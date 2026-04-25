Delhi Crime: মারতে চাইনি, ভুল করে হয়ে গেছে: দিল্লির ইঞ্জিনিয়ার তরুণীকে ধর্ষণের পর খুন, আদালতে দাঁড়িয়ে নির্বিকার রাহুল

Delhi Crime: মারতে চাইনি, ভুল করে হয়ে গেছে: দিল্লির ইঞ্জিনিয়ার তরুণীকে ধর্ষণের পর খুন, আদালতে দাঁড়িয়ে নির্বিকার রাহুল
Delhi Crime: দিল্লিতে আইআরএস অফিসারের মেয়েকে খুনের ঘটনায় অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি। ১৯ বছরের অভিযুক্ত আদালতের কাছে দাবি করেছে যে, তার খুনের কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সে জানায়, মূলত চুরি করার জন্যই সে ওখানে গিয়েছিল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'আমি মারতে চাইনি, ভুল করে হয়ে গেছে'-- আদালতে দাঁড়িয়ে নির্বিকারে ঠিক এই কথা গুলো বলে দিল্লি কাণ্ডের অভিযুক্ত পরিচারক রাহুল মিনা। জানা গিয়েছে, ইতোমধ্যেই ১৯ বছরের এই অভিযুক্তকে চারদিনের রিমান্ডে পাঠানো হয়েছে। IRS অফিসারের মেয়েকে নৃশংসভাবে ধর্ষণের পর খুন করে পালায় এই রাহুল।
গ্রেফতারের পর শুনানির সময় বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট দীপিকা ঠাকরাণের সামনে রাহুল বলে, 'মারনা নেহি চাহতা থা, হো গায়া' (মারতে চাইনি, হয়ে গেছে)। সে আরও যোগ করে, 'মুঝসে অপরাধ হো গায়া, গলতি হো গায়ি' (আমি অপরাধ করে ফেলেছি, ভুল হয়ে গেছে)। রাহুল জানায়, লকার থেকে টাকা চুরি করাই ছিল তার প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু লকার খোলার জন্য আঙুলের ছাপ প্রয়োজন ছিল বলেই সে তরুণীর ওপর হামলা চালায়।
তদন্তে জানা গেছে, এই কিশোর খুনি অপরাধ করার কয়েক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত ওই বাড়িতেই গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করত। জুয়া খেলার নেশা ও আর্থিক সমস্যার কারণে তাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। পুলিসি জেরায় উঠে এসেছে এক ভয়াবহ ১২ ঘণ্টার অপরাধচিত্র- দিল্লিতে আসার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে রাজস্থানের আলওয়ারে প্রতিবেশী মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ রয়েছে রাহুলের বিরুদ্ধে। সেখান থেকে মোবাইল ফোন বিক্রি করে টাকা জোগাড় করে সে গাড়ি ভাড়া করে দিল্লি আসে।
গত বুধবার সে জানত যে সকালে বাড়ির বড়রা জিমে যান। সেই সুযোগে সে বাড়িতে ঢোকে। বাড়ির মেয়েটি তখন ছাদে পড়াশোনা করছিল। রাহুল তাকে আক্রমণ করে অচেতন করে ফেলে। পুলিস সন্দেহ করছে, মেয়েটিকে শ্বাসরোধ করে মারার আগে তাকে ধর্ষণও করা হয়েছিল।
তদন্তে জানা গিয়েছে, বাড়ির আলমারি বা লকারটি ছিল আঙুলের ছাপ (Biometric) দিয়ে খোলার মতো। রাহুল তরুণীকে অচেতন অবস্থায় টেনে নিচে নিয়ে আসে যাতে তার আঙুলের ছাপ দিয়ে লকারটি খোলা যায়। কিন্তু তাতে সফল না হওয়ায় সে যন্ত্র দিয়ে লকার ভেঙে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ও গয়না নিয়ে পালায়। পালানোর সময় নিজের রক্তমাখা জামা বদলে সে মৃতার ভাইয়ের প্যান্ট ও চটি পরে বেরিয়ে যায়।
পুরো ঘটনাটি সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে। রাহুল একটি অটো করে দ্বারকার একটি হোটেলে গিয়ে লুকিয়ে ছিল। অটোরিকশা চালকের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিস তাকে গ্রেফতার করে। আদালতে রাহুল দাবি করেছে যে তার উদ্দেশ্য শুধু চুরি করা ছিল, খুন করা নয়। তবে পুলিস মনে করছে এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)