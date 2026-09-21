/পেট্রোল পাম্পে ২০০০ টাকার বেশি বিল হলেই আর UPI পেমেন্ট করা যাবে না? কী জানাল ইন্ডিয়ান অয়েল?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোশ্যাল মিডিয়ায় সম্প্রতি ছড়িয়ে পড়া এক বার্তাকে ঘিরে সাধারণ গ্রাহকদের মধ্যে ব্যাপক বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল। সেখানে দাবি করা হয়, পেট্রোল পাম্পগুলোতে ২০০০ টাকার বেশি তেল নিলে, সেই দাম আপনাকে ক্যাশে বা কার্ডে দিতে হবে। অঙ্কের মূল্য ২০০০ এর বেশি হলে আর ইউপিআই (UPI) পেমেন্ট নেওয়া হবে না। পেট্রোল পাম্প ডিলাররা মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট বা এমডিআর (MDR)-এর বিরোধিতায় আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর ইন্দোরে ‘নো-ইউপিআই ডে’ (No-UPI Day) পালন করবেন এবং এই ধরনের লেনদেন পুরোপুরি বন্ধ রাখবেন। তবে গ্রাহকদের স্বস্তি দিয়ে এবার সরাসরি ময়দানে নামল দেশের বৃহত্তম তেল বিপণন সংস্থা ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন (IOC)। সংস্থার পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এই দাবি সম্পূর্ণ ভুয়ো ও বিভ্রান্তিকর।
ইন্ডিয়ান অয়েল কী জানিয়েছে?
ইন্ডিয়ান অয়েল জানিয়েছে, পেট্রোল পাম্পে ২০০০ টাকার বেশি ইউপিআই পেমেন্ট গ্রহণ না করার ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত বা নির্দেশিকা জারি করা হয়নি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া বার্তাটি ভিত্তিহীন। সংস্থাটির বক্তব্য, এমন কিছু ব্যক্তি এই ধরনের বিভ্রান্তিকর বার্তা ছড়াচ্ছেন, যাঁরা আদতে কোনও পেট্রোলিয়াম ডিলারই নন।
IOCL নিশ্চিত করে জানিয়েছে যে, পেট্রোলিয়াম ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে কাজ করছে। মধ্যপ্রদেশ বা ইন্দোর—কোথাও কোনও ডিলার্স সংগঠন ‘নো-ইউপিআই ডে’ কিংবা ইউপিআই বয়কটের ডাক দেয়নি। সংস্থাটি সাধারণ মানুষকে এই ধরনের যাচাইহীন গুজবে কান না দেওয়ার ও তা শেয়ার না করার আবেদন জানিয়েছে।
এমডিআর বিতর্ক
এই ভুয়ো বার্তার সূত্রপাত মূলত ডিজিটাল লেনদেনের ওপর মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট (MDR) বা ট্রানজ্যাকশন ফি সংক্রান্ত সাম্প্রতিক আলোচনার পর থেকে। বিভিন্ন মহলে জল্পনা শুরু হয়েছিল যে, বড় অঙ্কের লেনদেনে ব্যবসায়ীদের ওপর ০.৪ শতাংশ বা নির্দিষ্ট ফি চাপানো হতে পারে। পেট্রোল পাম্প মালিকদের মার্জিন কম হওয়ায় তাঁরা এই অতিরিক্ত ফি নিজেদের পকেট থেকে দিতে নারাজ-- এমন যুক্তি তুলেই ২০০০ টাকার সীমা নির্ধারণের ভুয়ো খবরটি ছড়ানো হয়।
গ্রাহকদের ওপর প্রভাব পড়বে?
ডিজিটাল ইন্ডিয়া উদ্যোগে পেট্রোল পাম্প ডিলাররা শুরু থেকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছেন। সংস্থা এবং নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এটিও পরিষ্কার করা হয়েছে যে, ইউপিআই লেনদেনের নিয়মে পরিবর্তন এলেও সাধারণ গ্রাহকদের কাছ থেকে বাড়তি কোনও ফি নেওয়ার সুযোগ নেই।
সুতরাং, গ্রাহকরা নির্দ্বিধায় যেকোনও অঙ্কের জ্বালানি কেনার সময় আগের মতোই গুগল পে, ফোনপে বা পেটিএম-এর মতো ইউপিআই মাধ্যমের সাহায্যে স্বচ্ছন্দে মূল্য পরিশোধ করতে পারবেন। পেট্রোল পাম্পে ইউপিআই লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনও সীমা বা নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি।