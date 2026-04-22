English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • ED VS IPAC Case verdict in Supreme Court: একজন মুখ্যমন্ত্রী যখন তদন্ত চলাকালীন নিজে ঘটনাস্থলে গিয়ে হস্তক্ষেপ করেন, তখন সেটা গণতন্ত্রের জন্য অশনিসংকেত: সুপ্রিম কোর্ট

Ipac case update in SC: আই-প্যাক মামলায় বুধবার সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য পুলিসের প্রাক্তন ডিজির পক্ষে দাঁড়িয়ে সওয়াল করতে গিয়ে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ED) এক্তিয়ার নিয়ে একগুচ্ছ আইনি প্রশ্ন তুললেন প্রবীণ আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি। তাঁর সওয়ালের মূল বক্তব্য-- ইডি শুধু আইনি ক্ষমতার অধিকারী সংস্থা, কোনও সাংবিধানিক অধিকারের মালিক নয়।

নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 22, 2026, 04:32 PM IST
সুপ্রিম কোর্টে আইপ্যাক মামলার শুনানি

রাজীব চক্রবর্তী:  তদন্ত চলাকালীন কোনও রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান তথা মুখ্যমন্ত্রীর সশরীরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে হস্তক্ষেপ করা গণতন্ত্রের ভয়াবহ ‘অশনিসংকেত’। আই-প্যাক (I-PAC) সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানি চলাকালীন এমনই চাঞ্চল্যকর রায় দিল দেশের শীর্ষ আদালত।

Add Zee News as a Preferred Source

বুধবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পিকে মিশ্রের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি চলাকালীন কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত এক নজিরবিহীন মাত্রায় পৌঁছয়। তদন্তকারী সংস্থার কাজে বাধা দেওয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ নথি ‘ছিনিয়ে’ নেওয়ার অভিযোগে সরব হন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা।

আই-প্যাক মামলায় বুধবার সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য পুলিসের প্রাক্তন ডিজির পক্ষে দাঁড়িয়ে সওয়াল করতে গিয়ে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ED) এক্তিয়ার নিয়ে একগুচ্ছ আইনি প্রশ্ন তুললেন প্রবীণ আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি। তাঁর সওয়ালের মূল বক্তব্য-- ইডি শুধু আইনি ক্ষমতার অধিকারী সংস্থা, কোনও সাংবিধানিক অধিকারের মালিক নয়।

আদালতে সিঙ্ঘভি দাবি করেন, সংবিধানের ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলি (যেমন মত প্রকাশ বা ব্যবসার স্বাধীনতা) শুধুমাত্র এ দেশের নাগরিকদের জন্য প্রযোজ্য, কোনো সরকারি সংস্থার জন্য নয়। তাঁর যুক্তি, ইডি অফিসাররা কেবল আইনের গণ্ডিতে থেকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের নিজস্ব কোনো স্বতন্ত্র সাংবিধানিক অস্তিত্ব নেই।

তিনি সাফ জানান:

ইডির তদন্ত করার ক্ষমতা থাকলেও তা কোনও ‘মৌলিক অধিকার’ নয়।

ইডি নিজেই রাষ্ট্রের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী অংশ, তাই তারা সাধারণ মানুষের মতো রাষ্ট্রের সুরক্ষা দাবি করতে পারে না।

ইডির আবেদনে যদি সিবিআই (CBI) তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে তা হবে অত্যন্ত অবাস্তব ও নজিরবিহীন।

'গণতন্ত্রের জন্য অশনিসংকেত'

এদিন শুনানির শুরুতেই কলকাতা পুলিস কমিশনারের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে প্রবীণ আইনজীবী মানেকা গুরুস্বামী কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রেক্ষিত এবং পুরনো নজির তুলে ধরেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি রাজ্য প্রশাসনের এক্তিয়ারে হস্তক্ষেপ করছে। কিন্তু তাঁর সওয়ালের মাঝপথেই বিচারপতি পিকে মিশ্র তাঁকে থামিয়ে দিয়ে কড়া মন্তব্য করেন।

বিচারপতি বলেন, 'একজন মুখ্যমন্ত্রী যখন তদন্ত চলাকালীন নিজে ঘটনাস্থলে গিয়ে হস্তক্ষেপ করেন, তখন সেটা গণতন্ত্রের জন্য অশনি-সংকেত।' তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেন যে, আইনজীবী যে যে পুরনো মামলার বা সংবিধান প্রণেতাদের দর্শনের কথা বলছেন, সেই সব পরিস্থিতিতে কোথাও একজন মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি তদন্তে বাধা দেওয়ার মতো নজির নেই।

বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, একজন মুখ্যমন্ত্রী কি অন্য একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের (তদন্তকারী সংস্থা) কাজে এইভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারেন? সংবিধান কি সেই অনুমতি দেয়?

সলিসিটর জেনারেলের বিস্ফোরক দাবি

শুনানিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ED) হয়ে সওয়াল করতে গিয়ে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা একগুচ্ছ বিস্ফোরক তথ্য তুলে ধরেন। তিনি দাবি করেন, ঘটনাটি কেবল ঘটনাস্থলে যাওয়ার মধ্য় হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর অভিযোগ:

১. মুখ্যমন্ত্রী কেবল পৌঁছেই শান্ত হননি, তিনি তদন্তের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সেনসিটিভ নথিও ‘ছিনিয়ে’ নিয়েছেন।

২. ইডি কর্তাদের কাজে বাধা দেওয়া হয়েছে এবং স্থানীয় পুলিসের মদতে কেন্দ্রীয় এজেন্সির অফিসারদের ফোন ও ডিজিটাল ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করার মতো পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে।

৩. তুষার মেহতা আরও বলেন, 'এই ঘটনা কেবল আইনের শাসন লঙ্ঘন নয়, কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে চূড়ান্ত ভাবে অপমান করার একটি পরিকল্পিত চেষ্টা।' তাঁর মতে, এই ধরণের ঘটনা ভবিষ্যতে অন্যান্য অপরাধীদেরও তদন্তকারী সংস্থার ওপর চড়াও হতে উৎসাহিত করবে, যা দেশের বিচার ব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

কেন্দ্রের যুক্তিতে সায় সুপ্রিম কোর্টের

মানেকা গুরুস্বামী যখন বারবার এই ঘটনাকে ‘যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর’ ওপর আঘাত হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেন,তখন আদালত সাফ জানিয়ে দেয় যে, অপরাধের তদন্তের সঙ্গে কেন্দ্র-রাজ্য বিবাদকে মিশিয়ে ফেলা ঠিক নয়। বিচারপতি মিশ্র বলেন, আইন সবার জন্য সমান এবং তদন্তের নিজস্ব গতি থাকা উচিত। কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা প্রশাসনিক প্রধান যদি সেই গতি রুদ্ধ করার চেষ্টা করেন, তবে তা সংবিধানের অবমাননার সামিল।

মামলার প্রেক্ষাপট

উল্লেখ্য, জানুয়ারির শুরুতে আই-প্যাক-এর দফতরে এবং তার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে যায় কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডি। অভিযোগ ওঠে, সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী নিজে সেখানে উপস্থিত হয়ে অফিসারদের কাজে বাধা দেন।

পাল্টা রাজ্য পুলিসের তরফে ইডি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়। সেই এফআইআর-এর ওপর আগেই স্থগিতাদেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। এদিন শুনানি শেষে আদালত পুনরায় জানিয়ে দেয় যে, তদন্তের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে কোনও ধরণের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না।

আইনি মহলের মতে, সুপ্রিম কোর্টের এই পর্যবেক্ষণ আগামী দিনে তদন্তকারী সংস্থা এবং রাজ্য প্রশাসনের সম্পর্কের সমীকরণ বদলে দিতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর নাম সরাসরি উল্লেখ না করলেও, আদালতের এই ‘অশনিসংকেত’ মন্তব্য যে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, তা মানছেন বিশেষজ্ঞরাও। মামলার পরবর্তী শুনানিতে আদালত এই বিষয়ে আরও কোনও কড়া নির্দেশ দেয় কি না, এখন সেটাই দেখার।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
ed vs ipacSupreme CourtPrateek JainWB state GovtMamata BanerjeeAbhishek SinghviMenaka Guruswamy
পরবর্তী
খবর

Kapil Sibal: 'নির্বাচন কমিশনই ভোটে লড়ছে, কিন্তু এত কিছুর পরেও মমতাই জয়ী হবেন'; কার এই বিস্ফোরক মন্তব্য?
.

পরবর্তী খবর

Election Commission's Orders to Candidates: ভোটের বিগ ব্রেকিং- প্রথম দফার প্রার্থীদের ৪...