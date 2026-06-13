/El Nino: বাঁচার কোনও উপায়ই নেই! রক্তচক্ষু এল নিনোর রাক্ষুসে গ্রাসে ভারত- ভয়ংকর সতর্কবার্তা মৌসম ভবনের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মৌসুমী বায়ুর মাঝেই থাবা বসাচ্ছে ‘এল নিনো’, বড় বিপদের পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের। চলতি বছরের বর্ষা নিয়ে বড়সড় উদ্বেগের খবর শোনাল ভারতের আবহাওয়া দফতর (IMD)। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আনুষ্ঠানিকভাবে পা রেখেছে ‘এল নিনো’ (El Nino)। আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বা বর্ষা চলাকালীন এই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতি আরও শক্তিশালী রূপ নিতে পারে। আর এর সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে ভারতের কৃষিকাজ ও আবহাওয়ার ওপর।
কী এই ‘এল নিনো’ এবং কেন এই উদ্বেগ?
এল নিনো হল এমন একটি প্রাকৃতিক ঘটনা, যার ফলে সমুদ্রের জলের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেড়ে যায়। ইতিহাস বলছে, এল নিনো এলেই ভারতে বর্ষার দফারফা হয়। এর ফলে সাধারণত দেশে বৃষ্টির ঘাটতি দেখা দেয়, গরম প্রচণ্ড বেড়ে যায়, খরা পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং চাষবাসের ব্যাপক ক্ষতি হয়।
আইএমডি (IMD)-র বুলেটিনে ঠিক কী বলা হয়েছে?
২০২৬ সালের জুন মাসের ‘এনসো’ (ENSO) এবং ‘ইন্ডিয়ান ওশেন ডাইপোল’ (IOD) বুলেটিনে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, মধ্য ও পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ইতিমধ্যেই এল নিনোর জন্য নির্ধারিত বিপদসীমা পার করে গিয়েছে। সসমুদ্রের এই গরম ভাব এখন বাতাসেও প্রভাব ফেলছে। তাপমাত্রা মাপার বিশেষ সূচক (Nino 3.4 index) +০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে চলে গিয়েছে, যার মানে এল নিনো সরকারিভাবে শুরু হয়ে গিয়েছে।
মৌসুমী বায়ু পূর্বাভাস মডেল (MMCFS) অনুযায়ী, জুলাই মাস থেকে এই তাপমাত্রা আরও বাড়বে এবং মধ্য ও পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে এল নিনো তীব্র আকার ধারণ করবে। ফলে চলতি বর্ষাকালে দেশজুড়ে বৃষ্টির ঘাটতি দেখা দেওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
কোনো আশার আলো আছে কি?
আইএমডি জানিয়েছে, ভারতের বর্ষা কেবল এল নিনোর ওপর নির্ভর করে না। বর্তমানে ভারত মহাসাগরে ‘নিউট্রাল আইওডি’ বা নিরপেক্ষ পরিস্থিতি রয়েছে। তবে জাপান মেটিওরোলজিক্যাল এজেন্সি (JMA) গত ১১ জুন এল নিনোর আগমন বার্তা ঘোষণা করে ভারতের জন্য একটি আশার আলো দেখিয়েছে। তাদের দাবি, আগামী জুলাই মাসের দিকে ভারত মহাসাগরে একটি ‘পজিটিভ আইওডি’ (Positive IOD) তৈরি হতে পারে। যদি এমনটা ঘটে, তবে তা এল নিনোর রুক্ষ প্রভাবকে কিছুটা হলেও প্রশমিত করতে পারবে এবং খরা বা চরম বৃষ্টির ঘাটতি থেকে ভারতকে রক্ষা করতে সাহায্য করবে।
আপাতত পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছে আবহাওয়া দফতর এবং আগামী দিনগুলিতে চাষী ও সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে প্রতি মাসে এই সংক্রান্ত আপডেট দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।
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