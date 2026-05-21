/Essel Group 100 Years History: ‘আদমপুর’-এর ‘A’ থেকে ‘ZEE’-র ‘Z’, শতবর্ষে ১৯০টিরও বেশি দেশে সাফল্যের পতাকা উড়িয়েছে Essel Group

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্যবসায়িক দূরদর্শিতা, অদম্য সাহস আর পারিবারিক ঐক্যের মেলবন্ধনে কীভাবে একটা সামান্য সাধারণ ব্যবসা বিশ্বমঞ্চে ইতিহাস তৈরি করতে পারে, তার এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে ভারতের অন্যতম প্রথম সারির শিল্পগোষ্ঠী ‘এসেল গ্রুপ’ (Essel Group)।
হরিয়ানার একটি ছোট্ট মান্ডি থেকে শুরু হওয়া এই ব্যবসা আজ বিরাট উচ্চতার পৌঁছে গিয়েছে। এখন এটি এক সুবিশাল আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্য। প্রায় ১০০ বছরের যাত্রাপথে বিশ্বের ১৯০টিরও বেশি দেশে নিজেদের সাফল্যের পতাকা উড়িয়েছে এই গ্রুপ।
স্বপ্নের বীজ রোপণ
ঐতিহাসিক এই সাফল্যের জয়গাঁথার সূত্রপাত হয়েছিল আজ থেকে ঠিক এক শতাব্দী আগে, ১৯২৬ সালে। কর্মসংস্থান ও উন্নত ভবিষ্যতের খোঁজে হরিয়ানার হিসারের অগ্রোহা থেকে এক পরিবার রাজস্থানের ফতেহপুরে চলে যায়। সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিবারে শ্রী জগন্নাথ গোয়েঙ্কার (এসেল গ্রুপের বর্তমান চেয়ারপারসন ড. সুভাষ চন্দ্রের ঠাকুরদা) নেতৃত্বে ৩ ভাই ব্যবসায় বড় কিছু করার স্বপ্ন দেখেন। জীবন জীবিকা নির্বাহ নয়, বরং বড় কিছু করার তাগিদে তাঁরা গঙ্গানগরের ভাদরা এবং ওকারা (বর্তমান মিন্ট গুমরি) অঞ্চলে ব্যবসা সম্প্রসারণের চেষ্টা করেন। অবশেষে ১৯২৬ সালে হিসারের সাদলপুর গ্রামের কাছে আদমপুরের এক আনাজ মান্ডিতে তাঁরা ব্যবসা শুরু করেন। আদমপুরের সেই ‘A’ থেকে শুরু হওয়া যাত্রাই আজ মিডিয়া জগতের সম্রাট ‘ZEE’ এর ‘Z’ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে।
ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প
এসেল গ্রুপের এই এক শতাব্দীর পথচলা মোটেও মসৃণ ছিল না। লাগাতার সংগ্রাম, ঝুঁকি এবং চ্যালেঞ্জের এক দীর্ঘ সফর। গ্রুপটি তাদের যাত্রাপথে এক বা দুটি নয়,বরং পাঁচটি বড় ধরনের বড় অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল।
প্রতিবারই পরিস্থিতি তাদের পথ রোধ করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু গোয়েঙ্কা পরিবার হার মানেনি। অটুট সাহস ও দৃঢ় সংকল্পের জোরে তাঁরা প্রতিটি সংকটকে নতুন সুযোগে পরিণত করেছেন এবং বারবার কঠিন সময়ের পর আরও শক্তিশালী হয়ে বাজারে ফিরে এসেছেন।
ছয় প্রজন্মের ঐতিহ্য
শ্রী জগন্নাথ গোয়েঙ্কার হাত ধরে যে ব্যবসার সূচনা হয়েছিল, তাকে আধুনিক রূপ দিয়ে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন বর্তমান চেয়ারম্যান তথা দূরদর্শী শিল্পপতি ড. সুভাষ চন্দ্র। এই রাজকীয় ঐতিহ্যকে মজবুত ভিত্তি দিতে তাঁর পাশে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর ভাইয়েরা-- শ্রী জওহর গোয়েল, শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ গোয়েল এবং শ্রী অশোক গোয়েল। ভারতের হাতেগোনা কয়েকটি ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর মধ্যে এসেল গ্রুপ অন্যতম, যারা সফলভাবে তাদের ঐতিহ্যকে টানা ৬ প্রজন্ম ধরে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।
বহুমুখী ক্ষেত্রে বিস্তার ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি
আজ এসেল গ্রুপ শুধু ব্যবসা নয়, মিডিয়া, বিনোদন (Entertainment), প্যাকেজিং, পরিকাঠামো (Infrastructure), শিক্ষা এবং প্রযুক্তির মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এক বিশ্বস্ত নাম।
কর্মসংস্থান: 'ইম্প্রেশন অফ আ সেঞ্চুরি' (Impression of a Century) ভাবনার ওপর ভিত্তি করে এই গোষ্ঠী ভারত জুড়ে প্রায় ১ কোটিরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে।
অর্থনৈতিক অবদান: উদারীকরণের আগের সময় (Pre-liberalization) থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকাঠামো গঠনে এই গ্রুপ বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। ভারতের ‘হার্ড পাওয়ার’ ও ‘সফট পাওয়ার’—উভয়কেই বিশ্বমঞ্চে শক্তিশালী করেছে এসেল গ্রুপ।
আগামীর সংকল্প
সাধারণত দেখা যায়, পারিবারিক ব্যবসা দুই বা তিন প্রজন্ম পরে এসে অনেক সময় পড়ে যায়। কিন্তু এসেল গ্রুপের প্রধান শক্তিই হল তাদের সময়ের সঙ্গে নিজেদের আপগ্রেড করার ক্ষমতা। বর্তমানে এই গ্রুপের রাশ রয়েছে পরিবারের পঞ্চম প্রজন্মের হাতে। একই সঙ্গে, ষষ্ঠ প্রজন্মও এই ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।
গ্রুপের চেয়ারম্যান ড.সুভাষ চন্দ্র গর্বের সঙ্গে জানান, আদমপুরের একটি ছোট মান্ডি থেকে শুরু করে নানা ওঠাপড়া পেরিয়ে আজ এই গ্রুপকে বিশ্বমঞ্চে সফল হতে দেখা অত্যন্ত আনন্দের। ‘Youngat90’ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে এসেল গ্রুপ আগামী দিনেও দেশের সেবা করতে এবং ভারতকে বিশ্বমঞ্চে এক নম্বর স্থানে নিয়ে যেতে সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ।
