EPFO Big Update: EPFO-তে বিরাট পরিবর্তন! ১ এপ্রিল থেকেই এবার... ৮ কোটি সদস্য পাবেন এই সুবিধা...
PF withdrawal through UPI: এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল, সংস্থার প্রায় ৮ কোটি সদস্যের জন্য EPF ব্যবহারের সুবিধা বাড়ানো। কারণ বর্তমানে অনেকেই নিজেদের সঞ্চিত টাকা তুলতে বিভিন্ন সময় বেগ পেয়ে থাকেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: EPFO-তে বিরাট পরিবর্তন! ১ এপ্রিল থেকেই এবার নতুন নিয়ম লাগু হওয়ার সম্ভাবনা। এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড (EPF) অ্যাকাউন্ট থাকলে এবার টাকা তোলা অনেক দ্রুত ও সহজ হতে পারে এপ্রিল থেকেই। নতুন অ্যাপ ব্যবহার করে UPI-এর মাধ্যমে তোলা যাবে টাকা।
এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন (EPFO) এপ্রিল মাস থেকে একটি নতুন মোবাইল অ্যাপ চালু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। যার মাধ্যমে গ্রাহকরা পিএফ-এর টাকা সরাসরি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে UPI পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে তুলতে পারবেন। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল, সংস্থার প্রায় ৮ কোটি সদস্যের জন্য EPF ব্যবহারের সুবিধা বাড়ানো। কারণ বর্তমানে অনেকেই নিজেদের সঞ্চিত টাকা তুলতে বেগ পান।
EPFO-র নতুন মোবাইল অ্যাপে সদস্যরা UPI ব্যবহার করে টাকা তোলার পাশাপাশি পাসবুক ব্যালেন্স দেখা-সহ অন্যান্য পরিষেবাও পাবেন। বর্তমানে EPF থেকে টাকা তুলতে সদস্যদের UAN পোর্টাল বা UMANG অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইনে দাবি জমা দিতে হয়। প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। নিষ্পত্তির পর টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আসে।
এবার নয়া ব্যবস্থায় সদস্যরা নতুন অ্যাপে কত টাকা তোলা যাবে তা দেখতে পাবেন। টাকা সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করতে পারবেন। UPI PIN দিয়ে লেনদেন যাচাই করতে পারবেন। এতে সুবিধা হবে EPFO সদস্যদের। ইতিমধ্যেই পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে নয়া অ্যাপ। নতুন অ্যাপটি UAN পোর্টাল বা UMANG অ্যাপের বিকল্প নয়, বরং পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে। সদস্যরা এই অ্যাপের মাধ্যমে যেমন পিএফ পাসবুক ব্যালেন্স দেখতে এবং অন্যান্য পরিষেবা ব্যবহার করতে পারবেন, তেমনই জরুরি সময়ে দ্রুত অর্থপ্রাপ্তি ঘটবে।
উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে EPFO টাকা তোলার প্রক্রিয়া দ্রুত করার চেষ্টা করেছে। কোভিড মহামারীর সময় থেকে অগ্রিম দাবির স্বয়ংক্রিয় নিষ্পত্তি ব্যবস্থা চালু হয়। যার ফলে যোগ্য দাবি তিন দিনের মধ্যে প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব হয়। এই স্বয়ংক্রিয় নিষ্পত্তির সীমাও এখন ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। তাতে চিকিৎসাজনিত জরুরি পরিস্থিতি, শিক্ষা, বিয়ের খরচ ও বাড়ি সংক্রান্ত প্রয়োজনে দ্রুত অর্থ পাওয়া যায়।
