/Essel Group 100 Years: সাফল্যের উপাখ্যান: এমনি এমনি কেউ নম্বর ১ হয় না, Essel এসে তৈরি করেছিল নতুন ট্রেন্ড

Essel Group 100 Years Success Story: হিসার থেকে দিল্লি হয়ে আজ বিশ্বমঞ্চে ছড়িয়ে পড়েছে এসেল গ্রুপ (Essel Group)। শতবর্ষের এই যাত্রায় একের পর এক বাধা-বিপত্তি এসেছে, কিন্তু কোনো ঝড়ই এই গোষ্ঠীর মনোবল টলাতে পারেনি। আজ এই শতাব্দী প্রাচীন উৎসবের আবহে জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালের পাতায় চোখ রাখা যাক এসেল গ্রুপের সেই ১২টি ঐতিহাসিক মাইলফলকে, যেখানে তারা শুধু ব্যবসাই করেনি, বরং ভারতকে দেখিয়েছে এক নতুন পথ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঠিক ১০০ বছর আগে যে বীজ বপন করা হয়েছিল, আজ তা এক বিশাল মহীরূহে পরিণত হয়েছে। এটি এমন এক গোষ্ঠীর গল্প, যারা কেবল দেশের বুকে প্রথম বেসরকারি নিউজ চ্যানেলই নিয়ে আসেনি, বরং একাধিক ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান দখল করেছে। এটি এসেল গ্রুপের (Essel Group) ১০০ বছরের গৌরবময় যাত্রার কাহিনি। ১৯২৬ সালে শ্রী জগন্নাথ গোয়েঙ্কা হরিয়ানায় প্রথম পদক্ষেপ করেছিলেন, তারপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। চলার পথে বাধা-বিপত্তি এসেছে, কিন্তু তা তাঁদের মনোবলকে টলাতে পারেনি। হিসার থেকে দিল্লি হয়ে আজ এই গ্রুপ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। ২০২৬ সালে উদযাপিত এই শতাব্দী প্রাচীন উৎসবের আবহে, আসুন জেনে নেওয়া যাক এসেল গ্রুপ কোন কোন প্রধান ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছে।
১. ভারতীয় সেনাকে প্রসেসড শস্য (Processed Grain) সরবরাহকারী ভারতের প্রথম কোম্পানি।
২. প্রসেসড শস্য মজুত করার কাজে ব্যবহৃত HDPE (হাই ডেনসিটি পলিইথাইলিন) প্রস্তুতকারী ভারতের প্রথম কোম্পানি।
৩. বিশ্বের বৃহত্তম ল্যামিনেটেড টিউব (Laminated Tubes) উৎপাদনকারী সংস্থা।
৪. ভারতের বৃহত্তম অ্যামিউজমেন্ট পার্ক এবং এশিয়ার বৃহত্তম থিম ওয়াটার পার্ক।
৫. ভারতের প্রথম এবং বৃহত্তম বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন কোম্পানি— ১৯৯২ সালে ভারতের প্রথম হিন্দি বিনোদনমূলক চ্যানেল হিসেবে ‘জি টিভি’ (Zee TV)-র পথ চলা শুরু হয়।
৬. ভারতের বৃহত্তম মাল্টি সিস্টেম অপারেটরস (MSO) কোম্পানি।
৭. ১৯৯৫ সালে ভারতের প্রথম ২৪ ঘণ্টার বেসরকারি নিউজ চ্যানেল (Zee News) লঞ্চ করা হয়।
৮. ভারতের প্রথম লটারি ব্যবসা— ২০০১ সালে ‘প্লেউইন’ (Playwin) লটারির মাধ্যমে ভারতে প্রথমবার অনলাইনে টিকিট বিক্রির সূচনা হয়।
৯. ভারতের প্রথম মূল্যবান ধাতুর শোধনাগার— ২০০১ সালে ‘শিরপুর রিফাইনারি’ হিসেবে ভারতের প্রথম এবং এশিয়ার বৃহত্তম গোল্ড রিফাইনারির পথ চলা শুরু হয়।
১০. ভারতের বৃহত্তম প্রি-স্কুল নেটওয়ার্ক ‘কিডজি’ (Kidzee) ২০০৩ সালে লঞ্চ করা হয়।
১১. ভারতের প্রথম এবং বৃহত্তম ডিটিএইচ (DTH) কোম্পানি ‘ডিশ টিভি’ (Dish TV) ২০০৪ সালে চালু হয়।
১২. ভারতের শীর্ষ ১০টি পরিকাঠামো (Infrastructure) উন্নয়নকারী সংস্থার অন্যতম একটি।
