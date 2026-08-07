/রাজা আর সুনীতা টেনে নিয়ে যাচ্ছে নীরার দেহ! পাশের বাড়ির ছাদে গিয়েই.... CCTV ফুটেজ খুলতেই পুলিসের চোখ কপালে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হরিয়ানার পঞ্চকুলায় নিখোঁজ গয়না নিয়ে বচসার জেরে প্রাক্তন এক সেনা ক্যাপ্টেনের ৭২ বছর বয়সী স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ উঠল তাঁর পরিচারিকা ও পরিচারিকার পরিবারের বিরুদ্ধে। মৃত মহিলার নাম নীরা মেহতা, যিনি অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্তা মনমোহন লাল মেহতার স্ত্রী। খুনের পর নিহতের দেহ পাশের বাড়ির ছাদে লুকিয়ে রাখার অপরাধে অভিযুক্ত পরিচারিকা সুনীতা দেবী, তাঁর স্বামী শঙ্কর এবং ছেলে রাজাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করেছে পুলিস।
ঘটনার আসল সত্য কী?
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই মেহতা দম্পতির বাড়ি থেকে কিছু সোনার গয়না চুরি যাচ্ছিল। নীরা মেহতার সন্দেহ ছিল তাঁদের পরিচারিকা সুনীতা দেবীর ওপর। সোমবার গয়না চুরির বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে সোজা পরিচারিকার বাড়িতে হাজির হন তিনি। সেখানে বারবার তাঁকে "চোর" বলায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন সুনীতা। বচসা চরম আকার নিলে হাতাহাতি শুরু হয় এবং সেখানেই মৃত্যু হয় নীড়া মেহতার।
সিসিটিভি ফুটেজে দেহ সরানোর চাঞ্চল্যকর দৃশ্য
ঘটনার পর পুলিস সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতেই আসল সত্য সামনে আসে। ফুটেজে দেখা যায়, অভিযুক্ত সুনীতা দেবী ও তাঁর ছেলে রাজা মিলে নীরা মেহতার মৃতদেহ ঘর থেকে বের করে পাশের একটি বাড়ির ছাদে নিয়ে যাচ্ছেন এবং সেখানে প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে দেহটি কাপড়ে ঢেকে লুকিয়ে রাখছেন। স্ত্রী বাড়ি না ফেরায় উদ্বিগ্ন হয়ে পুলিসে অভিযোগ দায়ের করেন অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন মনমোহন লাল মেহতা। পুলিস তৎক্ষণাৎ পরিচারিকার বাড়িতে পৌঁছায় এবং সেটি বাইরে থেকে তালাবন্ধ অবস্থায় পায়। সন্দেহ হওয়ায় পুলিস পাশের বাড়ির ছাদ ব্যবহার করে অনুসন্ধান চালায় এবং সেখান থেকেই নীরা মেহতার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।
অভিযুক্তদের বয়ান ও পুলিসের পদক্ষেপ
পুলিসের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত তিনজনই খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করলেও পরিচারিকা সুনীতা চুরির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, নীরা মেহতা নাকি পড়ে গিয়ে মারা গেছেন। তবে পুলিস সিসিটিভি ফুটেজ ও প্রমাণের ভিত্তিতে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে।এই ঘটনার পর পঞ্চকুলা পুলিসের পক্ষ থেকে একাকী থাকা প্রবীণ নাগরিকদের ঘরে গৃহপরিচারক রাখার আগে তাদের পুলিস ভেরিফিকেশন করার আহ্বান জানানো হয়েছে। পঞ্চকুলা পুলিস প্রবীণ নাগরিকদের সহায়তায় একটি বিশেষ হেল্পলাইন নম্বরও (9115777026) চালু করেছে।
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