Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /ভয়ংকর বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল তিরুপতি, মৃত ৫, আহত বহু

ভয়ংকর বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল তিরুপতি, মৃত ৫, আহত বহু

Tirupati Explosion: ঠিক কী কারণে বিস্ফোরণ তা এখনও স্পষ্ট নয়। মাথায় রাখা হচ্ছে একাধিক সম্ভাবনা....

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 03, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 04:27 PM IST
ভয়ংকর বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল তিরুপতি, মৃত ৫, আহত বহু

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ভয়ংকর বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল তিরুপতি, মৃত ৫, আহত বহু
2
3
4
5