Essel Group 100 Years: মানুষের মৌলিকত্বের পরিপূরক নয় AI; 'চরৈবেতি, চরৈবেতি' মন্ত্রই হোক আগামীর পাথেয়: ড. সুভাষ চন্দ্র

Essel Group 100 Years Chairman Dr. Subhash Chandra Townhall Message: এসেল গ্রুপের শতবর্ষে সংস্থার দেশব্যাপী সকল কর্মীবৃন্দের সঙ্গে টাউনহল অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন গ্রুপের চেয়ারম্যান ড. সুভাষ চন্দ্র। কর্মীদের সঙ্গে শেয়ার করে নিলেন মূল্যবান কিছু কথা, কিছু অভিজ্ঞতা। কী বললেন এসেল গ্রুপের চেয়ারম্যান ড. সুভাষ চন্দ্র?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এসেল গ্রুপের শতবর্ষ। বৃহস্পতিবার, ২১ মে, ২০২৬, এসেল গ্রুপের শতবর্ষ উপলক্ষে সংস্থার দেশব্যাপী সকল কর্মীবৃন্দের সঙ্গে টাউনহল অনুষ্ঠানে যোগ দেন গ্রুপের চেয়ারম্যান ড. সুভাষ চন্দ্র। তাঁর নিগূঢ় বক্তব্যের একদিকে যেমন ছিল প্রগাঢ় জীবনবোধের পাঠ, তেমনই ছিল ভবিষ্যতের জন্য আলোকপাত। যা সংস্থার স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসের সরণি বেয়ে দিশা দেখাবে ভবিষ্যতের কর্মপন্থায়।
'চরৈবেতি, চরৈবেতি'
যে কর্মপন্থায় তিনি 'চরৈবেতি, চরৈবেতি'কেই মূল মন্ত্র করতে বলেন সংস্থার সকল কর্মীদের। ড. চন্দ্রের কথায়, জীবনে-কাজে ওঠাপড়া থাকে, থাকবে। কিন্তু 'চরৈবেতি, চরৈবেতি'- এই মন্ত্রকে আত্মস্থ করে এগিয়ে যেতে হবে আগামীর দিকে। কারণ, The show must go on... বাংলায় আমরা যাকে বলি, 'এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো'।
AI কখনও মানুষের মৌলিকত্বের পরিপূরক নয়
টাউনহল অনুষ্ঠানে ড. চন্দ্রের বক্তব্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত ছিল AI বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর। তিনি খুব সহজ, সরল ভাষায় জীবনে ও কাজে ঠিক কতখানি AI ব্যবহার প্রয়োজন ও বাঞ্ছনীয়, তা বুঝিয়ে দেন। তিনি বলেন, একটি ব্যক্তিগত উদাহরণ দিয়ে বলেন, এআই তিনি তাঁর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু AI কখনওই মানুষের মৌলিকত্বের পরিপূরক নয়। একজন চিন্তনশীল মানুষের ক্রিয়েটিভ ভাবনা, মৌলিকত্বের জায়গা কখনও AI নিতে পারবে না।
ভাব, আরও ভাব... নতুন নতুন জিনিস ভাব
এদিন সংস্থার কর্মীদের নতুন ভাবনাকে উৎসাহ দান করেন ড. চন্দ্র। পাশাপাশি, উৎসাহ দেন স্টার্ট আপকেও। তাঁর কথায়, নতুন ভাবনা নিয়ে যত স্টার্ট আপ এগিয়ে আসবে, ততই ব্যবসার প্রসার ঘটবে। ততই আরও আরও সামনের দিকে এগনো সম্ভব হবে। একথাও মনে করিয়ে দেন যে, এসেল গ্রুপই প্রথম স্টার্ট আপ এনেছিল, যখন স্টার্ট আপ ভাবনার তেমন কোনও প্রসারই ঘটেনি। সকল কর্মীদের 'Thought Process' অনুশীলনের কথা বলেন তিনি। সব সময় নতুন কিছু ভাবা। নতুন কিছু করার ভাবনার মধ্যে থাকা।
আমি নয়, আমরা
সব শেষে ড. চন্দ্র আরও একবার সবাইকে মনে করিয়ে দেন যে, কোনও সাফল্যই একা আসে না। আসে সবাই মিলে। তাই 'আমি নয়, আমরাই' হোক সবার কাজের মূল মন্ত্র। যে মন্ত্রই রচনা করেছে সংস্থার ১০০ বছরের গৌরবগাথা। যে মন্ত্রকে হাতিয়ার করেই এই দীর্ঘ ১০০ বছরের যাত্রাপথ পেরনো সহজ হয়েছে। বাধা এলেও, যে 'আমরা' মন্ত্র জয় করে নিয়েছে সব বাধা। সংস্থার সাফল্য লেখা হয়েছে 'চরৈবেতি' মন্ত্রে। যে মন্ত্রকে হাতিয়ার করেই আগামী আরও ১০০ বছর এগিয়ে চলার জন্য প্রস্তুত সংস্থা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)