/Essel Group 100 Years: মাইলফলক ছুঁয়ে নতুন দৃষ্টান্ত, সময়ের কষ্টিপাথরে যা পেয়েছে স্বীকৃতি

Essel Group 100 Years Awards Achievements: শস্য মান্ডি থেকে শুরু হওয়া এক স্বপ্ন আজ শতবর্ষ প্রাচীন এক সাফল্যের ইতিহাস! ১৯২৬ সালে হরিয়ানার আদমপুর থেকে শ্রী জগন্নাথ গোয়েঙ্কার হাত ধরে যে যাত্রার সূচনা হয়েছিল, আজ ২০২৬-এ দাঁড়িয়ে তা ষষ্ঠ প্রজন্মের হাত ধরে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। বিগত ১০০ বছরে ৫টি বড় ঝড়ও যার ভিত্তি নাড়াতে পারেনি, রইল সেই ঐতিহ্যবাহী 'এসেল গ্রুপ'-এর গৌরবময় সফরের গল্প।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সালটা ছিল ১৯২৬। ব্যবসার আরও ভালো সুযোগের সন্ধানে শ্রী জগন্নাথ গোয়েঙ্কার নেতৃত্বে তিন ভাই হরিয়ানার হিসারের আদমপুর শস্য মান্ডি থেকে এক নতুন ইতিহাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। গত ১০০ বছরে পাঁচটি বড়সড় ঝড়-ঝাপটা সামলানো সত্ত্বেও এর ভিত্তিকে কেউ নাড়াতে পারেনি এবং আজ এসেল গ্রুপ (Essel Group) তার ১০০ বছরের সাফল্যের জয়গাথা লিখছে। সাধারণত ভারতের ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলির দিকে নজর দিলে দেখা যায়, দুই-তিন প্রজন্ম পরে ব্যবসায়িক পতন লক্ষ্য করা যায়; কিন্তু এসেল গ্রুপের ক্ষেত্রে বর্তমানে ষষ্ঠ প্রজন্ম এই গ্রুপকে সাফল্যের সাথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। আসুন ইতিহাসের আয়নায় এশেল গ্রুপের এই দুর্দান্ত সফরের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক:
১০০ বছরের সফরনামা
১৯২৬
শ্রী জগন্নাথ গোয়েঙ্কা খাদ্যশস্য/অনাজের ব্যবসার জন্য আদমপুর মান্ডি/ওকারা দোকানে (Okara Dukaan) ‘রামগোপাল ইন্দ্রপ্রস্থ মেসার্স’-এর প্রতিষ্ঠা করেন। এই কোম্পানিটিকেই পরবর্তীকালের এসেল গ্রুপের প্রাথমিক রূপ বলা হয়।
১৯৪১
উন্নত সুযোগ-সুবিধার খোঁজে শ্রী জগন্নাথ গোয়েঙ্কা তাঁর ব্যবসা আদমপুর থেকে হরিয়ানার হিসারে স্থানান্তরিত করেন।
১৯৪৬
'The Okara Dukaan' বন্ধ হয়ে যায় এবং ডঃ সুভাষ চন্দ্রর পিতা শ্রী নন্দকিশোর গোয়েঙ্কা মাত্র ১৬ বছর বয়সে পারিবারিক ব্যবসার হাল ধরেন। পরবর্তী বছরগুলিতে তিনি এই ব্যবসাকে উল্লেখযোগ্য উচ্চতায় নিয়ে যান।
১৯৪৮
শ্রী জগন্নাথ গোয়েঙ্কা দিল্লিতে চলে আসেন। তিনি মোতিয়াখানে (Motiakhan) একটি প্লট কেনেন এবং পালিশ করা ডালের কারখানা স্থাপন করেন।
১৯৫১
হিসারের একটি নতুন ও লাভজনক ইউনিট থেকে গুজরাট এবং দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে পালিশ করা শস্য সরবরাহ শুরু হয়।
১৯৬৯
‘রামগোপাল ইন্দ্রপ্রসাদ মেসার্স’ নিজেদের নাম পরিবর্তন করে রাখে ‘সুবাস চন্দ্রা লক্ষ্মী নারায়ণ’ (SL)।
১৯৭০
ডঃ সুভাষ চন্দ্র মাত্র ২০ বছর বয়সে পকেটে মাত্র ১৭ টাকা এবং একটি সুটকেস নিয়ে নিজের বড় স্বপ্নপূরণের উদ্দেশ্যে দিল্লিতে পৌঁছান।
১৯৭১
ডঃ চন্দ্র দিল্লিতে একটি ডাল মিল লিজে (ভাড়ায়) নেন। কৃষি ব্যবসা থেকে শিল্প জগতের দিকে এটিই ছিল তাঁর প্রথম পদক্ষেপ।
১৯৭৬
কোম্পানির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ‘এসেল গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ’ (Essel Group of Industries)।
১৯৮১
ডঃ সুভাষ চন্দ্র ভারতে ল্যামিনেটেড প্লাস্টিক টিউব টেকনোলজি নিয়ে আসেন। শুরু হয় ‘এসেল প্রোপ্যাক লিমিটেড’ (Essel Propack Limited)-এর যাত্রা। এটি আজ বিশ্বের বৃহত্তম টিউব প্রস্তুতকারী কোম্পানি এবং প্রতি বছর ৮ কোটিরও (৮ বিলিয়ন) বেশি টিউব তৈরি করে।
১৯৯০
এশিয়ার বৃহত্তম বিনোদন পার্ক ‘এসেল ওয়ার্ল্ড’ (Essel World) মুম্বাইতে শুরু হয়।
১৯৯২
ভারতের প্রথম হিন্দি বিনোদন চ্যানেল ‘জি টিভি’ (Zee TV) লঞ্চ হয় এবং এর সাথেই ভারতীয় স্যাটেলাইট টিভি ইন্ডাস্ট্রির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়।
১৯৯৪
‘সিটি কেবল নেটওয়ার্ক লিমিটেড’ (SITI Cable Network Limited) শুরু করা হয় এবং এটি ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় মাল্টি সিস্টেম অপারেটর (MSO) হয়ে ওঠে।
১৯৯৫
ভারতের প্রথম বেসরকারি মালিকানাধীন ২৪ ঘণ্টার সংবাদ চ্যানেল হিসেবে ‘জি নিউজ’ (Zee News) লঞ্চ হয়।
১৯৯৫
‘Zee TV, UK’ শুরুর সাথে সাথে জি এন্টারটেইনমেন্ট আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের ব্যবসার সম্প্রসারণ ঘটায়।
২০০১
‘শিরপুর রিফাইনারি’ (Shirpur Refinery) নামে ভারত ও এশিয়ার প্রথম এবং বৃহত্তম গোল্ড রিফাইনারি চালু করা হয়।
২০০১
ভারতে প্রথমবার অনলাইনে টিকিট বিক্রির লটারি হিসেবে ‘প্লেউইন লটারি’ (Playwin Lottery) শুরু হয়।
২০০৩
‘কিডজি’ (Kidzee) লঞ্চ করা হয়। এটি এশিয়ার বৃহত্তম প্রি-স্কুল চেইনে পরিণত হয়, যা ৪ লক্ষেরও বেশি শিশুর জীবনকে প্রভাবিত করেছে।
২০০৪
বর্তমানে এশিয়ার বৃহত্তম ডিটিএইচ (DTH) নেটওয়ার্ক ‘ডিশ টিভি’ (Dish TV) লঞ্চ করা হয়।
২০০৫
ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ইংরেজি সংবাদপত্র ‘ডিএনএ’ (DNA) চালু হয়।
২০০৫
মাল্টিপ্লেক্স সিনেমা চেইন ‘ই-সিটি বায়োস্কোপ এন্টারটেইনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড’ এবং ‘সিটি এনার্জি লিমিটেড’ (SITI Energy Ltd) লঞ্চ করা হয়।
২০০৭
ভারতের একমাত্র ইন্টিগ্রেটেড ইউটিলিটি কোম্পানি হিসেবে ‘এসেল ইনফ্রাপ্রজেক্টস লিমিটেড’ (Essel Infraprojects Ltd.) পথ চলা শুরু করে।
২০১৩
গ্রাহক-কেন্দ্রিক আর্থিক পরিষেবা সংস্থা হিসেবে ‘এসেল ফিন্যান্স ম্যানেজমেন্ট এলএলপি’ (Essel Finance Management LLP) স্থাপিত হয়।
২০১৪
‘লিভিং এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজেস প্রাইভেট লিমিটেড’ (Living Entertainment Enterprises Private Limited) নিগমিত (Corporate) হয়।
২০১৫
এসেল গ্রুপ ‘আশা ২০২২’ (ASHA 2022) প্রকল্পের সূচনা করে, যার উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেক ভারতীয়র মাথার ওপর ছাদ বা বাড়ি নিশ্চিত করা।
২০১৬
এসেল গ্রুপ সাফল্যের সঙ্গে তার ৯০ বছর পূর্ণ করে।
২০২৬
এসেল গ্রুপ তার গৌরবময় ও গৌরবোজ্জ্বল ১০০ বছর পূর্ণ করল।
