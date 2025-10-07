Bank official accused of toxic behaviour: 'মা সবারই মারা যায়, নাটক না করে কালই জয়েন করো! না হলে...', ম্যানেজারের হুমকিতে ত্রস্ত অশৌচে থাকা ব্যাংককর্মী...

Bank official accused of toxic behaviour: 'মা সবারই মারা যায়, নাটক না করে কালই জয়েন করো! না হলে...', ম্যানেজারের হুমকিতে ত্রস্ত অশৌচে থাকা ব্যাংককর্মী...
Bank Manager's toxic behaviour: ওই ঊর্ধ্বতন আধিকারিকের অভ্যন্তরীণ ইমেলের স্ক্রিনশট সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই তা নিয়ে শুরু হয়েছে তীব্র সমালোচনা। সেই সঙ্গেই ওই আধিকারিকদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর এবং অমানবিক আচরণের অভিযোগ করা হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'সবার মা-ই মারা যায়...তুমি তো এমনিতেও অকেজো': ভাইরাল ইমেইলে ব্যাংক কর্মকর্তার বিষাক্ত আচরণের অভিযোগ
'মা মারা গেছেন? - সবার মা-ই মারা যায়, নাটক কোরো না,' একজন কর্মচারী তার মায়ের মৃত্যুর কারণে ছুটি চাইলে একটি পিএসইউ ব্যাংকের (PSU Bank) চেন্নাই জোনাল প্রধান তাকে নাকি এই কথা বলেছিলেন।
মৃত্যু হয়েছে এক ব্যাঙ্ককর্মীর মায়ের। সেই কারণেই ছুটির জন্য আবেদন করেন একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের কর্মী। তার জবাবে ওই ব্যাঙ্কের এক শীর্ষ আধিকারিক যা জানিয়েছেন তা নিয়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে নেট দুনিয়ায়। কারণ, ওই আধিকারিক সেই কর্মীর ছুটির আবেদনের যে জবাব দিয়েছেন তা এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল।
জোনাল প্রধানের বিরুদ্ধে "স্বৈরাচারী, অপমানজনক এবং অসংবেদনশীল" কর্মক্ষেত্রের সংস্কৃতির অভিযোগ এনে লেখা এই তীব্র অভ্যন্তরীণ ইমেইলটি বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।
তাতে অভিযোগ করা হয়েছে UCO ব্যা চেন্নাই জোনের জোনাল হেড আরএস অজিতের বিরুদ্ধে। ওই আধিকারিকের বিরুদ্ধে ‘ভয় ও নিপীড়নের’ পরিবেশ তৈরির অভিযোগ করা হয়েছে। এই সঙ্গে অভিযোগ, তিনি আধিকারিকদের সঙ্গে পেশাদারদের চেয়ে ‘অধস্তনদের মতো’ আচরণ করছেন। ইমেলে তাঁকে ‘একনায়কতান্ত্রিক, আপত্তিজনক এবং অসংবেদনশীল’ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই নিয়ে বেশ কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। যেখানে জরুরি কারণ সত্ত্বেও কর্মীদের ছুটির আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।
অভিযোগ, কোনও ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের মা ICUতে ভর্তি থাকলেও কবে তিনি কাজে যোগ দিতে পারবেন তা আগে জানাতে বলা হয়েছে। আবার, এক ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের মা মারা যাওয়ার পরেই অজিত লিখেছিলেন, ‘ সকলের মা-ই মারা যান। এই নিয়ে বাস্তববাদী হয়ে অবিলম্বে কাজে যোগ দিন।’ তা না হলে ওই ম্যানেজারের ‘Leave without Payment’ করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। আবার কারও দেড় বছরের মেয়ে হাসপাতালে ভর্তি থাকলেও তাঁকে অবিলম্বে কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।
ইমেইলে কী কী লিখেছে?
একজন নেটিজেন একটি স্ক্রিনশট পোস্ট করেছেন, যেখানে ইউকো ব্যাংকের (UCO Bank) চেন্নাইয়ের জোনাল প্রধান আরএস অজিত-এর বিরুদ্ধে আনা একাধিক অভিযোগের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।
এই অভিযোগগুলি প্রকাশ করে যে কর্মীদের গভীর ব্যক্তিগত সংকটের মুহূর্তেও তাদের ছুটি প্রত্যাখ্যান করার এক উদ্বেগজনক প্রবণতা চলছে।
যেমন, একজন কর্মকর্তা বলেন যে তার মায়ের মৃত্যুর পর ছুটি চাওয়ার অনুরোধ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। অন্য একজন স্মরণ করেন যে কীভাবে তার এক বছরের মেয়ে হাসপাতালে জীবনের জন্য লড়াই করার সময়, জোনাল প্রধান নাকি তাকে আইসিইউ ছেড়ে কাজে যোগ দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন—এবং সতর্ক করেছিলেন যে যদি তিনি তা না করেন, তবে তাকে 'ছুটিবিহীন অনুপস্থিত (Leave Without Pay - LWP)' হিসেবে চিহ্নিত করা হবে।
নেটিজেন এক্স-এ (পূর্বে টুইটার) অভিযোগটি তুলে ধরে পোস্ট করেছেন: "শিশু আইসিইউতে? - 'তুমি কি ডাক্তার? হয় অফিসে এসো, না হয় এলডব্লিউপি নাও।'"
তৃতীয় একজন কর্মচারী অভিযোগ করেছেন যে হাসপাতালে ভর্তি তার স্ত্রীর যত্ন নেওয়ার জন্য তার ছুটির আবেদনকে অপমানজনক মন্তব্য করে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।
এখন পর্যন্ত, ইউকো ব্যাংক বা তাদের চেন্নাই জোনাল অফিস কেউই এই অভিযোগগুলোর বিষয়ে কোনো সরকারি বিবৃতি প্রকাশ করেনি।
ওই ঊর্ধ্বতন আধিকারিকের অভ্যন্তরীণ ইমেলের স্ক্রিনশট সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই তা নিয়ে শুরু হয়েছে তীব্র সমালোচনা। সেই সঙ্গেই ওই আধিকারিকদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর এবং অমানবিক আচরণের অভিযোগ করা হয়েছে।
ওই ব্যাঙ্কের শীর্ষ আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে লেখা ইমেলটিতে বিষয়বস্তু ছিল: ‘চেন্নাইয়ের জোনাল প্রধান কর্তৃক অমানবিক ও বিষাক্ত আচরণ সম্পর্কিত অভিযোগ - তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ (Complaint Regarding Inhuman and Toxic Behaviour by Zonal Head, Chennai – Request for Immediate Action)’।
আর এই ইমেলের স্ক্রিনশট সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হতেই নেটিজ়েনরা জানিয়েছেন, এই আচরণ কোনও মতেই মেনে নেওয়া যায় না। যদিও ব্যাঙ্কের তরফে এই অভিযোগ নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করা হয়নি।
আরও পড়ুন: Accenture lay off: TCS-এর পর আরও এক টেক জায়ান্ট! এক মাসেই ১১,০০০ চাকরি খেল Accenture...
আরও পড়ুন: SIR: SIR নিয়ে কোনও 'সুপ্রিম' হস্তক্ষেপ নয়! কেন বাদ ৩.৬৬ লক্ষ নাম, কমিশনকেই দিতে হবে জবাব...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)