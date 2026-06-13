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El Nino: বাঁচার কোনও উপায়ই নেই! রক্তচক্ষু এল নিনোর রাক্ষুসে গ্রাসে ভারত- ভয়ংকর সতর্কবার্তা মৌসম ভবনের

El Nino confirmed by IMD: আশঙ্কার কথা হল, জুলাই মাস থেকে এটি আরও জোরালো হবে। ফলে চলতি বছরের দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বা বর্ষা দুর্বল হয়ে পড়ার একটা বড় ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। তবে আগামী জুলাই মাসের দিকে ভারত মহাসাগরে একটি ‘পজিটিভ’ পরিবেশ তৈরি হতে পারে। যদি সেটা হয়, তবে এল নিনোর গরম ও শুকনো প্রভাব কিছুটা কমতে পারে এবং ভারত বড়সড় খরার হাত থেকে বেঁচে যেতে পারে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 13, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 01:38 PM IST
El Nino: বাঁচার কোনও উপায়ই নেই! রক্তচক্ষু এল নিনোর রাক্ষুসে গ্রাসে ভারত- ভয়ংকর সতর্কবার্তা মৌসম ভবনের
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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বাঁচার কোনও উপায়ই নেই! রক্তচক্ষু এল নিনোর রাক্ষুসে গ্রাসে ভারত- ভয়ংকর সতর্কবার্তা মৌ
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