English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • EPFO Big Update: EPFO-তে বিরাট পরিবর্তন! ১ এপ্রিল থেকেই এবার... ৮ কোটি সদস্য পাবেন এই সুবিধা...

EPFO Big Update: EPFO-তে বিরাট পরিবর্তন! ১ এপ্রিল থেকেই এবার... ৮ কোটি সদস্য পাবেন এই সুবিধা...

PF withdrawal through UPI: এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল, সংস্থার প্রায় ৮ কোটি সদস্যের জন্য EPF ব্যবহারের সুবিধা বাড়ানো। কারণ বর্তমানে অনেকেই নিজেদের সঞ্চিত টাকা তুলতে বিভিন্ন সময় বেগ পেয়ে থাকেন।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Feb 10, 2026, 06:28 PM IST
EPFO Big Update: EPFO-তে বিরাট পরিবর্তন! ১ এপ্রিল থেকেই এবার... ৮ কোটি সদস্য পাবেন এই সুবিধা...
ফাইল ফোটো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: EPFO-তে বিরাট পরিবর্তন! ১ এপ্রিল থেকেই এবার নতুন নিয়ম লাগু হওয়ার সম্ভাবনা। এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড (EPF) অ্যাকাউন্ট থাকলে এবার টাকা তোলা অনেক দ্রুত ও সহজ হতে পারে এপ্রিল থেকেই। নতুন অ্যাপ ব্যবহার করে UPI-এর মাধ্যমে তোলা যাবে টাকা।

Add Zee News as a Preferred Source

এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন (EPFO) এপ্রিল মাস থেকে একটি নতুন মোবাইল অ্যাপ চালু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।  যার মাধ্যমে গ্রাহকরা পিএফ-এর টাকা সরাসরি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে UPI পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে তুলতে পারবেন। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল, সংস্থার প্রায় ৮ কোটি সদস্যের জন্য EPF ব্যবহারের সুবিধা বাড়ানো। কারণ বর্তমানে অনেকেই নিজেদের সঞ্চিত টাকা তুলতে বেগ পান।

EPFO-র নতুন মোবাইল অ্যাপে সদস্যরা UPI ব্যবহার করে টাকা তোলার পাশাপাশি পাসবুক ব্যালেন্স দেখা-সহ অন্যান্য পরিষেবাও পাবেন। বর্তমানে EPF থেকে টাকা তুলতে সদস্যদের UAN পোর্টাল বা UMANG অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইনে দাবি জমা দিতে হয়। প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। নিষ্পত্তির পর টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আসে।

এবার নয়া ব্যবস্থায় সদস্যরা নতুন অ্যাপে কত টাকা তোলা যাবে তা দেখতে পাবেন। টাকা সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করতে পারবেন। UPI PIN দিয়ে লেনদেন যাচাই করতে পারবেন। এতে সুবিধা হবে EPFO সদস্যদের। ইতিমধ্যেই পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে নয়া অ্যাপ। নতুন অ্যাপটি UAN পোর্টাল বা UMANG অ্যাপের বিকল্প নয়, বরং পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে। সদস্যরা এই অ্যাপের মাধ্যমে যেমন পিএফ পাসবুক ব্যালেন্স দেখতে এবং অন্যান্য পরিষেবা ব্যবহার করতে পারবেন, তেমনই জরুরি সময়ে দ্রুত অর্থপ্রাপ্তি ঘটবে।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে EPFO টাকা তোলার প্রক্রিয়া দ্রুত করার চেষ্টা করেছে। কোভিড মহামারীর সময় থেকে অগ্রিম দাবির স্বয়ংক্রিয় নিষ্পত্তি ব্যবস্থা চালু হয়। যার ফলে যোগ্য দাবি তিন দিনের মধ্যে প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব হয়। এই স্বয়ংক্রিয় নিষ্পত্তির সীমাও এখন ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। তাতে চিকিৎসাজনিত জরুরি পরিস্থিতি, শিক্ষা, বিয়ের খরচ ও বাড়ি সংক্রান্ত প্রয়োজনে দ্রুত অর্থ পাওয়া যায়।

আরও পড়ুন, EPFO Digital Life Certificate: BIG NEWS! কোটি কোটি পেনশনভোগীর জন্য EPFO নিয়ে এল দারুণ সুবিধা...

আরও পড়ুন, EPFO Pension Rules: ১০ বছরে চাকরি ছাড়লে আপনি কি আপনার হকের পেনশন পাবেন? কী নিয়ম EPFO-র? মাসে কত টাকা করে পাবেন আপনি?

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
EPFOPF withdrawal through UPIEPFO new app
পরবর্তী
খবর

Deadliest Head Lice: রক্তচোষা খুদে পিশাচের খপ্পরে পড়ে বেঘোরে শেষ হয়ে গেল ১২ বছরের লক্ষ্মীপ্রিয়া! পুরীতে প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড...
.

পরবর্তী খবর

Duplicate Doctor: হুবহু ডুপ্লিকেট! নাম করে টাকা হাতাচ্ছে 'বডি ডাবল'! ভয়ংকর সমস্যায়...