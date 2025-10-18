English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Rajnath Singh warns Pakistan: তোমাদের দেশের প্রতিটি ইঞ্চি এখন ব্রহ্মের পাল্লায়, পাকিস্তানকে অপারেশন সিঁদুরের কথা মনে করালেন রাজনাথ

Rajnath Singh warns Pakistan: লখনউয়ের মতো জায়গায় ব্রহ্মসের উত্পাদন নিয়ে রাজনাথ সিং বলেন, সামরিক অস্ত্র তৈরি ও আত্মবিশ্বাসের প্রতীক এই ব্রহ্মস

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 18, 2025, 08:34 PM IST
Rajnath Singh warns Pakistan: তোমাদের দেশের প্রতিটি ইঞ্চি এখন ব্রহ্মের পাল্লায়, পাকিস্তানকে অপারেশন সিঁদুরের কথা মনে করালেন রাজনাথ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শনিবারই লখনউয়ের সরোজিনী নগরে ব্রহ্মস অ্য়ারোস্পেস ইউনিট থেকে বের হল প্রথম ব্যাচের ব্রহ্মস মিসাইল। এই উপলক্ষ্যে হওয়া এক অনুষ্ঠানে যোগী আদিত্যনাথকে পাশে বসিয়ে পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

Add Zee News as a Preferred Source

পাক সরকারকে রাজনাথের সাফ হুঁশিয়ারি, পাকিস্তানের প্রতিটি ইঞ্চি আমাদের ব্রহম্স মিসাইলের পাল্লায় রয়েছে। অপারেশন সিঁদুর শুধুমাত্র একটা ট্রেলার। জয় পাওয়া ভারতের একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। তাই সাবধান।

ভারতের শক্তির প্রতীক হল ব্রহ্মস। পাকিস্তানকে একথা মনে করিয়ে দিয়ে রাজনাথ বলেন, ব্রহ্মস শুধুমাত্র একটা ক্ষেপণাস্ত্রই নয়, এটি ভারতের আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। ভারতের সেনা, বায়ুসেনা ও নৌসার প্রধান অস্ত্রই হল ব্রহম্স। পাকিস্তানের মাটির প্রচিটি ইঞ্চিই ব্রহম্সের নাগালে রয়েছে। অপারেশন সিঁদুরে যা হয়েছিল তা কেবলমাত্র একটা ট্রেলার ছিল। পাকিস্তান বুঝে গিয়েছে ভারত কী করতে পারে। আমার বলার প্রয়োজন নেই, আপনাদের বোঝার শক্তি রয়েছে। 

আরও  পড়ুন-ভয়ংকর আগুনের গ্রাসে ঢাকার শাহজালাল বিমানবন্দর, ধোঁয়ার ঢাকল বিশাল এলাকা, বিপুল ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা...

আরও পড়ুন-মৃত্যুভয়ে কাঁপছে গোটা গ্রাম, ৪০ পার করলেই অজানা রোগে পঙ্গু হতে থাকে শরীর...

উল্লেখ্য, পহেলগাঁও হামলার পাল্টা হিসেবে পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটিগুলিতে আঘাত হেনেছিল ভারত। পাক অধিকৃত কাশ্মীর তো বটেই ভারতের মিসাইল গিয়ে পড়েছিল মুরিদকে ও ভাওয়ালপুরের মতো জায়গাতেও। পাকিস্তানের একাধিক বিমানঘাঁটি ধ্বংস হয়েছিল। ভারত আঘাত হেনেছিল লাহোরেও। তাতেই গুটিয়ে গিয়েছিল পাকিস্তান।

লখনউয়ের মতো জায়গায় ব্রহ্মসের উত্পাদন নিয়ে রাজনাথ সিং বলেন, সামরিক অস্ত্র তৈরি ও আত্মবিশ্বাসের প্রতীক এই ব্রহ্মস। দেশীয় প্রয়ুক্তিতে সামরিক অস্ত্র তৈরির একটি প্রধান জায়গায় হয়ে উঠছে উত্তর প্রদেশ। ব্রহ্মস ভারতের সামরিক চাহিদা মেটাবে, পাশাপাশি বন্ধু রাষ্ট্রের পক্ষেও দাঁড়াতে পারবে।

গত ১১ মে লখনউয়ে খোলা হয় ব্রহ্মস এরোস্পেস ইউনিট। এখানেই তৈরি হচ্ছে আধুনিক প্রজন্মের ব্রহম্স।  

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
BrahMos missileRajnath SinghRajnath warns Pakistan
পরবর্তী
খবর

No Diwali in Himachal village: যেন ভূতের গ্রাম! অভিশাপের জেরে ১০০ বছর পেরিয়ে গেল, এখানে কোনও দিওয়ালির আলো নেই...
.

পরবর্তী খবর

Nestle layoffs: ১৬,০০০! এবার বিপুল সংখ্যায় ছাঁটাই নেসলেতেও... লেঅফে পড়ছেন কারা, কারা?