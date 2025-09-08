English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Tejashwi Yadav's wife: 'তেজস্বী যাদবের বউ তো আসলে একটা জার্সি গোরু!', 'বেইজ্জতের' বিহারে বিরাট বাওয়াল...

Ex-RJD leader: কী বলেছেন রাজবল্লভ যাদব? এই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই বিরোধীরা কংগ্রেস ও মহাগঠবন্ধনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শুরু করেছে। বিজেপি নেতৃত্ব অভিযোগ তুলেছে, বিরোধী শিবির ইচ্ছাকৃতভাবেই জনসমক্ষে “অশালীন রাজনীতি” করছে, আর তা গণতন্ত্রের জন্য লজ্জাজনক।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Sep 8, 2025, 04:39 PM IST
Tejashwi Yadav's wife: 'তেজস্বী যাদবের বউ তো আসলে একটা জার্সি গোরু!', 'বেইজ্জতের' বিহারে বিরাট বাওয়াল...
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিহারের নওয়াদার প্রাক্তন বিধায়ক রাজবল্লভ যাদব (Rajballabh Yadav) বিতর্কের মুখে পড়েছেন তাঁর সাম্প্রতিক মন্তব্যকে ঘিরে। নর্দিগঞ্জে এক সভায় তিনি আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের স্ত্রীকে ( Tejashwi Yadav's wife) অপমানজনকভাবে “জার্সি গরু” বলে উল্লেখ করেন। প্রাক্তন সহদলীয় নেতার সমালোচনা করতে গিয়ে রাজবল্লভ বলেন- “যদি তেজস্বী যাদব কোনও যাদব কন্যাকে বিয়ে করতেন, তাহলে আমাদের সমাজের একটি মেয়ের উপকার হত। কিন্তু তিনি তো হরিয়ানা-পাঞ্জাব থেকে একজনকে এনেছেন, যেন তিনি কোনও জার্সি গরু।”

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন, Odisha Shocker: ১২-র নাবালকের সঙ্গে জোর করে বিকৃত যৌন সম্পর্ক ৫ কিশোরের! শেষে নির্যাতিতকে পাওয়া গেল ভয়ংকর অবস্থায়...

কেন বিতর্ক?

কেবল তেজস্বী যাদবের স্ত্রী বলে নয়, এই জার্সি গরু কটাক্ষে নারীদের অপমান করা হয়েছে। মন্তব্যটি স্পষ্টতই নারী-বিদ্বেষী ও জাতিভিত্তিক, যা রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। বিরোধীরা একে অপমানজনক ও অসংসদীয় ভাষা বলে অভিহিত করছে। তেজস্বী যাদবের স্ত্রী রেচেল আভা রাও (পূর্বে জেসিকা)–এর প্রতি এই মন্তব্যকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বহিঃপ্রকাশ বলেও মনে করা হচ্ছে।

রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া

আরজেডি সমর্থকেরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং বিজেপি নেতারা এই মন্তব্যকে তেজস্বীর প্রতি দলের অভ্যন্তরীণ ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখছেন। অন্যদিকে সাধারণ মহলে প্রশ্ন উঠছে, ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এমন কটূক্তি রাজনৈতিক বক্তব্যের অংশ হওয়া উচিত কি না।

রাজবল্লভ যাদবের বিতর্কিত মন্তব্যে আরজেডি মহিলা সেলের বিক্ষোভ

আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের স্ত্রীকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করার জেরে প্রাক্তন বিধায়ক রাজবল্লভ যাদবের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ল দলের মহিলা শাখা। নওয়াদার সাদ্ভাবনা চকে আরজেডি মহিলা সেল বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তাঁরা রাজবল্লভ যাদবের কুশপুতুল দাহ করেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র স্লোগান তোলেন। এই ঘটনায় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, মন্তব্যটি শুধু রাজনৈতিক মহলেই নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যেও গভীর ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে।

প্রতিবাদীদের বক্তব্য, “এ ধরনের অশালীন ও নারীবিদ্বেষী মন্তব্য কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এটি শুধু তেজস্বী যাদব বা তাঁর পরিবারের অপমান নয়, সমগ্র নারীর মর্যাদার ওপর আঘাত।” আরজেডি মহিলা সেলের বিক্ষোভে সরগরম নওয়াদা, রাজবল্লভ যাদবের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ। নওয়াদায় আরজেডি মহিলা সেলের নেতৃত্বে রাস্তায় নেমে এলেন কর্মীরা। জেলা সভাপতি রেণু সিংয়ের নেতৃত্বে আরজেডি কার্যালয় থেকে শুরু হয় বিক্ষোভ মিছিল।

রেণু সিং ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “তেজস্বী যাদবের স্ত্রী রাজশ্রীকে জার্সি গরু বলে সম্বোধন করে রাজবল্লভ প্রসাদ শুধু তাঁকেই নয়, সমগ্র নারী সমাজকেই অপমান করেছেন। এই অপমান কোনওভাবেই সহ্য করা হবে না।” প্রতিবাদকারীরা স্লোগান তোলেন— “ভারত নারীর অপমান বরদাস্ত করবে না।” উল্লেখ্য, রাজবল্লভ যাদবের বিতর্কিত অতীত রয়েছে। ২০১৬ সালে নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে তিনি কারাগারে যান এবং দল থেকে বহিষ্কৃত হন। তবে সম্প্রতি পাটনা হাইকোর্ট তাঁকে ওই মামলায় বেকসুর খালাস দিয়েছে।

বিহার ভোটের আগে নতুন বিতর্কে উত্তাল রাজনীতি

নির্বাচনের আগে বিহারে ফের শুরু হলো রাজনৈতিক তোলপাড়। আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের স্ত্রীকে “জার্সি গরু” বলে কটূক্তি করার পর এবার সামনে এল আরও এক বিতর্ক। কয়েকদিন আগেই কংগ্রেসের উদ্যোগে হওয়া ‘ভোটার অধিকার যাত্রা’-তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর প্রয়াত মাকে নিয়ে কটূক্তি করা হয়েছিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, কংগ্রেস কর্মীরা মঞ্চ থেকে অশালীন ভাষা ব্যবহার করছেন। মঞ্চে তখন রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ও তেজস্বী যাদবের পোস্টার টাঙানো ছিল।

আরও পড়ুন, Premanand Maharaj Biography: অবিশ্বাস্য স্বামী প্রেমানন্দজি মহারাজ! মাত্র ১৩ বছর বয়সেই ঘটিয়েছিলেন অলৌকিক ব্যাপার, তখনই...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

...Read More

Tags:
Tejashwi YadavRajshree YadavRJD protestsNawada politicsgender respect
পরবর্তী
খবর

Odisha Shocker: ১২-র নাবালকের সঙ্গে জোর করে বিকৃত যৌন সম্পর্ক ৫ কিশোরের! শেষে নির্যাতিতকে পাওয়া গেল ভয়ংকর অবস্থায়...

.

পরবর্তী খবর

UP Horror: ১৭-র কিশোরের সঙ্গে যৌনতা ৩০-র যুবতীর! 'ঘনিষ্ঠ' দেখে ফেলায় হাড়হিম পরিণত...