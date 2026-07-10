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ফের এনকাউন্টার! চলল ৬০ রাউন্ড গুলি: তীব্র রোমহর্ষক লড়াইয়ে খতম ৪ গ্যাংস্টার, ঘায়েল ৩ পুলিসকর্মীও

Encounter: গ্যাংস্টারের দল পুলিসের কথা না শুনে পালানোর চেষ্টায় পুলিসকে লক্ষ্য করে অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে অবিরাম গুলি ছুড়তে থাকে। আত্মরক্ষার্থে এবং জনস্বার্থ রক্ষায় পুলিসও পাল্টা গুলি চালাতে বাধ্য হয়।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 10, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:14 PM IST
ফের এনকাউন্টার! চলল ৬০ রাউন্ড গুলি: তীব্র রোমহর্ষক লড়াইয়ে খতম ৪ গ্যাংস্টার, ঘায়েল ৩ পুলিসকর্মীও
Image Credit: দীপক নান্দালSource: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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