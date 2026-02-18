ED vs IPAC: সুপ্রিম কোর্টে ফের পিছোল I-PAC শুনানি, কাঠগড়ায় ইডি-ই...

ED vs IPAC: সুপ্রিম কোর্টে ফের পিছোল I-PAC শুনানি, কাঠগড়ায় ইডি-ই...
ED vs IPAC case in Supreme Court: ফের পিছিয়ে গেল রাজ্য বনাম ইডি মামলার শুনানি। আদালত সূত্রে খবর, আগামী ১৮ মার্চ অর্থাৎ হোলির ছুটির পর এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।
রাজীব চক্রবর্তী: ফের পিছিয়ে গেল আইপ্যাক মামলার শুনানি। হোলির পর শুনানি হবে জানা গিয়েছে। ১৮ মার্চ শুনানি হবে। ইডি প্রত্যুত্তর জমা দেবে। আজকেই রাজ্য, মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যদের হলফনামার জবাব দিতে চাই - ইডি। ইডিকে অস্ত্র করা হচ্ছে কেন? - রাজ্য। শুনানি পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি জানায় রাজ্য। উভয় পক্ষের সহমতে শুনানি ১৮ মার্চ তারিখ ধার্য করা হয়।
এদিন কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল সুপ্রিম কোর্টে জানান, বুধবারই তারা রাজ্য, মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যদের হলফনামার জবাব দিতে চায়। কিন্তু তা এখনও আদালতে জমা করা হয়নি। তার পরেই শুনানির দিন প্রায় এক মাস পিছিয়ে দেয় বিচারপতি মিশ্রের বেঞ্চ। 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমতি নিয়েই ফাইল নিয়েছিলেন আইপ্যাক এর অফিস থেকে। ইডি আধিকারিকরা কোনভাবেই বাধা দেননি'। রাজ্য সরকার এবং রাজ্যের ডিজিপির এই বয়ানের পাল্টা প্রত্যুত্তর জমা দিচ্ছে ইডি।
পুলিসের সহযোগিতায় অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল, ইডি সূত্র। পুলিস আধিকারিকরাই সমস্ত ফাইল হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল। এমনকি অফিসারদের ল্যাপটপ ও কেড়ে নেওয়া হয় পুলিশের মাধ্যমে, ইডি সূত্র। ডিসিপির ভূমিকা নিয়ে ও প্রশ্ন তুলেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।
এদিন কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল সুপ্রিম কোর্টে জানান, বুধবারই তারা রাজ্য, মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যদের হলফনামার জবাব দিতে চায়। কিন্তু তা এখনও আদালতে জমা করা হয়নি। তার পরেই শুনানির দিন প্রায় এক মাস পিছিয়ে দেয় বিচারপতি মিশ্রের বেঞ্চ। ইডির সিরিয়াসনেস নিয়ে প্রশ্ন তুললেন খোদ রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আদালত থেকে বেরিয়ে তিনি বলেন, 'ED অর্থমন্ত্রকের আওতাধীন কেন্দ্রীয় সরকারেরই একটি অঙ্গ। এভাবে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে কি না, তা নিয়ে বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তর এজলাসে ইতিমধ্যেই একটি মামলা চলছে। এতই সিরিয়াস হলে, ED আজ হলফনামা দিয়ে মামলা শুনল না কেন।' তাঁর অভিযোগ ED এনিয়ে আর মামলাই করতে চাইছে না।
আরও পড়ুন:YouTube Outage: বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ বাড়িয়ে বসে গেল ইউটিউব! ভিডিয়ো তোলাও যাচ্ছে না, দেখতেও চাপ...
উল্লেখ্য, এর আগে দুবার এই মামলার শুনানি পিছিয়েছে। এই নিয়ে তৃতীয়বার। ১০ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিব্বলের অসুস্থতার কারণে মামলার শুনানি পিছিয়ে যায়। তার আগে গত ৩ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের জমা দেওয়া হলফনামা পড়ে উত্তর দেওয়ার জন্য এক সপ্তাহ সময় চেয়েছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা। ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখ ধার্য করা হয়। তারপরও পিছিয়ে যায়।
২ ফেব্রুয়ারি আইপ্যাক মামলায় সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা জমা দেয় রাজ্য সরকার। সেই হলফনামা দিয়ে ইডির মামলা খারিজের আবেদন করে রাজ্য। হলফনামার কপি জি ২৪ ঘণ্টার হাতেও আসে। সেখানে দেখা যায়, রাজ্যের দাবি '২০২০ সালে কয়লার তদন্তের জন্য এফআইআর দায়ের হয়। আর ২০২৬ পর্যন্ত তদন্তে কী উঠে এসেছে তা দেখানোর মত কোনও নথি নেই। ইডি নিজেই অযৌক্তিক ও অজানা কারণে বিলম্ব করেছে।
আরও পড়ুন:Leopard Attack: চলন্ত বাইকের উপর মৃত্যুদূতের উপর হামলে পড়ল... দুই ব্যবসায়ীকে ছিঁড়েখুঁড়ে...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)