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রাজা আর সুনীতা টেনে নিয়ে যাচ্ছে নীরার দেহ! পাশের বাড়ির ছাদে গিয়েই.... CCTV ফুটেজ খুলতেই পুলিসের চোখ কপালে

নিখোঁজ সোনার গয়নার উত্তর খুঁজতে গিয়ে আচমকাই গায়েব প্রাক্তন সেনাকর্তার ৭২ বছর বয়সী স্ত্রী! বন্ধ ঘরের তালা ভেঙেও মেলেনি তাঁর খোঁজ। অতঃপর সিসিটিভি ফুটেজ চালু করতেই সামনে এল হাড়হিম করা দৃশ্য। এক মা ও তাঁর ছেলের গোপন দৌড়ঝাঁপ শেষ পর্যন্ত কোন ভয়ঙ্কর সত্যের ছাদ ঢেকে রেখেছিল?

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 07, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 04:14 PM IST
রাজা আর সুনীতা টেনে নিয়ে যাচ্ছে নীরার দেহ! পাশের বাড়ির ছাদে গিয়েই.... CCTV ফুটেজ খুলতেই পুলিসের চোখ কপালে
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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