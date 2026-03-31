Ex Army Captain Arrested: রান্নার গ্যাস বুক করাই কাল হল, ৪ বছর চোর-পুলিস খেলে গ্রেফতার প্রাক্তন সেনা

  Ex Army Captain Arrested: রান্নার গ্যাস বুক করাই কাল হল, ৪ বছর চোর-পুলিস খেলে গ্রেফতার প্রাক্তন সেনা

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 31, 2026, 08:47 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রান্নার গ্য়াসের সিলিন্ডার বুক করে ফেঁসে গেলেন খুনে আসামী। ভারতীয় সেনার ওই প্রাক্তন ক্যাপ্টেন স্ত্রীকে খুন করে টানা ৪ বছর পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর সন্ধান করছিল পঞ্জাব ও হরিয়ানার পুলিস। মধ্যপ্রেদেশের পানধুনা জেলা থেকে সন্দীপ তোমর নামে ওই প্রাক্তন সেনাকর্মীকে গ্রেফতার করে পুলিস। তার পরেই তাকে আদালতে হাজির করা হয়।

২০১৩ সালে তোমারের পোস্টিং ছিল আবোহারে। সেখানেই তিনি খুন করেন তাঁর স্ত্রী শ্বেতা সিংকে। প্রথম দিকে শ্বেতার মৃত্যুকে তিনি আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করনে। কিন্তু পুলিস তদন্ত নামতেই বেরিয়ে পড়ে শ্বেতার মৃত্যু আসলে পরিকল্পিত খুন। ২০১৪ সালে জেলা আদালত তাকে যাবজ্জীবন কাদাদণ্ডের আদেশ দেয়। পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টও ওই রায় বহাল রাখে। ২০১৯ সালে তোমার জামিনে ছাড়া পায়। কিন্তু ২০২২ সালে হাইকোর্টের আদেশের পরে তিনি আর আদালতে আত্মসমর্পণ করেননি।

পুলিসের দাবি অনুযায়ী, গ্রেফতারি এড়াতে তোমর ক্রমাগত নিজের অবস্থান এবং পরিচয় পরিবর্তন করছিলেন। ২০২৪ সালে তোমরের শ্বশুর রাম নরেশ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন এবং তাকে গ্রেফতার করার দাবি জানান। পরবর্তীতে হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় যে, তোমরকে গ্রেফতার করতে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে পাঞ্জাবের পুলিস মহানির্দেশককে (DGP) ৮ই এপ্রিলের মধ্যে একটি হলফনামা জমা দিতে হবে। এরপর ফাজিলকার সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিস (SSP) একজন এসপি পদমর্যাদার অফিসারের নেতৃত্বে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠন করেন তোমরকে গ্রেফতার করার জন্য।

পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, তোমরের প্যান কার্ডের (PAN card) সাথে যুক্ত একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সূত্র ধরে এই অভিযানে বড় সাফল্য আসে। এই অ্যাকাউন্টটি ব্যবহার করেই তিনি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার বুক করেছিলেন। এই সূত্র ধরে পুলিস তদন্ত চালিয়ে মধ্যপ্রদেশে তোমরের অবস্থান শনাক্ত করে এবং শেষ পর্যন্ত সেখান থেকেই তাকে গ্রেফতার করা হয়।

তদন্তকারী দলের একজন কর্মকর্তা জানান যে, তোমারের ব্যাংক স্টেটমেন্ট থেকে আরও জানা যায় তিনি পান্ডুর্নার একটি এজেন্সি থেকে নিয়মিত রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার রিফিল করাচ্ছিলেন। সেই গ্যাস এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করে পুলিস তার ডেলিভারি নেওয়ার ঠিকানাটি সংগ্রহ করে। পুলিস কর্মকর্তার বক্তব্য অনুযায়ী, এই তথ্যটি পান্ডুর্নার পুলিস সুপারকে (SP) জানানো হয় এবং স্থানীয় পুলিস তৎক্ষণাৎ ওই প্রাক্তন ক্যাপ্টেনকে গ্রেফতার করে। এরপর তাকে ফাজিলকায় ফিরিয়ে আনা হয় এবং আদালতে পেশ করার পর বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়।

