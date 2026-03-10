English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • ESMA for Supply of LPG: যুদ্ধের আবহে ESMA জারি করল সরকার; ফিরল ১৯৫৫ সালের আইন, কী এই এসমা? কেন?

ESMA for Supply of LPG: যুদ্ধের আবহে ESMA জারি করল সরকার; ফিরল ১৯৫৫ সালের আইন, কী এই এসমা? কেন?

ECA to Ensure Supply of Natural Gas: মার্কিন-ইসরায়েল-ইরান যুদ্ধের আবহে প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভারত সরকার ১৯৫৫ সালের 'এসেনশিয়াল কমোডিটিস অ্যাক্ট' (যা সাধারণত এসমা বা ESMA হিসেবে পরিচিত) তা কার্যকর করেছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 10, 2026, 02:43 PM IST
ESMA for Supply of LPG: যুদ্ধের আবহে ESMA জারি করল সরকার; ফিরল ১৯৫৫ সালের আইন, কী এই এসমা? কেন?
রান্নার গ্যাস নিয়ে কি আরও সংকট তৈরি হবে? না কি কাটবে তা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফিরছে এসেনশিয়াল কমোডিটিজ অ্যাক্ট (Essential Commodities Act of 1955)? হ্যাঁ, তেমনই খবর। সরকার আনতে চলেছে এই নিয়ম। ইরানের সঙ্গে ইসরায়েল-মার্কিন যুদ্ধের এই আবহে (US-Israel-Iran war) প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ (supply of natural gas) যাতে স্বাভাবিক (uninterrupted supply) থাকে-- সেজন্যই এই ব্যবস্থা। ভারতে এলপিজি গ্রাহকের (LPG consumers) সংখ্যা ৩৩.০৮ কোটি (33.08 crore active LPG consumers)।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: World War 3: তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ! ইরান এবার পরমাণুযুদ্ধ শুরু করবে? বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল আগুন পুড়ে ছারখার হবে মুসলিম...

এসমা জারি 

মার্কিন-ইসরায়েল-ইরান যুদ্ধের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাসের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে এসমা (ESMA) কার্যকর করল সরকার; এর অর্থ কী? মার্কিন-ইসরায়েল-ইরান যুদ্ধের আবহে প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভারত সরকার ১৯৫৫ সালের ইসিএ (ECA) তথা 'এসেনশিয়াল কমোডিটিস অ্যাক্ট' (যা সাধারণত এসমা বা ESMA হিসেবে পরিচিত) কার্যকর করেছে।

৩৩ কোটি গ্রাহক

সরকারের এই পদক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য হল দেশে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং এলপিজি (LPG) সরবরাহ যাতে কোনোভাবেই ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করা। বর্তমানে ভারতে ৩৩ কোটিরও বেশি সক্রিয় এলপিজি গ্রাহক রয়েছেন, যাদের কাছে নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াই সরকারের লক্ষ্য।

এসমা (ESMA) কী?

সহজ কথায়, আইনটি সরকারকে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ও পরিষেবাগুলির উৎপাদন এবং সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার ক্ষমতা দেয়। যখন কোনো সংকটজনক পরিস্থিতি বা যুদ্ধের মতো অবস্থা তৈরি হয়, তখন সরকার এই আইনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ধর্মঘট বা কাজ বন্ধ রাখা নিষিদ্ধ করতে পারে এবং সাপ্লাই চেইন বা সরবরাহ-শৃঙ্খল ঠিক রাখতে বিশেষ নির্দেশ জারি করতে পারে। 

আরও পড়ুন: LPG: বিগ ব্রেকিং, বাড়িতে সিলিন্ডার আছে তো? দ্রুত ফুরোচ্ছে রান্নার গ্যাসের স্টক। এক্ষুনি বুকিং না করলে তালা পড়তে পারে রান্নাঘরে...

সুরক্ষাকবচ

সম্প্রতি তেমনই পরিস্থিতি চলছে। যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। তেমন ঘটায় ভারত সরকার কোনো প্রকার ঝুঁকি না নিয়ে এই আইনি সুরক্ষাকবচ প্রয়োগ করেছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
ESMA BY India GovtECA to ensure supply of lpgiran warUS-Israel-Iran warECA to Ensure Supply of Natural GasESMA to ensure supply of lpgএসমা জারি
পরবর্তী
খবর

Supreme Court on Bengal SIR: বাংলার এসআইআর মামলায় সুপ্রিম-নির্দেশ! নির্বাচন কমিশনকে মানতেই হবে কিছু নিয়ম, কী কী?

.

পরবর্তী খবর

West Bengal Assembly Election 2026: ভয়ংকর ঘটনা বাংলায়, এবার তালিকা থেকে বাদ একই গ্রামের ২৫২...