Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /বিতর্কের আবহে এবার SIR-র একাধিক বদল! কমিশন স্পষ্ট জানিয়ে দিল...

বিতর্কের আবহে এবার SIR-র একাধিক বদল! কমিশন স্পষ্ট জানিয়ে দিল...

EC SIR controversy:   কমিশনের দাবি, ২৪ জুন ২০২৫-এর SIR নির্দেশ সর্বসম্মত ভাবেই নেওয়া হয়েছিল এবং ২৭ মে ২০২৬-এর রায়ে সুপ্রিম কোর্ট SIR বহাল রেখেছে।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 26, 2026, 10:36 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 10:36 PM IST
বিতর্কের আবহে এবার SIR-র একাধিক বদল! কমিশন স্পষ্ট জানিয়ে দিল...
Image Credit: বিতর্কের আবহে এবার SIR-র একাধিক বদল!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বিতর্কের আবহে এবার SIR-র একাধিক বদল! কমিশন স্পষ্ট জানিয়ে দিল...
2
3
4
5