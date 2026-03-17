Expiry Date on Eggs in Uttar Pradesh: সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে বড় পদক্ষেপ উত্তরপ্রদেশ সরকারের। প্রতিটি ডিমের গায়েই এবার থেকে লেখা থাকবে এক্সপায়ারি ডেট। বলা থাকবে সেটি কতদিন পর্যন্ত ব্যবহারযোগ্য থাকবে। আগামী ১ এপ্রিল থেকেই এই নতুন নিয়ম কার্যকরের নির্দেশ।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 17, 2026, 07:40 PM IST
Expiry Date on Eggs: ঠিক ডিমটা খাচ্ছেন, তো? কী দেখে চিনে নেবেন আসল? ১ এপ্রিল থেকেই 'বদলে' যাচ্ছে প্রতিটি ডিম, কড়া নির্দেশ
ডিমের রাজ্যে ওলটপালট!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১ এপ্রিল থেকেই প্রতিটি ডিমে থাকবে এক্সপায়ারি ডেট (seal of production date and expiry date)। ডিম উৎপাদনকারীদের কড়া নির্দেশ উত্তরপ্রদেশ সরকারের (Uttar Pradesh Govt)। সন্দেহ নেই ডিমকে ঘিরে বড় সিদ্ধান্ত (big decision regarding eggs)। এর অর্থ, এখন থেকে আর বিক্রেতারা বাজে ডিম বেচতে পারবেন না ক্রেতাদের!

যোগী সরকারের নির্দেশ

সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে এক বড় পদক্ষেপ নিয়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। এখন থেকে ডিম কিনতে গিয়ে আর ঠকতে হবে না গ্রাহকদের। প্রতিটি ডিমের গায়েই এবার থেকে লেখা থাকবে সেটি কত তারিখে পাড়া হয়েছে এবং সেটি কতদিন পর্যন্ত ব্যবহারযোগ্য (seal of production date and expiry date) থাকবে। আগামী ১ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে এই নতুন নিয়ম কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছে যোগী সরকার।

স্ট্যাম্প বাধ্যতামূলক

উত্তরপ্রদেশ সরকারের পশুপালন ও দুগ্ধ উন্নয়ন বিভাগ এবং খাদ্য নিরাপত্তা বিভাগ যৌথভাবে এই নির্দেশ জারি করেছে। এখন থেকে প্রতিটি ডিমের উপর উৎপাদনের তারিখ (Date of Laying) এবং মেয়াদ শেষের তারিখের (Expiry Date) স্ট্যাম্প দেওয়া বাধ্যতামূলক।

কেন এই সিদ্ধান্ত

অনেক সময় বাজারে 'টাটকা' বলে পুরনো বা পচা ডিম বিক্রি করে দেওয়া হয় ক্রেতাদের। সাধারণ মানুষ তো সবসময় বুঝতে পারেন না ডিমটি কত দিনের পুরনো, বা তাঁরা ঠিক জিনিসটিই কিনছেন কি না। এই ধরনের জালিয়াতি রুখতেই সরকারের এই কড়া পদক্ষেপ। এই নিয়ম কার্যকর হলে ক্রেতারা ডিমের গায়ে থাকা তারিখ দেখেই কিনতে পারবেন। ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে স্বচ্ছতা বজায় থাকবে। পচা ডিম বিক্রির ব্যবসাও বন্ধ হবে।

স্বাস্থ্যের বিপদ 

তাছাড়া বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, সাধারণ তাপমাত্রায় (প্রায় ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) ডিম মাত্র দু'সপ্তাহ পর্যন্ত ভালো থাকে। তবে, হিমঘরে বা কোল্ড স্টোরেজে রাখলে এটি ৫ সপ্তাহ পর্যন্তও নিরাপদ থাকে, সুতরাং তা ব্যবহারযোগ্য থাকতে পারে। অনেক সময় স্টোরেজ-ব্যবস্থা ঠিক না থাকায় ডিম দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। নষ্ট ডিম খেলে বিষক্রিয়া হতে পারে।

