থাৎ পরোক্ষভাবে কেন্দ্র বনাম রাজ্যের যে সংঘাত তৈরি হয়েছে, তাতে গভীর সাংবিধানিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে।

পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ: দুই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই নজিরবিহীন বিরোধের মীমাংসার জন্য মামলাটি ৫ বিচারপতির একটি বৃহত্তর সাংবিধানিক বেঞ্চে পাঠানোর আর্জি জানিয়েছে রাজ্য।

সারসংক্ষেপ: একদিকে কেন্দ্রীয় সংস্থা যখন মুখ্যমন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিতে মরিয়া, অন্যদিকে রাজ্য সরকার এই লড়াইকে সাংবিধানিক অধিকারের লড়াই হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে।

ইডি যে অভিযোগপত্র জমা দিয়েছে সেটাতে মূল মামলার আবেদনের থেকেও বেশি কথা বলা হয়েছে। - শ্যাম দিওয়ান

আপনারা আদালতকে এটা বলতে পারেন না যে আদালত কী ভাবে শুনানি চালাবে  - বিচারপতি মিশ্র

কেউ সময় নিয়েছে বলে আপনাকেও সময় নিতে হবে এটা কোনও যুক্তি হতে পারে না। মামলা হবে কি না সেটা নিয়ে যুদ্ধ চলতে পারে না। - বিচারপতি মিশ্র

সংবিধান অনুযায়ী, এই মামলার যা বিচার্য বিষয় এবং যা অভিযোগ বা পাল্টা অভিযোগ করা হচ্ছে, তা অনুযায়ী এই মামলার শুনানি ৫ বিচারপতির বেঞ্চে হওয়া উচিত - শ্যাম দিওয়ান

ইডির এই মামলা করার অধিকার আছে কি না তা খতিয়ে দেখার জন্য রাজ্যের তরফে পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চে মামলা পাঠানোর আবেদন করা হল।

সরকারের পক্ষ থেকে যখন কোনও মামলা দায়ের করার উদ্যোগ নেওয়া হয়, তখন সেখানে বেশ কিছু নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য থাকে। এমন কিছু পদ্ধতি রয়েছে, যার আওতায় বিষয়টি সরকারের অভ্যন্তরীণ পর্যায়েই অগ্রসর হয়। - শ্যাম দিওয়ান

ইডি কী ভাবে গঠিত হয়েছে তার ইতিহাস তুলে ধরলেন দিওয়ান। 

কেন্দ্রীয় সরকারের একটি অঙ্গ বা দফতর ছাড়া কিছু নয়। যদি ইডিকে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা হিসেবে গঠন করতে হয় তাহলে পার্লামেন্টের মাধ্যমে করতে হবে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩০০ অনুযায়ী মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন তুলে ভারত সরকার বা কোনও রাজ্য সরকার মামলা করতে পারে, কিন্তু ইডি একটি সংস্থা হিসেবে পারেনা। 

অনুচ্ছেদ ১৩১ এ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোনও সরকারি সংস্থা কী ভাবে মামলা করতে পারবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সরকার পরিচালনায় এই এক্তিয়ার বন্টন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 

যখন সরকার একটি মামলা দায়ের করে তখন অনেক দিক মাথায় রেখে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্যে করতে হয়। 

যদি কোনও সরকারি সংস্থা মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন হয়েছে বলে আদালতের দ্বারস্থ হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং সংবিধানের প্রক্রিয়া প্রশ্নের মুখে পড়ে।

আপনারা ( রাজ্য) বলছেন যে হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে এই মামলা গ্রহণযোগ্য নয়।
 
ED অভিযোগ করছে যে মুখ্যমন্ত্রী তাদের তদন্তের মাঝে হস্তক্ষেপ করেছেন। 

তাহলে যদি এটা অন্য কোনও মুখ্যমন্ত্রী করেন তাহলে তার প্রতিকার কী হবে ? দেখুন এটা খুব স্বস্তিদায়ক পরিস্থিতি নয়।- কোর্ট

প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে কে হস্তক্ষেপ করবে ? - বিচারপতি মিশ্র

কারণ এই ক্ষেত্রে তাদের মতে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রিত একটি সরকারি দফতরে জোর করে প্রবেশ করেছেন। যদি ২২৬ ধারায়ও এটি গ্রহণযোগ্য না হয়, আর ৩২ ধারাতেও গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে সিদ্ধান্ত নেবে কে? ভবিষ্যতে কোনও একদিন অন্য কোনও মুখ্যমন্ত্রীও হয়ত অন্য কোনও দফতরে ঢুকে পড়তে পারেন।

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

