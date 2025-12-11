SIR BIG BIG UPDATE: আজই শেষ নয়! বাড়ল SIR ফর্ম জমা দেওয়ার সময়সীমা! কবে, কোথায় জেনে নিন...

SIR BIG BIG UPDATE: আজই শেষ নয়! বাড়ল SIR ফর্ম জমা দেওয়ার সময়সীমা! কবে, কোথায় জেনে নিন...
SIR Deadline Extended: ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে রাজ্যের ফাইনাল ভোটার তালিকা। তবে কমিশনের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে যে, যোগ্য ভোটাররা বিধানসভা নির্বাচনের মনোনয়ন জমার শেষ তারিখের প্রায় ১০ দিন আগে পর্যন্ত নিজেদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন।
ভোটার তালিকা সংশোধনের সময়সীমা বৃদ্ধি: পাঁচটি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য নতুন ডেডলাইন ঘোষণাভারতের নির্বাচন কমিশন (ECI) পাঁচটি রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য বিশেষ নিবিড় সংশোধন (Special Intensive Revision - SIR) প্রক্রিয়ার সময়সীমা এক সপ্তাহ বাড়িয়েছে। নির্বাচন কমিশন বৃহস্পতিবার ৬ রাজ্যে এসআইআর-র সময়সীমা বাড়িয়ে দিয়েছে। এই তালিকায় আছে তামিলনাড়ু, গুজরাট, মধ্য়প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং আন্দামান নিকোবর। নির্বাচন কমিশন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়েছে ৫টি রাজ্য এবং ১টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের আবেদনের জেরে এই সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। তামিলনাড়ু এবং গুজরাটে এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ বাড়িয়ে ১৪ ডিসেম্বর করা হয়েছি। এই দুই রাজ্যে ড্রাফট ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে ১৯ ডিসেম্বর। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং আন্দামানে ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৮ ডিসেম্বর। ২৩ ডিসেম্বর ড্রাফট ভোটার তালিকা পেশ করা হবে। উত্তরপ্রদেশে এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল ২৬ ডিসেম্বর। সেটা বাড়িয়ে এখন করা হয়েছে ৩১শে ডিসেম্বর।
এর ফলে ভোটার তালিকা সংশোধন করার জন্য আরও অতিরিক্ত সময় পাওয়া গেল।
কোন কোন অঞ্চলে সময় বাড়ল:
এই সময়সীমা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হবে: তামিলনাড়ু, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং উত্তরপ্রদেশ-এর ক্ষেত্রে।
নতুন সময়সূচি:
রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুরনো সময়সীমা নতুন সময়সীমা
তামিলনাড়ু ও গুজরাট ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ (রবিবার) ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ (শুক্রবার)
মধ্যপ্রদেশ ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ (বৃহস্পতিবার) ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ (মঙ্গলবার)
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ (বৃহস্পতিবার) ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ (মঙ্গলবার)
ছত্তিশগড় ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ (বৃহস্পতিবার) ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ (মঙ্গলবার)
উত্তরপ্রদেশ ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ (বুধবার)
উত্তরপ্রদেশের বিশেষ অনুরোধউত্তরপ্রদেশের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক (CEO) নবদীপ রিনওয়া জানিয়েছেন, রাজ্য সুসংগঠিতভাবে SIR প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে এবং একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনের কাছে অতিরিক্ত দুই সপ্তাহ সময় চেয়েছিল।
মৃত, স্থানান্তরিত (shifted) এবং অনুপস্থিত ভোটারদের (absent voters) বিবরণের পুনরায় যাচাই করার জন্যই এই সময় বৃদ্ধি চাওয়া হয়।
ECI উত্তরপ্রদেশের অনুরোধ মেনে ১৫ দিন সময় বৃদ্ধি করেছে।
উত্তরপ্রদেশের সংশোধিত তালিকা প্রকাশের সময়সূচি:
যোগ্যতার তারিখ (eligibility date) ১ জানুয়ারি, ২০২৬ ধরে উত্তরপ্রদেশের জন্য সংশোধিত সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে-
গণনার সময়কাল: চলবে ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত
খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫
দাবি ও আপত্তি জানানোর সময়কাল: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ থেকে ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত
দাবি ও আপত্তি নিষ্পত্তি: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ: ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
উল্লেখ্য, এর আগে ৩০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখেও নির্বাচন কমিশন ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য বিশেষ নিবিড় সংশোধনের সময়সূচি এক সপ্তাহ বাড়িয়েছিল।
তবে, নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বাড়তি কোনও সময় দেয়নি। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, রাজ্যের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি। অর্থাৎ এই তারিখেই সামনে আসবে পশ্চিমবঙ্গের ফাইনাল ভোটার লিস্ট। নির্বাচন কমিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী, ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশ পাবে পশ্চিমবঙ্গের খসড়া ভোটার তালিকা। এই খসড়া তালিকা প্রকাশের পর ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত নাগরিকরা নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। একই সময়ের মধ্যে অযোগ্য বা পুনরাবৃত্ত নাম মুছে ফেলার অভিযোগও জানানো যাবে।
