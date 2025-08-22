SIR: SIR বিতর্কের ইতি? নাম তুলতে আধারই যথেষ্ট...কমিশনকে সুপ্রিম নির্দেশ...
Bihar SIR: সুপ্রিম কোর্টের এই পর্যবেক্ষণের পর নির্বাচন কমিশনকে এখন বিশেষজ্ঞ মতামত নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। কমিশন আধার গ্রহণ করবে কি না, কিংবা আংশিকভাবে গ্রহণ করবে কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে আদালতের পরামর্শে স্পষ্ট হয়েছে যে, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় আধার কার্ড ব্যবহারের সম্ভাবনা একেবারে বাতিল করা যাবে না।
বিহারে আসন্ন নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং বিশেষত Summary of Information Report (SIR)-এর ক্ষেত্রে আধার কার্ড গ্রহণযোগ্য করা যায় কি না, তা নিয়ে নতুন করে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনকে এ বিষয়ে গভীরভাবে ভাবনা-চিন্তা করার পরামর্শ দিয়েছে। আদালতের মতে, আধার কার্ড এখন দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়পত্র এবং এর ব্যবহার ক্রমশ সর্বজনীন হয়ে উঠছে। ফলে নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে আধারকে যুক্ত করলে প্রক্রিয়া আরও সহজ ও স্বচ্ছ হবে। বিহারের ভোটার তালিকায় (Bihar Voter List) বিশেষ এবং নিবিড় সংশোধন (SIR) সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের (Supreme Couer) প্রশ্নের মুখে পড়ল রাজনৈতিক দলগুলি। শুক্রবারের শুনানিতে বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চের মন্তব্য, 'বুথ লেভেল এজেন্ট (BLA) রাজনৈতিক দলের হয়। এলাকার প্রায় সবাই তাঁদের চেনেন। কারও নাম বাদ গেলে এজেন্টরা নিশ্চয়ই জানবেন। তাঁরা আপত্তি করছেন না কেন?'
ভূমিকা:
সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছে, যেখানে বিহারের ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার জন্য আধার কার্ড গ্রহণ করতে নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই রায়টি ভোটারদের নাম নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়াকে সহজ ও আরও কার্যকর করার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। নির্বাচন কমিশনকে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যাতে কোনো যোগ্য নাগরিক ভোটার তালিকা থেকে বাদ না পড়েন।
প্রেক্ষাপট
বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকায় নাম ওঠানোর জন্য আবেদন করা হয়েছিল। আবেদনকারীদের অনেকেই আধার কার্ড জমা দিয়েছিলেন, কিন্তু নির্বাচন কমিশন তা গ্রহণ করেনি। এর ফলে ভোটার তালিকা থেকে অনেক যোগ্য ব্যক্তির নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়। শীর্ষ আদালত এই আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনকে আধার কার্ড গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়। আদালতের মতে, আধার কার্ড একটি বৈধ পরিচয়পত্র এবং এটি ভোটার তালিকাভুক্তির জন্য যথেষ্ট প্রমাণ।
সম্ভাব্য সুবিধা
যদি SIR-এ আধার কার্ড গ্রহণ করা হয়, তবে ভোটারদের জন্য একাধিক সুবিধা মিলবে—
1. সহজ প্রক্রিয়া – আলাদা আলাদা পরিচয়পত্র দেখানোর ঝামেলা কমে যাবে।
2. নির্ভরযোগ্যতা – আধার কার্ড বায়োমেট্রিক তথ্যের সঙ্গে যুক্ত, ফলে জাল নথি ব্যবহার প্রায় অসম্ভব।
3. দ্রুত সেবা – নির্বাচন কমিশনের কর্মীদের কাজও সহজ হবে, কারণ তথ্য যাচাই প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে দ্রুত সম্পন্ন হবে।
4. স্বচ্ছতা – ভোটার তালিকা ও অন্যান্য নথি আরও নির্ভুল ও স্বচ্ছ হবে।
আশঙ্কা ও প্রশ্ন
তবে শুধুই সুবিধা নয়, এর বিপরীতে কিছু প্রশ্নও উঠছে। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে—
আধার কার্ডকে বাধ্যতামূলক করা হলে গোপনীয়তার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।
দেশের অনেক মানুষ এখনও আধার কার্ড পাননি বা তাঁদের আধার তথ্য অসম্পূর্ণ। তাঁদের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্ভাবনা তৈরি হবে।
নির্বাচন একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া। সেখানে আধারকে যুক্ত করলে আইনি জটিলতা তৈরি হতে পারে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।
রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া
বিহারের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ইতিমধ্যেই এই ইস্যুতে প্রতিক্রিয়া জানাতে শুরু করেছে। শাসকদল মনে করছে, আধার ব্যবহার করলে ভুয়ো ভোটারদের সংখ্যা অনেকটা কমবে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ হবে। অন্যদিকে বিরোধী দলগুলির মতে, আধারকে বাধ্যতামূলক করলে ভোটার তালিকা থেকে বহু গরিব ও প্রান্তিক মানুষ বাদ পড়তে পারেন। কারণ তাঁদের মধ্যে অনেকেই এখনও আধার তৈরি করতে পারেননি বা আধারের সঙ্গে তাঁদের তথ্য মিলছে না।
গুরুত্ব
সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ ভোটারদের জন্য একটি বড় স্বস্তি নিয়ে এসেছে। এর ফলে, যারা ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে ইচ্ছুক, তারা আধার কার্ড ব্যবহার করে সহজেই তা করতে পারবেন। এটি কেবল প্রক্রিয়াকেই সহজ করবে না, বরং ভোটার তালিকা আরও নির্ভুল করতেও সাহায্য করবে। আধার কার্ডের মাধ্যমে জালিয়াতি এবং একাধিকবার নাম নথিভুক্ত করার মতো সমস্যা কমানো সম্ভব হবে। নির্বাচন কমিশনকে এখন এই নির্দেশ দ্রুত কার্যকর করতে হবে, যাতে আসন্ন নির্বাচনগুলোতে কোনো ভোটারকে সমস্যার মুখে পড়তে না হয়। এটি ভোটারদের অধিকার নিশ্চিত করতে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করতে সহায়ক হবে।