Bengaluru: লিফটে চুমু খাওয়ার চেষ্টা, তারপর টয়লেটে টেনে নিয়ে গিয়ে... ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রীকে বেপরোয়া ধর্ষণ!

Engineering student raped: সহপাঠীকে টেনে হিঁচড়ে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ। অকথ্য অত্যাচারের পর নির্যাতিতাকে সে ফোন করে জিজ্ঞাসা করে যে, তার কোনও গর্ভনিরোধক ওষুধ লাগবে কিনা? প্রথমে ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকলেও, পরে বাবা-মাকে জানালে বিষয়টি প্রকাশ্য আসে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 17, 2025, 02:12 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কলেজের পুরুষদের টয়লেটে ছাত্রীকে ধর্ষণ। অভিযুক্ত নির্যাতিতারই সহপাঠী। ঘটনাটি দক্ষিণ বেঙ্গালুরুর এক প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশনের। ইতোমধ্যেই ২১ বছরের অভিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের নাম জীবন গৌড়া। সে ষষ্ঠ সেমেস্টারের পড়ুয়া। বুধবার তাকে পুলিসি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। পুলিস সূত্রে খবর, এরপর থেকে তাকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। 

অন্যদিকে, নির্যাতিতা ওই একই কলেজের সপ্তম সেমেস্টারের পড়ুয়া। ঘটনাটি ঘটে, ১০ অক্টোবর। কিন্তু মামলা দায়ের হয় ১৫ অক্টোবর। FIR অনুযায়ী, নির্যাতিতা এবং অভিযুক্ত একে অপরকে আগে থেকেই চিনতেন। কিন্তু জীবন গৌড়া আগের বছর ফেইল করে যায়।

আরও জানা গিয়েছে, ঘটনার দিন নির্যাতিতা জীবনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কারণ তাঁর কিছু জিনিস জীবনের কাছে ছিল। লাঞ্চ ব্রেকের সময়, জীবন গৌড়া নির্যাতিতাকে একাধিকবার ফোন করে। এবং তাঁকে সপ্তম তলায় আর্কিটেকচার ব্লকের কাছে দেখা করতে বলে। যখন তিনি পৌঁছায়, তখন সে তাকে জোর করে চুম্বনের চেষ্টা করে। তারপরই নির্যাতিতা লিফট করে সেখান থেকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তখন অভিযুক্ত ষষ্ঠ তলা অবধি ফলো করেন। তারপর নির্যাতিতাকে জোর করে টেনে হিঁচড়ে পুরুষদের টয়লেটে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে ধর্ষণ করে। 

নির্যাতনের সময় অভিযুক্ত বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দেয়। নির্যাতিতার ফোন বেজে উঠলে তা কেড়ে নেয়। ঘটনাটি দুপুর দেড়টা নাগাদ ঘটে। ঘটনার পর, নির্যাতিতাকে যেভাবে হোক বেঁচে নিজের দুই বন্ধুকে গোপনে জানান। শুধু তাই নয়, নির্যাতিতা এফআইআরে জানান, নির্যাতনের পর অভিযুক্ত তাকে ফোন করে। এবং জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার কি গর্ভনিরোধক পিল চাই?'

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্যাতিতা প্রথমে তাঁর উপর হওয়া অত্যাচারের কথা জানাতে দ্বিধা বোধ করছিলেন। তিনি খুবই কষ্টে ছিলেন এবং ভয় পেয়েছিলেন। পরে তিনি বিষয়টি বাবা-মাকে জানান, তারপর তিনি হনুমাননাথনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিস আরও জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার ঘটনার পুর্ননির্মাণ করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থলের আশেপাশে কোনও সিসিটিভি ক্যামেরা নেই। যা প্রমাণ সংগ্রহকে জটিল করে তুলতে পারে। যদিও ফরেনসিক টিম জোরকদমে তদন্ত করছে।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা।

