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এল নিনো'র করাল গ্রাসে ১২ রাজ্য ৩২৬ জেলা; বৃষ্টিহীন খরাক্লিষ্ট জলশূন্য এ কোন পৃথিবী?

El Nino in India News: অন্তত ১২টি রাজ্য ও ৩২৬টি জেলার উপর এল নিনোর ভয়ংকর প্রভাব পড়বে। ভারতের কৃষি মন্ত্রকও বিষয়টি নিয়ে অবহিত ও নিজেদের মতো করে প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 18, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:07 PM IST
এল নিনো'র করাল গ্রাসে ১২ রাজ্য ৩২৬ জেলা; বৃষ্টিহীন খরাক্লিষ্ট জলশূন্য এ কোন পৃথিবী?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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