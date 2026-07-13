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নারী শিক্ষার অগ্রদূত অগ্রোহা ধামের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নন্দকিশোর গোয়েঙ্কার জীবনাবসান, শিল্পপতির অভিভাবক হয়েও আজীবন গো-সেবায় মগ্ন

Nand Kishore Goenka Death: প্রয়াত এসেল গ্রুপের চেয়ারম্যান ড. সুভাষ চন্দ্রার পিতা তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী নন্দকিশোর গোয়েঙ্কা। সোমবার দুপুর ১২:৩০ টায় মুম্বইয়ে ৯৬ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। শিল্পপতি পরিবারের অভিভাবক হওয়া সত্ত্বেও জীবনভর নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন সমাজসেবা, শিক্ষা বিস্তার ও রাষ্ট্র নির্মাণে। আগামী ১৫ জুলাই হরিয়ানার হিসারে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। প্রবীণ এই সমাজসেবীর প্রয়াণে গভীর শোকস্তব্ধ শিল্প ও সামাজিক মহল।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 13, 2026, 07:46 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:46 PM IST
নারী শিক্ষার অগ্রদূত অগ্রোহা ধামের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নন্দকিশোর গোয়েঙ্কার জীবনাবসান, শিল্পপতির অভিভাবক হয়েও আজীবন গো-সেবায় মগ্ন
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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