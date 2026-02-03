Supreme Court on WhatsApp: 'না পোষালে এই দেশ ছেড়ে চলে যান', হোয়াটসঅ্যাপ ইস্যুতে মেটাকে স্পষ্ট বলে দিল সুপ্রিম কোর্ট

Supreme Court on WhatsApp: 'না পোষালে এই দেশ ছেড়ে চলে যান', হোয়াটসঅ্যাপ ইস্যুতে মেটাকে স্পষ্ট বলে দিল সুপ্রিম কোর্ট
Supreme Court on WhatsApp: মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্ন, যখন কোনো নীতি 'মানলে মানো নাহলে যাও', এভাবে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়, তখন তাকে ব্যবহারকারীদের'স্বেচ্ছায় দেওয়া সম্মতি' হিসেবে কীভাবে ধরা যায়?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হোয়াটসঅ্যাপ থেকে সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য লিক হয়ে যাচ্ছে। এমনটাই অভিযোগ উঠেছে আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া মেসেজিং অ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপের বিরুদ্ধে। এনিয়ে হওয়া মামলায় হোয়াটসঅ্যাপ ও তার মাদার কোম্পানি মেটা-কে কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিল সুপ্রিম কোর্ট। সর্বোচ্চ আদালতের স্পষ্ট বার্তা, টেকনোলজি ও ব্যবসার স্বার্থে সাধারণ মানুষের গোপনীয়তার সঙ্গে সমঝোতা করা যায় না।
প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ আমেরিকার ওই কোম্পানি মেটাকে সরাসরি ধমক দিয়ে বলেন, আপনারা মানুষের ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা নিয়ে ছেলেখেলা করতে পারেন না। আমাদের দেশের মানুষের ব্যক্তিগত তথ্যের একটা অক্ষরও অন্য কোথাও শেয়ার বা পাচার করতে পারবেন না। আমরা সেটা হতে দেব না। ভারতীয় এভাবে শোষণ বা তাদের তথ্যের অপব্যবহার কোনোভাবেই সহ্য করা হবে না।
কেন এই মামলা? হোয়াটসঅ্যাপ ২০২১ সালে একটি প্রাইভেসি পলিসি এনেছিল যেখানে বলা হয়, হয় "মেনে নাও নয়তো বিদায় হও"। সেই সময় হোয়াটসঅ্যাপ তার গ্রাহকদের বাধ্য করেছিল তাদের নতুন শর্তাবলী মেনে নিতে, নয়তো অ্যাপ ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়ার কথা বলেছিল। মেটার ওই পলিসির কারণে তাদের উপরে ২১৩.১৪ কোটি টাকা জরিমানা করেছিল ভারতের 'কম্পিটিশন কমিশন' (CCI)। কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল (NCLAT) সেই জরিমানার আদেশটিকেই বহাল রাখে। ট্রাইব্যুনালের সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই মেটা ও হোয়াটসঅ্যাপ সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়।
ওই মামলায় আদালত হোয়াটসঅ্যাপের মাদার কোম্পানি মেটাকে একটি হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। যেখানে স্পষ্ট করে বলতে হবে তারা বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের কোনো তথ্য শেয়ার করবে না। অন্যথায় তাদের মামলাটি খারিজ করে দেওয়া হতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে তথ্য শেয়ার করা নিয়ে সিসিআই একটি পাল্টা আপিল করেছিল, যা ট্রাইব্যুনাল গ্রহণ করেছে। যদিও এর আগে ট্রাইব্যুনাল রায় দিয়েছিল যে কোম্পানিটি তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেনি।
মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়টিকে "সাংবিধানিক ব্যবস্থা নিয়ে ছেলেখেলা বলে বর্ণনা করেছে। আদালতের প্রশ্ন, যখন কোনো নীতি 'মানলে মানো নাহলে যাও'—এভাবে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়, তখন তাকে ব্যবহারকারীদের'স্বেচ্ছায় দেওয়া সম্মতি' হিসেবে কীভাবে ধরা যায়? বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, এই কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে মূল সমস্যাটি হল তারা যে সম্মতি আদায় করেছে তা আসলে "তৈরি করা বা কৃত্রিম সম্মতি"। প্রধান বিচারপতি অত্যন্ত কড়া ভাষায় বলেন, “আমরা আপনাদের (ব্যবহারকারীদের) একটি তথ্যও শেয়ার করতে দেব না। আপনারা এই দেশের মানুষের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারেন না। এই বার্তাটি যেন সবার কাছে পরিষ্কারভাবে পৌঁছে যায়...। রাস্তায় ফল বিক্রেতা একজন দরিদ্র মহিলা কি আপনাদের এই জটিল নীতি (পলিসি) বুঝতে পারবেন? আপনার বাড়িতে কাজ করা পরিচারিকা কি এটা বুঝবেন? আপনারা হয়তো কোটি কোটি মানুষের তথ্য সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু এটি আসলে অত্যন্ত মার্জিত উপায়ে মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করার একটি কৌশল মাত্র। আমরা কিছুতেই এটি হতে দেব না।” প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, এই দেশের আইন মানতে না পারলে এই দেশ ছেড়ে চলে যান। আমাদের সাধারণ মানুষের গোপনীয়তা ক্ষুন্ন হতে দেব না।
