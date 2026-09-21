Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /পেট্রোল পাম্পে ২০০০ টাকার বেশি বিল হলেই আর UPI পেমেন্ট করা যাবে না? কী জানাল ইন্ডিয়ান অয়েল?

পেট্রোল পাম্পে ২০০০ টাকার বেশি বিল হলেই আর UPI পেমেন্ট করা যাবে না? কী জানাল ইন্ডিয়ান অয়েল?

Petrol Pump New Rule of UPI Payment: ইন্ডিয়ান অয়েল জানিয়েছে, পেট্রোল পাম্পে ২০০০ টাকার বেশি ইউপিআই পেমেন্ট গ্রহণ না করার ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত বা নির্দেশিকা জারি করা হয়নি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া বার্তাটি ভিত্তিহীন। সংস্থাটির বক্তব্য, এমন কিছু ব্যক্তি এই ধরনের বিভ্রান্তিকর বার্তা ছড়াচ্ছেন, যাঁরা আদতে কোনও পেট্রোলিয়াম ডিলারই নন।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 21, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 04:22 PM IST
পেট্রোল পাম্পে ২০০০ টাকার বেশি বিল হলেই আর UPI পেমেন্ট করা যাবে না? কী জানাল ইন্ডিয়ান অয়েল?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'TTE আমার...' চলন্ত ট্রেনে পরনের পোশাক ছিঁড়লেন তরুণী! দেশ জুড়ে তীব্র আলোড়ন
2
3
4
5