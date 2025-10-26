SIR: সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে নির্বাচন কমিশন, বাংলা-সহ একাধিক রাজ্যে SIR-এর দিনক্ষণ ঘোষণা?

SIR: সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে নির্বাচন কমিশন, বাংলা-সহ একাধিক রাজ্যে SIR-এর দিনক্ষণ ঘোষণা?
SIR: ২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরালা, অসম, পুদুচেরিতে বিধানসভা ভোট হবে। বিহারে ইতিমধ্যেই ভোটার তালিকার সংশোধনের লক্ষ্য এসআইআর হয়ে গিয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ সালে বাংলা-সহ দেশের একাধিক রাজ্য ভোটগ্রহণ। তার আগেই ওইসব রাজ্য বিশেষ নিবিড় সংশোধনের(Special Intensive Revision) কাজ শুরু হবে বলে জল্পনা ছিল। মনে করা হচ্ছিল নভেম্বরের প্রথম দিক থেকেই এসআইআর(SIR) এর কাজ শুরু হবে। এরকম এক পরিস্থিতিতে আগামিকাল বিকেলে দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। অনুমান, ওই বৈঠকেই বাংলা-সহ বিভিন্ন রাজ্যে এসআইআর-এর সময়সূচি ঘোষণা হয়ে যেতে পারে। বৈঠকে থাকতে পারেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞাণেশ কুমার।
নির্বাচন কমিশনের তরফে এসআইআর এর দিনক্ষণ ঘোষণার কথা কিছু বলা না হলেও সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের দাবি, ওই সাংবাদিক বৈঠকে এসআইআর(SIR) এর সময়সূচির উপরে জোর দেওয়া হবে। ফলে এনিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা না গেলেও কোনও কোনও মহলে জল্পনা প্রথম দফায় দেশের ১০-১৫ রাজ্যে এসআইআর হতে চলেছে। এভাবেই ওইসব রাজ্যে ভোটার তালিকায় ঝাড়াই বাছাই করা হবে।
উল্লেখ্য়, ২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরালা, অসম, পুদুচেরিতে বিধানসভা ভোট হবে। বিহারে ইতিমধ্যেই ভোটার তালিকার সংশোধনের লক্ষ্য এসআইআর হয়ে গিয়েছে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর সেখানে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা বের হয়েছে সেখান রয়েছেন ৭.৪২ কোটি ভোটার। বিহারে এবার ২ দফায় ভোট নেওয়া হচ্ছে আগামী ৬ ও ১১ নভেম্বর। ভোট গণনা করা হবে ১৪ নভেম্বর।
আরও পড়ুন-সাগরে ফুঁসতে থাকা অতিগভীর নিম্নচাপ এখন কতদূরে, কোথায় ল্যান্ডফল ঘূর্ণিঝড় মন্থা-র, বাংলায় কবে থেকে বৃষ্টি?
আরও পড়ুন-সলমান খানকে জঙ্গি ঘোষণা করল পাকিস্তান, কেন?
এসআইআর নিয়ে ইতিমিধ্য়েই নির্বাচন কমিশন ২ দফায় রাজ্য ইলেকশন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক সেরে ফেলেছে। জানা যাচ্ছে যেসব রাজ্যে বিধানসভা বাদ দিয়ে অন্য কোনও ভোট হচ্ছে সেখানে এসআইআর পিছিয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই বেশকিছু রাজ্যে অনলাইনে পুরনো ভোটার লিস্ট দিয়ে দিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যাতে পারে দিল্লির কথা। সেখানে অনলাইনে দিয়ে দেওয়া হয়েছে ২০০৮ সালের ভোটার লিস্ট, উত্তরাখণ্ডের মতো রাজ্যে পাওয়া যাচ্ছে ২০০৬ সালের ভোটার লিস্ট। তবে দেশের অধিকাংশ রাজ্যে ২০০২ ও ২০০৪ সালে ভোটার তালিকায় সংশোধন করেছিল। ওইসব ভোটার লিস্টকে এবার এসআইআর-এ গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানা যাচ্ছে।
এসআইআর(SIR) এর জন্য লাগবে কোন কোন নথি-
# কেন্দ্রীয় সরকার/রাজ্য সরকার/রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্মী/পেনশন প্রাপকের পেনশন পেমেন্ট অর্ডার ৷
# 01.07.1987-এই তারিখের আগের সরকার/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ/ব্যাঙ্ক/ডাকঘর/ভারতীয় জীবন বিমা নিগম/রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা দ্বারা প্রদত্ত যে কোনও পরিচয়পত্র/শংসাপত্র/নথি ৷
# উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রদত্ত জন্মের শংসাপত্র বা বার্থ সার্টিফিকেট ৷
# পাসপোর্ট ৷
# কোনও স্বীকৃত পর্ষদ/বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেট/শিক্ষাগত যোগ্যতার শংসাপত্র ৷
# রাজ্যের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রদত্ত স্থায়ী বাসস্থানের শংসাপত্র ৷
# বনভূমি অধিকার শংসাপত্র ৷
# উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়/তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি বা অন্য কোনও জাতিগত শংসাপত্র ৷
# জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (NRC) (যাদের হয়েছে) ৷
# রাজ্য/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত পরিবার পঞ্জি (ফ্যামিলি রেজিস্টার) ৷
# জমি/বাড়ির সরকারি শংসাপত্র বা জমি/বাড়ির দলিল ৷
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)