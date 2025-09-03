Voter ID Change: পুরনো ভোটার আইডিতে আর কাজ হবে না! SIR-এর পর নতুন কার্ড দেবে কমিশন

Voter ID Change: পুরনো ভোটার আইডিতে আর কাজ হবে না! SIR-এর পর নতুন কার্ড দেবে কমিশন
Voter ID Change: দেশের যেখানেই ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন করা হবে সেখানেই আধুনিক প্রযুক্তিতে সজ্জিত নতুন পরিচয়পত্র পাবেন ভোটদাতারা
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: বিহারে চলছে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা SIR। ঝাড়াই বাছাই চলছে ভোটার তালিকায়। এর পরেই নতুন ভোটার আইডি দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে গত ৩১ অগাস্ট। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, বিহারের পর দেশজুড়েই SIR হওয়ার পর ভোটার আইডি কার্ডে বদল করা হবে। নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিচয়পত্র ইস্যু করবে কমিশন।
দেশের যেখানেই ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন করা হবে সেখানেই আধুনিক প্রযুক্তিতে সজ্জিত নতুন পরিচয়পত্র পাবেন ভোটদাতারা। অর্থাত্ বিহারে SIR শেষ হওয়ার পর রাজ্যের সব যোগ্য ভোটারদের নতুন ভোটার পরিচয়পত্র প্রদানের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে চলেছে। তবে কমিশনের তরফে নতুন কার্ড দেওয়ার সময়সীমা দেওয়া হয়নি।
আরও পড়ুন-নিম্নচাপের জেরে আজও ভারী বর্ষণ একাধিক জেলায়, এবার পুজো ভাসবে বৃষ্টিতে...
আরও পড়ুন-লক্ষ্য বিদেশি নাগরিক, সব কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ও রাজ্যে ডিটেনশন সেন্টার তৈরির নির্দেশ কেন্দ্রের
কমিশন সূত্রের খবর, ভোটারদের যখন গণনার ফর্ম দেওয়া হয়, তখন তাঁদের সর্বশেষ ছবিও জমা দিতে বলা হয়। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে, নতুন ভোটার আইডি কার্ডে এই ছবিগুলি ব্যবহার করা হবে। অর্থাৎ যেখানে যেখানে এসআইআর হবে, সেখানেই সমস্ত যোগ্য ভোটাররা পাবেন নতুন ভোটার কার্ড। এই ভাবেই দেশ থেকে ভুয়ো বা জালি ভোটার কার্ড নির্মূল করতে চাইছে নির্বাচন কমিশন।
উল্লেখ্য, বিহারে গত ১ অগাস্ট যে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে রয়েছেন ৭.২৪ কোটি ভোটার। সম্পূর্ণ ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে ৩০ সেপ্টেম্বর। আর বিহারে বিধানসভা ভোট নেওয়া হতে পারে নভেম্বর মাসে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)