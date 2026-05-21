/Essel Group 100 Years: সময়ের প্রশংসা, সমাজের সম্মান, গৌরবের অনন্য মুহূর্ত...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এসেল গ্রুপের ১০০ বছরের এই পথচলায় ছিল সাহস, উদ্দীপনা এবং নানা চড়াই-উতরাই। এই দীর্ঘ সময়ে গ্রুপ পাঁচটি কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই তিনটি মূলনীতির শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তারা আরও অধিক শক্তিশালী হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ডঃ সুভাষ চন্দ্রের পিতামহ শ্রী জগন্নাথ গোয়েঙ্কার সেই পথপ্রদর্শক মন্ত্রগুলি— 'ভয় পেও না, নিজের সংকল্প থেকে কখনও সরে এসো না এবং সত্যের পথ থেকে কখনও বিচ্যুত হয়ো না'—সমগ্র গ্রুপের জন্য সর্বদা এক অফুরান অনুপ্রেরণা হয়ে রয়েছে। আর ঠিক এই কারণেই ১০০ বছরের এই অসাধারণ যাত্রাপথে এসেল গ্রুপের সাফল্য ও অর্জনগুলি ব্যবসায়িক জগত এবং সমাজ, উভয় মহলেই ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছে। ব্যবসার গণ্ডি পেরিয়েও, গ্রুপটির মানবিক ও জনহিতকর উদ্যোগগুলি সর্বদা সর্বমহলে ব্যাপক ভাবে সমাদৃত হয়েছে।
পুরস্কার এবং সম্মান
এসেল প্রো-প্যাকের উত্তর আমেরিকা শাখা ‘টিউব কাউন্সিল’-এর ‘টিউব অফ দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ডস’ (২০১৩)-এ তিনটি বিভাগে স্থান অধিকার করেছে।
ডঃ সুভাষ চন্দ্র ২০১১ সালে নিউ ইয়র্ক সিটিতে ‘ইন্টারন্যাশনাল এমি ডিরেক্টরেট অ্যাওয়ার্ড’ গ্রহণ করেন।
এসেল গ্রুপ এবং জেডইইএল-এর চেয়ারম্যান ডঃ সুভাষ চন্দ্র ২০১৪ সালে ‘ইন্টারন্যাশনাল রাইটার্স অ্যাওয়ার্ড’-এ ভূষিত হন।
এসেলওয়ার্ল্ড; ভারতের বৃহত্তম বিনোদন পার্ক—আইএএপিআই (ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ অ্যামিউজমেন্ট পার্কস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ)-এর ‘ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স ২০১১’-তে তিনটি বিভাগে পুরস্কৃত হয়েছে।
এসেল ইনফ্রা অমদাবাদ গোধরা টোল রোড প্রজেক্ট প্রাইভেট লিমিটেড বিশ্বব্যাংক/এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংকের সহযোগিতায় আইআইএফসিএল (ইন্ডিয়া ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স কোম্পানি)-এর পক্ষ থেকে 'এনভায়রমেন্টাল সাসটেনেবিলিটি'-র জন্য স্বীকৃতি পেয়েছে।
ট্রাস্ট রিসার্চ অ্যাডভাইজরির (টিআরএ) ২০১৪ সালের ব্র্যান্ড ট্রাস্ট রিপোর্টে ডিশ টিভি 'সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্র্যান্ড' হিসেবে নির্বাচিত হয়।
ইন্টারব্র্যান্ডের ২০১৫ সালের '৩০টি সেরা ভারতীয় ব্র্যান্ড'-এর তালিকায় স্থান করে নেওয়া একমাত্র মিডিয়া ব্র্যান্ড হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে জি।
জি ইনস্টিটিউট অফ ক্রিয়েটিভ আর্ট (জেডআইসিএ) ২০১৩ সালে ওয়ার্ল্ড কনসাল্টিং অ্যান্ড রিসার্চ কর্পোরেশনের (ডব্লিউসিআরসি) পক্ষ থেকে
'সেরা গ্রাফিক ও অ্যানিমেশন ডিজাইন' প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিভাগে এশিয়ার দ্রুততম বর্ধনশীল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুরস্কার অর্জন করেছে।
এসেল গ্রুপ এবং জি-র চেয়ারম্যান ডঃ সুভাষ চন্দ্র ২০১৬ সালের ২২শে এপ্রিল কানাডা ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের (সিআইএফ) কাছ থেকে মর্যাদাপূর্ণ চঞ্চলানি গ্লোবাল ইন্ডিয়ান অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। এই বিশেষ সম্মান এর আগে রতন টাটা এবং নারায়ণ মূর্তির মতো বিশ্বখ্যাত ভারতীয় ব্যক্তিত্বরাই পেয়েছেন।
ব্যবসায়ের ঊর্ধ্বে ভাবনা
এসেল পরিবার বিশ্বাস করে যে, সমাজের কাছ থেকে যা কিছু প্রাপ্ত, তা সমাজকেই ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। এই দর্শনের উপর ভিত্তি করে, এই গোষ্ঠী সামাজিক কল্যাণ ও মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে।
একল আন্দোলন
এই সংস্থা ভারতের ৫০০০০-এরও অধিক গ্রামে বসবাসরত দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কাজ করে।
গ্লোবাল বিপাসনা ফাউন্ডেশন
এই সংস্থাটি মানুষকে মানসিক ও আবেগজনিত চাপ কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে। এটি গৌতম বুদ্ধের নির্দেশিত 'বিপাসনা' ধ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত।
তালিম রিসার্চ ফাউন্ডেশন
এই সংস্থাটি উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ প্রদান করে; যা কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি এবং আয়ের উৎস তৈরিতে সহায়তা করে।
ডিএসই ফাউন্ডেশন
এই সংস্থাটি সামাজিক উন্নয়ন এবং জনকল্যাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে থাকে।
