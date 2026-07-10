/ফের এনকাউন্টার! চলল ৬০ রাউন্ড গুলি: তীব্র রোমহর্ষক লড়াইয়ে খতম ৪ গ্যাংস্টার, ঘায়েল ৩ পুলিসকর্মীও

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের এনকাউন্টার। ফের নিহত ৪ গ্যাংস্টার। হরিয়ানার গুরগাঁওতে পুলিসের এনকাউন্টারে নিহত চার কুখ্যাত গ্যাংস্টার। গুলির লড়াইয়ে, দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া পালটা গুলিতে গুরুতর জখম হয়েছেন ৩ পুলিসকর্মীও। দুই পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় প্রায় ৬০ রাউন্ডেরও বেশি গুলি বিনিময় হয়। এনকাউন্টার ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
পুলিস সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাটি ঘটেছে গুরুগ্রামের সুশান্ত লোক ফেজ-২ এলাকায়। বৃহস্পতিবার রাতে ক্রাইম ব্রাঞ্চের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে, একটি সন্দেহভাজন স্করপিও এসইউভি গাড়িতে করে কয়েকজন সশস্ত্র দুষ্কৃতী ওই এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। খবর পাওয়া মাত্রই ক্রাইম ব্রাঞ্চের একাধিক দল দ্রুত ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। পুলিস যখন সেখানে পৌঁছায়, তখন দেখে ওই সশস্ত্র গ্যাংস্টারের দল এক স্থানীয় ব্যবসায়ীর বাড়ি লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে শুরু করেছে।
পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ক্রাইম ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা পুরো এলাকা ঘিরে ফেলেন। গ্যাংস্টারদের আত্মসমর্পণ করার জন্য বলতে থাকেন। কিন্তু গ্যাংস্টারের দল পুলিসের কথা না শুনে পালানোর চেষ্টায় পুলিসকে লক্ষ্য করে অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে অবিরাম গুলি ছুড়তে থাকে। দুষ্কৃতীদের দিক থেকে প্রায় ৪০ রাউন্ড গুলি চালানো হয় বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। আত্মরক্ষার্থে এবং জনস্বার্থ রক্ষায় পুলিসও পাল্টা গুলি চালাতে বাধ্য হয়।
উভয় পক্ষের তীব্র গুলির লড়াইয়ে ৫ জন শুটারই গুলিবিদ্ধ হয়। এরা সকলেই বিদেশ থেকে পরিচালিত কুখ্যাত 'দীপক নান্দাল' গ্যাংয়ের সদস্য বলে জানা গিয়েছে। আরও জানা গিয়েছে, কুখ্যাত প্রবাসী গ্যাংস্টারের কাছ থেকে ওই ব্যবসায়ী বেশ কিছুদিন ধরেই কোটি কোটি টাকার তোলাবাজির হুমকি পাচ্ছিলেন। সেই হুমকির সূত্র ধরেই ব্যবসায়ীকে ভয় দেখাতে এবং তাঁর ওপর হামলা চালাতে শুটারের দল সেখানে এসেছিল।
গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাদের দ্রুত উদ্ধার করে একটি বেসরকারি সুপার-স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা চারজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পঞ্চম দুষ্কৃতী বর্তমানে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছে। ওদিকে এনকাউন্টারে দুষ্কৃতীদের ছোড়া গুলির আঘাতে গুরুগ্রাম পুলিসের ক্রাইম ব্রাঞ্চের তিন কর্মী গুরুতর জখম হয়েছেন। তাঁদেরকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাঁরা।
ঘটনার পরপরই গুরুগ্রামের ডিসিপি (ক্রাইম) হিতেশ যাদব এবং ডিসিপি (ইস্ট) সন্দীপ কুমারসহ পুলিসের পদস্থ কর্তারা বিশাল বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। 'সিন অব ক্রাইম' ইউনিট এবং ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি টিম পুরো এলাকা জুড়ে তল্লাশি চালিয়ে তথ্য-প্রমাণ এবং নমুনা সংগ্রহ করেছে। দুষ্কৃতীদের ব্যবহৃত গাড়িটি ও তিনটি বিদেশি পিস্তল-সহ মোট পাঁচটি স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রও উদ্ধার করেছে পুলিস।
এই ঘটনার পর গুরুগ্রামের ওই অভিজাত এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। পুলিস এলাকার বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করে জানিয়েছে যে, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং জনমানসে স্বস্তি ফেরাতে পুলিস সর্বদা তৎপর এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান আগামীতেও জারি থাকবে। এনকাউন্টারে মৃত ও আহত দুষ্কৃতীদের পরিচয় জানতে এবং তাদের পূর্ব অপরাধের খতিয়ান খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যে আইনি প্রক্রিয়াও শুরু করেছে পুলিস।
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