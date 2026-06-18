এল নিনো'র করাল গ্রাসে ১২ রাজ্য ৩২৬ জেলা; বৃষ্টিহীন খরাক্লিষ্ট জলশূন্য এ কোন পৃথিবী?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দক্ষিণপশ্চিম মৌসুমি বায়ু এদেশে যেদিন থেকে ধীরে ধীরে ঢুকতে শুরু করেছে, প্রায় সেই সময় থেকেই এল নিনো-র কথা শোনা যাচ্ছিল। এবার যে ভয়াবহ চেহারা ধারণ করবে এল নিনো, এরকম একটা পূর্বাভাস অবশ্য আগে থেকেই ছিল। আর বলা হয়েছিল, এল নিনোর ভয়ংকর প্রভাব পড়বে ভারতের চাষবাসের উপর। অন্তত ১২টি রাজ্য ও ৩২৬টি জেলার উপর এল নিনোর ভয়ংকর প্রভাব পড়বে। ভারতের কৃষি মন্ত্রকও বিষয়টি নিয়ে অবহিত ও নিজেদের মতো করে প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।
বিপন্ন ১২ রাজ্য
কোন ১২টি রাজ্যে এল নিনোর ভয়ংকর প্রভাব পড়তে চলেছে? কোন কোন রাজ্য রয়েছে এই তালিকায়? বাংলা কি এই তালিকায় আছে? উত্তর প্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, গুজরাত, ওডিশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলঙ্গানা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু।
৩২৬ টি হাই-রিস্ক জেলা
এই ১২টি রাজ্যের মধ্যে ৩২৬টি জেলার পরিস্থিতি খুবই সঙিন হবে। এখানে বৃষ্টির বিরাট খামতি হবে। তাই রেইন-ফেড শস্য, যেমন তৈলবীজ, পাম, ডাল, তুলো ইত্যাদির চাষের ক্ষেত্রে একটু বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। আবহাওয়ার পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে কী হতে পারে, তা নিয়ে একটা রিভিউ মিটিংও তৈরি করা হচ্ছে।
বৃষ্টি কি পিছিয়ে যাচ্ছে?
মৌসম ভবন জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে কতটা বৃষ্টি হতে পারে তার একটা পূর্বাভাস দিয়েছে। তারা বলেছে এবার বৃষ্টি অনেকটাই কম হবে-- তারা ইঙ্গিত দিয়েছে, এই সিজনটি বিলো-নর্মাল রেইনফলের সময় হতে চলেছে। এখনই প্রথাগত তারিখের চেয়ে ৪-৫ দিন পিছিয়ে আছে বর্ষা।
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