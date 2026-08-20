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মাত্র ৩ দিনের মধ্যেই কড়া পাল্টা! পাকিস্তানকে ইটের জবাবে পাটকেল দিল ভারত, হাইকমিশনের সামনে...

Reciprocal Diplomatic Move: ইসলামাবাদে ভারতীয় হাইকমিশনের বাইরে পাকিস্তানের ব্যারিকেড সরানোর ঠিক ৩ দিন পর দিল্লিতে পাকিস্তান হাইকমিশনের বাইরের নিরাপত্তা পরিধি সরানোয় কূটনৈতিক মহলে উঠছে ‘টিট-ফর-ট্যাট’-এর তত্ত্ব।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 20, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:48 PM IST
মাত্র ৩ দিনের মধ্যেই কড়া পাল্টা! পাকিস্তানকে ইটের জবাবে পাটকেল দিল ভারত, হাইকমিশনের সামনে...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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