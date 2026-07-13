/এসেল পরিবারে বড় ধাক্কা, প্রয়াত গ্রুপ চেয়ারম্যান সুভাষ চন্দ্রের পিতা নন্দ কিশোর গোয়েঙ্কা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এসেল পরিবারে বড় ধাক্কা। এসেল গ্রুপের চেয়ারম্যান ড. সুভাষ চন্দ্রের পিতা শ্রী নন্দ কিশোর গোয়েঙ্কা প্রয়াত। সোমবার দুপুর ১২:৩০ মিনিটে মুম্বাইতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন নন্দ কিশোর। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। শ্রী নন্দ কিশোর গোয়েঙ্কার দেহ শেষ দর্শনের জন্য তাঁর মরদেহ মুম্বাইয়ের 'এ রোড, বসন্ত সাগর, মেরিন ড্রাইভ'-এ রাখা হয়েছে। আগামী বুধবার সকালে আগ্রোহার গোয়েঙ্কা উদ্যানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।
১৯৩০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ছিলেন। সংঘে বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন ন্নদ কিশোর। ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে দূরে থেকে তিনি সারাজীবন সমাজসেবা এবং গো-সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। বৈশ্য সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এছাড়া মহারাজা অগ্রসেনের ঐতিহাসিক রাজধানী 'আগ্রোহা'-র উন্নয়নে তাঁর বড় ভূমিকা ছিল।
মুম্বইতে শেষ দর্শন
সোমবার দুপুরে মুম্বাইয়ের বাসভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মরদেহ বর্তমানে মুম্বাইয়ের 'এ রোড, বসন্ত সাগর, মেরিন ড্রাইভ'-এর বাসভবনে শেষ শ্রদ্ধার জন্য রাখা হয়েছে।
হিসার-এ স্থানান্তর
আগামী ১৪ জুলাই (মঙ্গলবার) সকাল ৭টায় চার্টার্ড বিমানে তাঁর মরদেহ হরিয়ানার পৈতৃক শহর হিসারে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে '১৬৬, গোয়েঙ্কা হাউস, কৃষ্ণা মান্ডি'-র বাসভবনে সাধারণ মানুষের শেষ দর্শনের জন্য রাখা হবে।
শেষকৃত্য
আগামী ১৫ জুলাই (বুধবার) সকাল ১১টায় হরিয়ানার হিসারে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। আগ্রোহা ধামের 'গোয়েঙ্কা উদ্যান'-এ তাঁর মরদেহ পঞ্চভূতে বিলীন হবে। উল্লেখ্য, এই আগ্রোহা ধামেই তাঁর স্ত্রীরও শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছিল।
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