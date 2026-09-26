/বিতর্কের আবহে এবার SIR-র একাধিক বদল! কমিশন স্পষ্ট জানিয়ে দিল...

রাজীব চক্রবর্তী: বিতর্কের পর প্রথমবার বৈঠকে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। কমিশনের দাবি, ২৪ জুন ২০২৫-এর SIR নির্দেশ সর্বসম্মত ভাবেই নেওয়া হয়েছিল এবং ২৭ মে ২০২৬-এর রায়ে সুপ্রিম কোর্ট SIR বহাল রেখেছে। ক্যাবিনেটের সচিবকে পাঠানো চিঠি কোনও নীতি বা IT-সংক্রান্ত বিষয় নয়, এক আধিকারিকের কাজ পুনর্বণ্টন সংক্রান্ত প্রশাসনিক বিষয় ছিল বলেও জানিয়েছে কমিশন।
SIR-এ বদল
নোটিস পেলেই ERO দফতরে হাজিরা নয়
SIR-এ ‘আনম্যাপড’ বা ‘লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি’-র নোটিস পাওয়া ভোটারদের এ বার নথি দিতে কমিশনের দফতরে ডাকা হবে না। BLO-রা বাড়িতে গিয়ে নথি সংগ্রহ করে ECINet-এ আপলোড করবেন। প্রয়োজন হলে শুনানি হবে অনলাইনে।
শুনানি হবে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে
প্রয়োজন মনে করলে ERO শুনানির নির্দেশ দিতে পারবেন। সম্ভব হলে অনলাইনেই শুনানি হবে। ভোটারের অনুমতিতে পরিবারের কোনও প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যও তাঁর হয়ে শুনানিতে অংশ নিতে পারবেন।
অনলাইন শুনানির পরিকাঠামো বাড়ানো হবে
বিশেষ করে দূরে থাকা বা প্রয়োজনীয় নথি নিয়ে দফতরে পৌঁছতে সমস্যায় থাকা ভোটারদের কথা মাথায় রেখেই জোরদার করা হবে অনলাইনে শুনানির পরিকাঠামো।
বিশেষ হেল্প ডেস্ক ও ক্যাম্প
গৃহহীন, শ্রমিক, দরিদ্র এবং রাতের আশ্রয়কেন্দ্রে থাকা মানুষের জন্য DEO-দের পর্যাপ্ত হেল্প ডেস্ক ও বিশেষ শিবির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
Form 6-এর ঘোষণা বহাল
SIR-এর ক্ষেত্রে Form 6-এর সঙ্গে থাকা ঘোষণাপত্র বহাল রয়েছে বলে কমিশন জানিয়েছে। SIR-এর সময়সীমার বাইরে নাম তোলা বা সংশোধনে Registration of Electors Rules, 1960 অনুযায়ী নির্দিষ্ট ফর্মই ব্যবহার হবে।
ECINet পর্যালোচনা
enior Deputy Election Commissioner-এর নেতৃত্বে কমিটি এবং IIT/IIIT-এর এক স্বাধীন বিশেষজ্ঞ ECINet পরীক্ষা করবেন। আইন ও বিধি মেনেই ব্যবস্থা চলছে কি না, তা দেখা হবে। নতুন কোনও IT module বা portal চালুর আগে Committee of Officers-এর আলোচনার পর কমিশনের অনুমোদন নেওয়ার সিদ্ধান্তও হয়েছে।
দিল্লি-মহারাষ্ট্রে সময় বাড়ল
দিল্লিতে আবেদন ও আপত্তি জমা দেওয়ার শেষ দিন ৩০ অক্টোবর এবং নিষ্পত্তির সময়সীমা ৩০ নভেম্বর। মহারাষ্ট্রে যথাক্রমে ১২ অক্টোবর ও ১০ নভেম্বর।
SIR-এর পরেও নাম তোলার সুযোগ
কমিশনের দাবি, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ-সহ ২০টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে SIR শেষ। নাম বাদ পড়লে, নতুন ও প্রথম বার ভোটার-সহ সংশ্লিষ্ট ERO-র কাছে Continuous Updation-এর মাধ্যমে নাম অন্তর্ভুক্তির আবেদন করা যাবে।
বদলে যাচ্ছে কমিশনের কাজের পদ্ধতিও। নয়া নিয়মে প্রতিটি বৈঠকের এজেন্ডা বা আলোচ্য়সূচি আগেই থেকে ঠিক করতে ফেলতে হবে। বৈঠক শেষে প্রকাশ করতে হবে মিনিটসও। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে আধিকারিকদের APAR সম্পূর্ণ করা এবং বিদেশ সফরের আগে কমিশনের অনুমোদন নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশনারদের নির্দেশ কঠোর ভাবে পালনের কথাও বলা হয়েছে।
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