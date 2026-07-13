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এসেল পরিবারে বড় ধাক্কা, প্রয়াত গ্রুপ চেয়ারম্যান সুভাষ চন্দ্রের পিতা নন্দ কিশোর গোয়েঙ্কা

Essel Group Chairman Father Death: ১৯৩০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ছিলেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 13, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:46 PM IST
এসেল পরিবারে বড় ধাক্কা, প্রয়াত গ্রুপ চেয়ারম্যান সুভাষ চন্দ্রের পিতা নন্দ কিশোর গোয়েঙ্কা
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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