/Aircraft Emergency Landing: অজিত পওয়ারের পর ফের উড়ান-বিপর্যয়; আচমকা কেন জরুরি অবতরণ? সকাল ৮:৪০-য়েই কীসের বিভীষিকা?

Training Aircraft Crash in Baramati: ফের বারামতিতে বিমান দুর্ঘটনা। উড়ান দেওয়ার পর পাইলট বুঝতে পারে যে, কিছু একটা গন্ডগোল আছে। সঙ্গে সঙ্গে আখের খেতে ইর্মাজেন্সি ল্যান্ডিং। বরাত জোরে প্রাণ বাঁচলেন পাইলট।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহারাষ্ট্রের বারামতিতে উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের বিমান দুর্ঘটনার ঘা এখনও দগদগে। এখনও কেউ ভোলেনি সেই দুঃস্বপ্ন। কয়েক মাস আগেই ঘটে সেই দুর্ঘটনা। বুধবার সকালে সেই বারামতিতেই ফের বিমান দুর্ঘটনা। কিন্তু বরাতজোরে রক্ষা পেয়ে গিয়েছেন পাইলট।
জানা গিয়েছে, রেডবার্ড ফ্লাইং অ্যাকাডেমির একটি প্রশিক্ষণ বিমানটি দুর্ঘটনার মুখে পড়ে। এই বিমানটি দুই আসন বিশিষ্ট। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বিমানটি একটি আখের খেতে ইর্মাজেন্সি ল্যান্ডিং করতে বাধ্য হয়। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকাল ৮:৪০ নাগাদ বারামতির গোজুবাভি গ্রামের কাছে এই ঘটনাটি ঘটে। আকাশে ওড়ার কিছু সময় পরেই বিমানটির ইঞ্জিনে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয় এবং ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। সেই সময় বিমানটি লোকালয় থেকে মাত্র ১.৫ কিলোমিটার দূরে ছিল।
বিপজ্জনক পরিস্থিতি বুঝতে পেরে পাইলট অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দেন। জনবসতিপূর্ণ এলাকায় না নামিয়ে তিনি বিমানটিকে পাশের একটি আখের খেতে অবতরণ করান। পাইলটের এই উপস্থিত বুদ্ধির জেরে বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি এবং কোনও সাধারণ মানুষের ক্ষতি হয়নি।
#Maharashtra #Pune #Baramati pic.twitter.com/27D9AqZA0Y— Siraj Noorani (@sirajnoorani) May 13, 2026
এই ঘটনায় কেউ প্রাণ হারাননি বা শারীরিক আঘাত পাননি। তবে জরুরি অবতরণের পর প্রশিক্ষণরত পাইলট মানসিকভাবে কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। খবর পেয়েই পুলিস ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। কেন মাঝআকাশে ইঞ্জিন বিকল হল, তা খতিয়ে দেখতে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত শুরু হয়েছে।
উল্লেখ্য, চলতি বছরের ২৮ জানুয়ারি মুম্বই থেকে পুনের বারামতি যাচ্ছিলেন অজিত পাওয়ার। একটি জনসভায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু অবতরণের আগেই ভেঙে পড়ে তাঁর বিমান। রানওয়ের পাশেই আছড়ে পড়ে বিমানটি এবং আগুন ধরে যায়। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় অজিত পাওয়ার-সহ মোট ৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল। মৃতদের মধ্যে ছিলেন অজিত পাওয়ার, তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষী, দুইজন পাইলট এবং একজন বিমানকর্মী।
দুর্ঘটনার পর বিমানের ব্ল্যাক বক্স উদ্ধার করা হয়। তদন্তে দেখা যায় যে ওই বিমানবন্দরে পর্যাপ্ত আধুনিক সিগন্যাল ব্যবস্থা বা আবহাওয়া পরিমাপক যন্ত্রের অভাব ছিল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)