Rajasthan dangerous case: অবিশ্বাস্য! ঠোঁটে ফেভিকুইক আর মুখে পাথর গুঁজে সীতাকুণ্ডের পাশেই সদ্যোজাতকে পুঁতল মা, তারপরও...
Vilwara shocking case: পাথরের মধ্যে একটি নবজাতক ছটফট করছে, যা দেখে তিনি চমকে ওঠেন। ওই মেষপালক সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের গ্রামবাসীদের খবর দেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাখে হরি! তো মারে কে?
ঠোঁট আঠা দিয়ে বন্ধ। মুখের ভিতর ভরা রয়েছে নুড়িপাথর, যাতে কোনও ভাবেই কান্না কারও কানে না পৌঁছোয়। ঘন জঙ্গল থেকে এ ভাবেই উদ্ধার করা হল ১৫ দিনের নবজাতককে।
রাজস্থানে শিউরে ওঠার মতো ঘটনা। নবজাতকের সন্তানের মুখে ফেভিকুইক লাগিয়ে জঙ্গলে পাথরের নিচে পুঁতে দিল নির্মম মা, কিন্তু কী অদ্ভুত! অলৌকিকভাবে প্রাণে বাঁচল সেই দেবশিশু। তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার নৃশংস চেষ্টা সত্ত্বেও শিশুটি অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছে। মণ্ডলগড়ের সীতা কা কুন্ড মন্দিরের কাছ থেকে একজন পশুপালক তাঁকে উদ্ধার করেন।
রাজস্থানের ভিলওয়াড়া জেলার এই ঘটনা সামনে এসেছে। ১৫ দিন বয়সী একটি শিশুপুত্রকে তার মা জঙ্গলে ফেলে রেখে যায়, এবং তার মুখ ও ঊরু ফেভিকুইক আঠা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।
ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার সন্ধ্যায়, যখন এক রাখাল জঙ্গলে পশু চড়াচ্ছিলেন এবং একটি শিশুর কান্নার শব্দ শুনতে পান। তিনি কাছে গিয়ে দেখতে পান, পাথরের মধ্যে একটি নবজাতক ছটফট করছে, যা দেখে তিনি চমকে ওঠেন। শিশুটির ঠোঁট আঠা দিয়ে বন্ধ করা ছিল। কোনও মতে মুখ খুলেই দেখা যায়, মুখের ভিতর ভরা রয়েছে নুড়িপাথর! ঘটনার কথা শুনে শিউরে ওঠেন এলাকাবাসীরা। ওই মেষপালক সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের গ্রামবাসীদের খবর দেন এবং তাঁরা বিজোলিয়া পুলিসকে জানান।
পুলিস কর্মকর্তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পাথরের নিচ থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করেন। শিশুটিকে চিকিৎসার জন্য বিজোলিয়ার একটি সরকারি হাসপাতালে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা নিশ্চিত করেছেন যে শিশুটির মুখে ও ঊরুতে আঠার চিহ্ন ছিল। তাঁরা আরও জানান যে, যদিও শিশুটির অবস্থা স্থিতিশীল এবং উন্নতি করছে, গরম পাথরের কারণে তার শরীরের বাম দিক পুড়ে গেছে। কত দিন শিশুটি ওই ভাবে পড়েছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।
পুলিসের পদক্ষেপ:
বিজোলিয়া পুলিস অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছে এবং তদন্ত শুরু করেছে। কর্তৃপক্ষ বর্তমানে আশেপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে এবং সম্ভাব্য সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে। শিশুটির বাবা-মাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। নিকটবর্তী সমস্ত হাসপাতালের কাছ থেকে গত কয়েক দিনের প্রসূতিদের নামের তালিকা চাওয়া হয়েছে। আশপাশের গ্রামেও তল্লাশি চলছে।
