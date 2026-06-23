/নভেম্বরেই বাজত সানাই: কলকাতার অনামিকা আর হবু বর নীলেশের মর্মান্তিক মৃত্যু লখনউয়ের বিধ্বংসী আগুনে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নভেম্বর মাসেই বিয়ের আসর বসত। দুই পরিবারের মধ্যে চূড়ান্ত কথাবার্তাও হয়ে গিয়েছিল কিছুদিন আগেই। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে বিয়ের সানাই বাজার আগেই বেজে উঠল বিষাদের সুর। লখনউয়ের আলিয়াগঞ্জের কোচিং সেন্টারের বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড কেড়ে নিল কলকাতার ২৭ বছর বয়সী তরুণী অনামিকা সামন্ত এবং তাঁর হবু বর ২৮ এর নীলেশ কুমারের তাজা প্রাণ। ভয়ংকর এই দুর্ঘটনায় অনামিকা ও নীলেশ-সহ মোট ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে বেশির ভাগই ওই বিল্ডিংয়ের চারতলার কোচিং সেন্টারের পড়ুয়া। এই ঘটনায় কলকাতায় অনামিকার পরিবারে ট্রমা এবং গভীর শোকের মুহূর্ত।
কে এই অনামিকা?
অনামিকা সামন্ত কলকাতার মেয়ে। বিগত তিন বছর ধরেই তিনি কর্মসূত্রে লখনউয়ে থাকতেন। তিনি এবং নীলেশ কুমার দু’জনেই পেশায় ছিলেন থ্রিডি আর্ট ও গেম ডেভেলপার। লখনউয়ের আলিয়াগঞ্জের ওই চারতলা বিল্ডিংয়ের তিনতলায় একটি গেম ডেভেলপমেন্ট সংস্থার স্টুডিয়োতে তাঁরা একসঙ্গে কাজ করতেন। কাজের সূত্রেই তাঁদের আলাপ,আর তারপরেই প্রেম। ৩ বছর প্রেমের পর তাঁরা বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন।
বিয়ের পাকা কথা বলতে গত সপ্তাহেই অনামিকার বাবা বিশ্বনাথ সামন্ত, মা সুলেখা সামন্ত এবং ভাই কলকাতা থেকে লখনউয়ে নীলেশদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। নীলেশের দাদা অভিষেক কুমার সংবাদমাধ্যমকে জানান,
'গত সপ্তাহেই অনামিকার পরিবার আমাদের বাড়িতে এসেছিল। আগামী সপ্তাহে আমাদেরও কলকাতা যাওয়ার কথা ছিল। আগামী নভেম্বর মাসেই ওদের বিয়ের সব পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছিল। কিন্তু তার আগেই একটা অগ্নিকাণ্ড সব শেষ করে দিল।'
কী বলেছিল শেষ ফোনে?
সোমবার বিকেলবেলা আচমকাই ওই বহুতলের তিনতলায় আগুন লাগে, যেখানে অনামিকা ও নীলেশদের সংস্থার অফিস স্টুডিয়োটি ছিল। মুহূর্তের মধ্যে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ বা শর্ট সার্কিট (তদন্তসাপেক্ষ) থেকে লাগা আগুন ও কালো বিষাক্ত ধোঁয়া পুরো ভবনটিকে গ্রাস করে নেয়।
বিল্ডিংয়ের ভিতরে যখন আগুন ও ধোঁয়ার তাণ্ডব চলছে, ঠিক সেই চরম সংকটের মুহূর্তে অনামিকা, তাঁর মায়ের কাছে শেষবারের মতো ফোন করেছিলেন। মায়ের স্মৃতিচারণে উঠে আসছে, ফোনের ওপার থেকে মেয়ের কণ্ঠস্বরে ছিল তীব্র আতঙ্ক এবং বাঁচার আকুতি।
অনামিকা আর্তনাদ করে মাকে জানিয়েছিলেন যে, পুরো ঘর ধোঁয়ায় ভরে গেছে এবং তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসছে। চারিদিকে কোনও বেরোনোর পথ ছিল না। চরম অসহায়তার মধ্যেও নিহত অনামিকা তাঁর মায়ের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করেননি।
কী ভাবে মৃত্যু?
খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ও বিপর্যয় মোকাবিলা দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও, বহুতল ভবনটিতে সঠিক জরুরি বেরনোর পথ (Emergency Exit) না থাকায় উদ্ধারকাজ ব্যাহত হয়। উদ্ধারকারীরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে অনেককে বাঁচাতে পারলেও অনামিকা ও নীলেশকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ধোঁয়ায় দম আটকে এবং অগ্নিদগ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয়।
পরিবারের অবস্থা
মেয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে লখনউয়ের কিং জর্জ মেডিকেল ইউনিভার্সিটি (KGMU) এবং ময়নাতদন্ত কেন্দ্রে ছুটে যান কলকাতার সামন্ত পরিবার। সেখানে মেয়ের নিথর দেহটি দেখে তাঁরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। পরিবারের এক সদস্য জানান, অগ্নিকাণ্ডের তীব্রতায় অনামিকার পুরো শরীর এমনভাবে পুড়ে গিয়েছিল যে তা চেনা অসম্ভব ছিল-- 'শুধু তাঁর মুখটুকুই অক্ষত ছিল, বোঝা যাচ্ছিল' (Only her face was visible)। শরীরের বাকি অংশ চেনার কোনও উপায় ছিল না। সামান্য ওই মুখটুকু দেখেই বাবা-মা নিশ্চিত হন যে এটি তাঁদেরই আদরের সন্তান। অন্যদিকে নীলেশের পরিবারও সোমবার সন্ধ্যায় মর্গ থেকে ফোন পাওয়ার পর এই দুর্ঘটনার কথা জানতে পারেন।
সুরক্ষা নিয়ে বড় প্রশ্ন
এই মর্মান্তিক ঘটনা সংবাদমাধ্যমে আসার পর দেশ জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও ক্ষোভ। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নিজে হাসপাতাল পরিদর্শনে যান এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানিয়ে আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দেন।
রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যেই একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠন করা হয়েছে এবং ওই কোচিং সেন্টার ও বহুতলকে সিল করে দেওয়া হয়েছে। এই গাফিলতির ঘটনায় ইতোমধ্যেই চার জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
তবে এই প্রশাসনিক তৎপরতা কলকাতায় অনামিকার পরিবারের ভয়ঙ্কর মানসিক ট্রমাকে মুছতে পারছে না। দুর্ঘটনার পর পুনরায় বহুতলের অগ্নি-নির্বাপণ ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা বিধির (Fire Safety Norms) কঙ্কালসার রূপ আবার সামনে এল।
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