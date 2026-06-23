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নভেম্বরেই বাজত সানাই: কলকাতার অনামিকা আর হবু বর নীলেশের মর্মান্তিক মৃত্যু লখনউয়ের বিধ্বংসী আগুনে

Lucknow Coaching Centre Fire: 'গত সপ্তাহেই অনামিকার পরিবার আমাদের বাড়িতে এসেছিল। আগামী সপ্তাহে আমাদেরও কলকাতা যাওয়ার কথা ছিল। আগামী নভেম্বর মাসেই ওদের বিয়ের সব পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছিল। কিন্তু তার আগেই একটা অগ্নিকাণ্ড সব শেষ করে দিল।'

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 23, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:29 PM IST
নভেম্বরেই বাজত সানাই: কলকাতার অনামিকা আর হবু বর নীলেশের মর্মান্তিক মৃত্যু লখনউয়ের বিধ্বংসী আগুনে

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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